Esquire изучил вопросы с крупнейших неофициальных форумов полиции.

Орфография и пунктуация приведены в соответствие с гражданскими нормами русского языка. Источники: police-russia.ru , police-life.ru , forummvd.ru

При плане «Перехват» можно ли группе задержания находиться в автомобиле при проливном дожде?

GEXXX

Как оформить депутата муниципального образования? По линии ГИБДД.

LUCIFER89

Хочу отрастить небольшую эспаньолку. Разрешена ли бородка, или обязательно быть гладко выбритым? Если кто знает, то чем это регламентируется?

REM66545654

Друг (брат) вернулся из Чечни, жена уже с другим. Он психанул по пьяни — разбил ее машину. Что мне делать? Я друг обоим! И участковый по их участку.

ГЕОРГИЙ7

Может сотрудник ППС носить свитер с горлом?

EVILGOD

Еду на областной конкурс «Лучший инспектор ДПС». Что как — никто ничего не объясняет. Говорят: там сам увидишь! Если кто-то был участником, прошу рассказать, как примерно проходит это мероприятие? И если у кого-нибудь есть какие-нибудь тесты или примерные задания этого конкурса, то прошу поделиться!

ДЕНС

У вас система «Глонасс» установлена? У нас показывает, что «уазик» стоит на одном месте, хотя он движется.

MILISHMAN

Нужно выкопать череп трупа, который находится на кладбище, чтобы провести фотосовмещение с прижизненным обликом. Бухгалтерия ОВД денег на производство данного действа не выделяет, ссылаясь на разные причины. Вот я и думаю, что делать?

RUSSFED

Если при беседе с психологом честно сказал, что пробовал наркотики (легкие), эта расписка никуда больше не пойдет?

ГРЮНДИК

Требуют контрабанду, а ее несколько лет никто не выявлял! Подскажите, с чего начать и как к ней подойти!

DIMAPOLICEISKIY

Допустимо ли на разводе нарядов ППСП, на утренних разводах заступающей смены, ответственным от руководства спрашивать знание текста гимна России наизусть? За незнание отстраняют от службы, прецеденты уже были. Почитал ФКЗ №3 («О государственном гимне РФ». — Esquire) и комментарии к нему, пишут только про то, что петь гимн — выбор каждого гражданина.

SURRENDEL

Пришел новый сотрудник. Ни с кем не общается, молча делает свою работу. Когда работы нет, просто сидит и смотрит в стену. Ведет себя так уже 8 месяцев, начальство им довольно, а мы не знаем, чего ожидать. Что это?

007

А правда, что за раскрытый разбой (причем негодяи занимались этим регулярно) положена огромная премия? И даже на это есть свой приказ.

DETROIT

У нас в Химках в ОВО (вневедомственная охрана. — Esquire) пришла молодая ставленница начальника отдела на должность начальника кадров. И ведет себя ужасно: выражается нецензурной речью, оскорбления, с сотрудниками говорит и общается как быдло — хуже, чем на улице мужики. Да и нос сует свой во все, что только можно. Как быть с таким человеком и что можете посоветовать?

HOMO

Андрей Романович Чикатило — кто он для вас?

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Бывает так, что употребление сулит получение важной информации. Как оставаться в «сознании и памяти»? Как избежать тяжелого похмелья? Как объяснить семье, что пьян, потому как работа такая?

ВАСИЛЬ25

Необходимо зайти на обыск (внезапно), в квартире питбуль, совершенно дурной. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите советом.

DALLES

Сейчас поднимался в лифте и разговорился с водоносом. Пока мы ехали с первого на десятый этаж, водонос сообщил мне, что существует 12 способов убить человека стандартной пластиковой девятнадцатилитровой бутылью с водой. Дальше водонос из лифта вышел, а я вот теперь сижу и думаю, что это за способы. Пока придумал только пять. Помогите, пожалуйста, придумать еще семь способов.

END

А почему бы в штат ОВД не ввести должность экстрасенса? Единственный момент — оплата услуг. Как ее проводить? Как защитника (неопознанного трупа)? Как «постороннего» привлеченного специалиста? Просто в ДЧ (дежурной части. — Esquire) при работе по «горячим следам» пару раз у меня случаи были, когда заявители экстрасенсов притаскивали, и по их указаниям мы устанавливали злодеев.

ДЕНС

Скажите мне, если кто знает, почему здесь мы друг другу помогаем, а вот при встрече, если понадобится помощь, отказываем?