Продам шпалу б/у в хорошем состоянии.
Поменяю молодого осла на корову Красногорбатовской породы или северного оленя (самку).
Куплю торбу с изображением Горшка. 89528080436
Обменяю окаменелое яйцо на металлоискатель. 89051064842
Меняю уши и хвост для ролевых игр на что-нибудь полезное. 79055281447
Бесплатно отдам чернозем. Чернозем находится в д. Безлычное, Захаровского района, 25 км. от Рязани. Самовывоз.
Куплю сахарную пудру, много. 89223378940
Торт из подгузников. 1500 рублей. Подгузники 28 штук и я использую противоаллергенные подгузники фирмы Merries
Продам как настой, так и грибы ВЕСЁЛКУ. 8 920 704 19 40
Меняю ГРАБЛИ копные для трактора на картофель.
Меняю пехору женскую на ковер, палас, люстру.
Продаем сушенные медведки. Медведки отловлены на берегах экологически чистых рек. 7 (925)
Продаю козу дойную или бартер на шлакоблоки. 89188479501
Меняю МЕД на отечественный автомобиль. Рассмотрю варианты. 89634070750
Коньки прилично б/у, шоколадного цвета отдаю за сок 2 л.
Мох.
Продаю туалет, скамейку и конуру. 375858
Меняем рожь обдирную на летнее диз. топливо.
Меняю студию Голубые Дали на равноценную в Сочи. 89180018622
Меняю смеситель на кухню «Цюрих» + форма поварская, р-р 52, 2 шт. на телевизор, электроинструмент.
Обменяю материнский капитал на автомобиль, год выпуска не менее 2002 года.
Меняю подрулевой выключатель от ВАЗ 2107, двухпозиционный, нулевый на фигурку ёжика. Сергей.
Меняем квартиры КБС, САПС на экскаватор, большую воровайку, бобкаты.
Продается дрова сухара (тюльками). Елка.
Меняю бирдекели разных стран 89117489840
Буду покупать картофель за 150р ведро постоянно
Электрокипятильник ВПН-1,0; 220в; 1кВт меняю на маленькую шоколадку Алёнка 89197118242
Куплю колпак на Ветерок 8 960 713 46 08
Продам гильотину механическую НД3318, станок токарно-карусельный 1525, станок ножовочно-отрезной, станок обдирочно-заточной
Обменяю хрусталь (6 кружек и 7 рюмок из них 5 в виде сапожка) на фрукты (контактов нет)
Меняю сосновую шишку на спрей для сухих волос, e-mail: katunaya14@mail.ru, телефон: 8 911 458 67 31, Подольская Екатерина