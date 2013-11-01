Екатеринбург

Продам шпалу б/у в хорошем состоянии. 378−50−90

Пушкино

Поменяю молодого осла на корову Красногорбатовской породы или северного оленя (самку). +7 (910)223−25−62

Томск

Куплю торбу с изображением Горшка. 89528080436

Москва

Обменяю окаменелое яйцо на металлоискатель. 89051064842

Меняю уши и хвост для ролевых игр на что-нибудь полезное. 79055281447

Рязань

Бесплатно отдам чернозем. Чернозем находится в д. Безлычное, Захаровского района, 25 км. от Рязани. Самовывоз. 8−910−908−69−81

Омск

Куплю сахарную пудру, много. 89223378940

Новосибирск

Торт из подгузников. 1500 рублей. Подгузники 28 штук и я использую противоаллергенные подгузники фирмы Merries 8−913−748−71−63

Курск

Продам как настой, так и грибы ВЕСЁЛКУ. 8 920 704 19 40

Тавда

Меняю ГРАБЛИ копные для трактора на картофель. 8−952−726−0464.

Усть-Каменогорск

Меняю пехору женскую на ковер, палас, люстру. 28−01−42

Владимир

Продаем сушенные медведки. Медведки отловлены на берегах экологически чистых рек. 7 (925) 706−9770

Махачкала

Продаю козу дойную или бартер на шлакоблоки. 89188479501

Меняю МЕД на отечественный автомобиль. Рассмотрю варианты. 89634070750

Люберцы

Коньки прилично б/у, шоколадного цвета отдаю за сок 2 л. (909)679−82−22

Вологда

Мох. 8−981−425−78−39

Чебоксары

Продаю туалет, скамейку и конуру. 375858

Ростов

Меняем рожь обдирную на летнее диз. топливо. 77−63−23

Адлер

Меняю студию Голубые Дали на равноценную в Сочи. 89180018622

Сочи

Меняю смеситель на кухню «Цюрих» + форма поварская, р-р 52, 2 шт. на телевизор, электроинструмент. 246−09−91

Нижний Тагил

Обменяю материнский капитал на автомобиль, год выпуска не менее 2002 года. 8961−767−32−68. Шагимарданов Шамиль

Москва

Меняю подрулевой выключатель от ВАЗ 2107, двухпозиционный, нулевый на фигурку ёжика. Сергей.

Красноярск

Меняем квартиры КБС, САПС на экскаватор, большую воровайку, бобкаты. 8 902−942−32−65

Воткинск

Продается дрова сухара (тюльками). Елка. 8−912−760−41−29

Санкт-Петербург

Меняю бирдекели разных стран 89117489840

Стрежевой

Буду покупать картофель за 150р ведро постоянно (2−4 ведра в месяц) 89528992097

Березняки

Электрокипятильник ВПН-1,0; 220в; 1кВт меняю на маленькую шоколадку Алёнка 89197118242

Осташков

Куплю колпак на Ветерок 8 960 713 46 08

Пушкин

Продам гильотину механическую НД3318, станок токарно-карусельный 1525, станок ножовочно-отрезной, станок обдирочно-заточной +79875310456

Сургут

Обменяю хрусталь (6 кружек и 7 рюмок из них 5 в виде сапожка) на фрукты (контактов нет)

(город неизвестен)

Меняю сосновую шишку на спрей для сухих волос, e-mail: katunaya14@mail.ru, телефон: 8 911 458 67 31, Подольская Екатерина