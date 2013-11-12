Сайт Количество знаков Книга Количество знаков
PayPal 113 763 Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта» 112 480
iTunes 89 870 Джозеф Конрад. «Тайный сообщник» 90 411
«Яндекс. Деньги» 85 992 Денис Фонвизин. «Недоросль» 85 629
Yahoo 66 806 Федерико Гарсиа Лорка. «Кровавая свадьба» 65 374
Xbox Live 58 087 Ивлин Во. «Любовь среди руин» 57 977
Zynga 47 009 Эрнест Хемингуэй. «Снега Килиманджаро» 47 358
LiveJournal 42 183 Владимир Набоков. «Весна в Фиальте» 42 367
«ВКонтакте» 38 447 Иван Тургенев. «Бежин луг» 39 572
Wikipedia 35 379 Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Люди и ветер» 36 254
Kickstarter 32 403 Вашингтон Ирвинг. «Легенда о Сонной лощине» 32 735
Instagram 31 831 Эдгар По. «Заживо погребенные» 31 943
Tumblr 31 338 Джером Дэвид Сэлинджер. «Человек, который смеялся» 30 871
LinkedIn 30 180 Редьярд Киплинг. «Рикки-Тики-Тави» 30 675
«Авито.ру» 24 428 Антон Чехов. «Анна на шее» 24 502
Pinterest 13 404 О. Генри. «Психея и небоскреб» 13 812
Google.es 13 330 Хорхе Луис Борхес. «Лотерея в Вавилоне» 13 228