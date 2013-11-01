Родители Арта Шпигельмана пережили холокост. После окончания войны они переехали в Швецию, а затем в США. Арт вырос к Нью-Йорке, закончил Высшую школу искусства и дизайна. В 1960 — 1970-х годах работал в жанре «подпольного комикса», который был распространен в крупных американских городах. В 1986 году издал первый том комикса о Холокосте «Маус», основанном на рассказах его отца Владека Шпигельмана. Евреи в комиксе представлены в образе мышей, а немцы в образе кошек. В 1991 году вышел второй том «Мауса», а в 1992 году Арт Шпигельман получил за свою работу Пулитцеровскую премию.

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© Art Spiegelman, 1973, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
© Art Spiegelman, 1989, 1990, 1991
© В. Шевченко, перевод на русский язык, 2013
© З. Ящин, художественное оформление, макет, леттеринг 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2013
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