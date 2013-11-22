Общемировой ежегодный ущерб от кибератак/атак хакеров

(по оценке компании McAfee, 2013)

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Общий объем финансовой помощи США странам Ближнего Востока и Центральной Азии за период с 1946 по 2010 годы

(данные USAID, 2013)

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Сумма, которую Китай собирается потратить на борьбу с загрязнением воздуха до 2018 года

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Прогнозируемый объем государственного долга Австралии к 2016 году

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Прогнозируемая стоимость полной электрификации домохозяйств Тропической Африки

(по данным USAID)

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Прогнозируемый объем сделок на eBay в 2015 году

(по собственным оценкам компании)

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Ежегодные затраты коммерческих фирм и страховых компаний США, вызванные высокими показателями ожирения среди американцев

(по оценке Общества актуариев США)

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Состояние последнего российского императора Николая II

(по оценке портала Celebrity Net Worth)

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Общий объем сделок, заключенных во время Петербургского экономического форума в июне 2013 года

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Стоимость всей собственности, брошенной евреями в Алжире и других арабских странах перед эмиграцией в Израиль после его образования в 1948 году

(по оценке правительства Израиля)

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