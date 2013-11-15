Любовь до гроба

При жизни английская писательница Барбара Картленд опубликовала 723 любовных романа общим тиражом 750 млн экземпляров. После ее смерти осталось еще 160 неопубликованных книг. Вот названия некоторых из них. Фото: Rex / Fotodom.ru.