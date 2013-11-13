* Алессандро Плучино, Андреа Раписарда — лауреаты Игнобелевской премии, профессора физики в Университете Катании. Алессио Бьондо — профессор экономической политики и международных финансов там же.

В качестве иллюстраций использованы фотографии, найденные на сайте Flickr при помощи случайного алгоритма.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В начале 1980-х было описано явление под названием стохастический резонанс. Суть его в том, что слабый сигнал, слишком слабый, чтобы его уловить, можно усилить — в определенных условиях, — добавив к нему немного белого шума. Первая работа про стохастический резонанс была посвящена климатическим осцилляциям и ледниковым периодам. Потом появилось еще множество работ из разных областей физики и даже биологии. Сейчас эту идею не только хорошо описали, но и используют на практике в самых разных приборах. Физикам хорошо известно, что случайный шум может делать сложные системы более устойчивыми. Поэтому в какой-то момент мы решили, что в экономических и социальных системах тоже можно было бы использовать шум. Добавить к обычным процедурам немного случайности — и посмотреть, что из этого получится.

СЛУЧАЙНАЯ КАРЬЕРА

Наша первая попытка изучить роль случайности в применении к социальным системам была посвящена «принципу Питера». Лоренс Питер был социологом, который в 1960-е годы в США изучал эффективность продвижений по службе в иерархических структурах. Он разговаривал с сотнями людей, которые получали повышение, и в результате пришел к удивительному выводу: к тому моменту как работники достигали верхних позиций, они превышали свой уровень компетенции. У этого эффекта очень простое объяснение: когда вас повышают по службе, вы так или иначе начинаете заниматься другой работой. Представьте, что вы журналист, очень хороший журналист, возможно, лучший на своем уровне. Вдруг вас делают главным редактором — очевидно, ваши обязанности изменятся. И если вы были лучшим на предыдущей ступени, никто не гарантирует, что вы будете лучшим на следующей. Если же, несмотря на фактическую смену профессии, вы окажетесь лучшим, вас снова повысят. Так что рано или поздно вы займете такую должность, которой уже не соответствуете. Но уволить вас в этот момент уже никто не может. Так вы и будете сидеть в кабинете и чувствовать свою некомпетентность. У политиков, кстати, все точно так же: отличный адвокат или эффективный мэр небольшого города совершенно не обязательно станет хорошим депутатом, но в парламент он попадает не в последнюю очередь именно по этому принципу. Каждый раз, как организация повышает хорошего работника, она несет двойную потерю. Мало того, что избавляется от лучшего исполнителя на одной ступени иерархии, так еще и заменяет его кем-то, кто совсем не обязательно справится со своими новыми обязанностями. Мы стали исследовать эту проблему вместе с социологом . Нам удалось показать с помощью симуляции, что «принцип Питера» и вправду должен действовать в иерархических организациях: некомпетентность накапливается при движении по карьерной лестнице. Если вы продвигаете на следующий уровень лучших работников, со временем вы снижаете эффективность своей организации. Как это можно обойти? Очень просто — продвигая людей случайным образом, по жребию. Какой смысл делать лучшего хирурга начальником больницы? Он принесет гораздо больше пользы на своем месте, если ему просто повысить зарплату. Но кого-то же надо повысить. Если выбирать кандидата на повышение жребием, то лучшие работники имеют шанс продолжить заниматься тем, что у них получается лучше всего. Когда продвижение становится волей случая, вы не только снижаете риск потерять квалифицированного исполнителя, но и даете каждому шанс открыть в себе новые таланты. Такое часто бывает, например в футболе, — игрок выходит на замену травмированного коллеги и играет лучше него. Если бы не случай, то Мария Каллас никогда бы не запела сопрано, а Тосканини не стал бы великим . Даже естественный отбор работает по тому же принципу: случайные вариации оказываются полезными и закрепляются в популяции.

СЛУЧАЙНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Идея выбирать народных представителей при помощи жребия совсем не нова — на самом деле, ровно так и поступали во многих полисах в . Но мы не пытаемся зайти так далеко и вовсе отменить нормальные выборы. В Италии все-таки живут 50 миллионов человек, а не 50 тысяч, как в античных полисах. Мы даже не хотим отменить политические партии — всего лишь добавить к существующей системе немного шума, чтобы повысить ее эффективность. Представьте себе парламент, в котором заседают 500 депутатов. Большинство из них принадлежат к одной из двух партий — «левой» или «правой». Фракции парламента следуют партийной дисциплине: если депутат одной из партий вносит некоторый закон, все депутаты его фракции за этот закон голосуют. Кроме того, в парламенте могут заседать случайные депутаты, избранные по жребию. Они, понятное дело, не принадлежат ни к какой партии и голосуют за каждый законопроект, исходя только из своего здравого смысла, не оглядываясь на партии. Так выглядит наша несложная .

Если у вас нет независимых депутатов, а есть только партии, то в течение одного созыва они примут огромное число законов. Партия большинства будет просто штамповать все — или почти все — законы своих депутатов. Многие из этих законов могут быть выгодны только части населения. В результате получится очень много законов невысокого качества — в смысле общественного блага. Обратный случай: парламент состоит исключительно из независимых депутатов. Они будут принимать только те законы, которые устраивают большинство из них. То есть очень мало очень хороших законов. Между этими двумя крайностями есть некоторое оптимальное соотношение. Если вы помножите качество законов на их количество — это наше определение эффективности парламента, — вы получите кривую, которая начинается около нуля, достигает некоторого максимума, а затем начинает убывать. Когда независимых депутатов нет — или, наоборот, весь парламент из них состоит, — эффективность будет практически нулевая. Где-то между этими точками находится оптимальная пропорция, которая зависит от того, сколько процентов набрала каждая из партий на выборах. Мы создали очень простую формулу, позволяющую рассчитать, сколько должно быть случайных депутатов, после того, как прошли выборы, и проценты партий уже известны. Ее элементарно провести в жизнь. Прежде чем распределять места в парламенте, надо выдать некоторое число мандатов случайным людям. Тем, естественно, кто согласен участвовать в работе парламента. А остальные места раздать согласно результатам голосования. В Италии, конечно, придется поменять избирательный кодекс, но, честно говоря, его ни капли не жалко. Даже после всего, что сделал Берлускони, чтобы решить свои проблемы с правосудием, избирательный закон у нас легко выиграет конкурс на звание худшего. Он настолько плох, что его не называют иначе как porcellum — . Мало кто это замечает, но во многих политических и общественных системах случайность уже используется достаточно широко. Например, в судах присяжных обычные люди, выбранные жребием, решают исход дела вместе с судьей. США раздают виды на жительство, грин-карты, при помощи лотереи. В Канаде часть населения была выбрана жребием для того, чтобы усовершенствовать избирательный закон. В Исландии — пытались написать конституцию. Это очень удобно, лотереи — самый демократический метод. Никакой коррупции, никакого непотизма, минимум затрат. Так что наша идея не так уж далека от реальности.

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