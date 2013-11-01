Родители Арта Шпигельмана пережили холокост. После окончания войны они переехали в Швецию, а затем в США. Арт вырос к Нью-Йорке, закончил Высшую школу искусства и дизайна. В 1960 — 1970-х годах работал в жанре «подпольного комикса», который был распространен в крупных американских городах. В 1986 году издал первый том комикса о Холокосте «Маус», основанном на рассказах его отца Владека Шпигельмана. Евреи в комиксе представлены в образе мышей, а немцы в образе кошек. В 1991 году вышел второй том «Мауса», а в 1992 году Арт Шпигельман получил за свою работу Пулитцеровскую премию.