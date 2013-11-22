Общемировой ежегодный ущерб от кибератак/атак хакеров
(по оценке компании McAfee, 2013)
Общий объем финансовой помощи США странам Ближнего Востока и Центральной Азии за период с 1946 по 2010 годы
(данные USAID, 2013)
Сумма, которую Китай собирается потратить на борьбу с загрязнением воздуха до 2018 года
Прогнозируемый объем государственного долга Австралии к 2016 году
Прогнозируемая стоимость полной электрификации домохозяйств Тропической Африки
(по данным USAID)
Прогнозируемый объем сделок на eBay в 2015 году
(по собственным оценкам компании)
Ежегодные затраты коммерческих фирм и страховых компаний США, вызванные высокими показателями ожирения среди американцев
(по оценке Общества актуариев США)
Состояние последнего российского императора Николая II
(по оценке портала Celebrity Net Worth)
Общий объем сделок, заключенных во время Петербургского экономического форума в июне 2013 года
Стоимость всей собственности, брошенной евреями в Алжире и других арабских странах перед эмиграцией в Израиль после его образования в 1948 году
(по оценке правительства Израиля)
Впервые материал «Нецензурные обороты» был опубликован в №32 журнала Esquire. В 2008 году годовой объем коррупции в России составлял 240 млрд долларов, что соответствовало совокупному военному бюджету Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании (лидеров ЕС по военным расходам) на 2008 год, сумме денежных переводов, которые отправляли в течение одного года все трудовые мигранты мира вместе взятые, а также ежегодному объему корпоративных и частных пожертвований на благотворительные цели в США.