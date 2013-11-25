Проблема

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В 2008 году, готовя к похоронам тело своего умершего дедушки, Пиа Интерланди обратила внимание на то, как трудно одевать умершего. Погребальная одежда требует принципиально иного подхода, чем носильные вещи. Ее должно быть просто надеть на лежащее отяжелевшее тело с затвердевшими мышцами, но совершенно не важно, удобна ли она при движении и скроена ли по фигуре. Погребальным нарядам не нужно быть долговечными и носкими — напротив, они предназначены для распада. Между тем большая часть вещей, которые производятся для живых, под землей разлагаются дольше, чем сами тела, а нейлоновые чулки и носки могут герметизировать ноги, что приводит к их мумификации — в отличие от всех остальных частей тела.

Прототип

В основе прототипа погребального наряда, разработанного Интерланди, лежат саваны, напоминающие чехлы или кимоно. Их слоями раскладывают в гробу, на них кладут тело, а затем части, предназначенные для лицевой стороны, перекидывают на живот и связывают шнурами. На ноги и руки надеваются мешки, тоже перевязывающиеся шнурками. Сверху тело накрывается полупрозрачной вуалью.

Автор

Пиа Интерланди заинтересовалась самораспадающимися тканями, еще будучи студенткой Королевского технологического института Мельбурна. Защитила диссертацию под названием «Обращаясь к смерти: моделирование одежды для могилы». Параллельно окончила Колледж гражданских церемоний и получила сертификат, официально позволяющий ей вести похороны. В 2012 году начала шить биодеградирующую одежду для погребений на заказ. Вскоре после этого ее пригласили на работу в Клэндон-Вуд, британский заповедник естественного захоронения (то есть захоронения, не препятствующего распаду плоти). Собирается вернуться в Австралию и открыть там собственное похоронное ателье и кладбище.

ПИА ИНТЕРЛАНДИ:

«

Тело — дар. Это большой мешок питательных веществ, воды, белков. И когда вы кладете все это в землю, я думаю, одежда — это как упаковочная бумага.

« Тело — дар. Это большой мешок питательных веществ, воды, белков. И когда вы кладете все это в землю, я думаю, одежда — это как упаковочная бумага.

Эксперимент

Одним из этапов работы над диссертацией Интерланди стал «Проект со свиньями». Чтобы выяснить, как похоронный ритуал и ткани, покрывающие тело, влияют на разложение, с помощью команды ученых-криминалистов она похоронила 21 мертвую свинью. Свиньи обладают рядом близких человеку свойств: толщина кожи, распределение жировых отложений, расположение внутренних органов, всеядность и т. д. Интерланди сделала многослойные одежды, включив в каждый погребальный наряд ткань из целлюлозного полимера, а также белковую и синтетическую ткани. Материалы должны были распадаться по очереди, чтобы одежда разлагалась так же постепенно, как тело. В начале ритуала Интерланди дважды обмыла каждую свинью — первый раз обычной водой, чтобы очистить от грязи, второй — розмариновым маслом, в знак памяти. Затем она заворачивала их в одежды — так, чтобы их тела были полностью закрыты. Всем свиньям Интерланди дала имена людей, так или иначе повлиявших на ее исследование (например Бертон и Аронофски). Все имена были выгравированы на бирках из нержавеющей стали. В карман каждого савана Интерланди положила благодарственное письмо. После этого на протяжении года тела свиней выкапывались семь раз, в среднем с промежутком в 50 дней. Эксгумации подтвердили, что раньше других распадаются пеньковые и шелковые материалы. Полиэстровый шнур оставался нетронутым разложением.

Цена

В среднем один погребальный комплект стоит $80.

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