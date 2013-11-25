Проблема
В 2008 году, готовя к похоронам тело своего умершего дедушки, Пиа Интерланди обратила внимание на то, как трудно одевать умершего. Погребальная одежда требует принципиально иного подхода, чем носильные вещи. Ее должно быть просто надеть на лежащее отяжелевшее тело с затвердевшими мышцами, но совершенно не важно, удобна ли она при движении и скроена ли по фигуре. Погребальным нарядам не нужно быть долговечными и носкими — напротив, они предназначены для распада. Между тем большая часть вещей, которые производятся для живых, под землей разлагаются дольше, чем сами тела, а нейлоновые чулки и носки могут герметизировать ноги, что приводит к их мумификации — в отличие от всех остальных частей тела.
В основе прототипа погребального наряда, разработанного Интерланди, лежат саваны, напоминающие чехлы или кимоно. Их слоями раскладывают в гробу, на них кладут тело, а затем части, предназначенные для лицевой стороны, перекидывают на живот и связывают шнурами. На ноги и руки надеваются мешки, тоже перевязывающиеся шнурками. Сверху тело накрывается полупрозрачной вуалью.
Пиа Интерланди заинтересовалась самораспадающимися тканями, еще будучи студенткой Королевского технологического института Мельбурна. Защитила диссертацию под названием «Обращаясь к смерти: моделирование одежды для могилы». Параллельно окончила Колледж гражданских церемоний и получила сертификат, официально позволяющий ей вести похороны. В 2012 году начала шить биодеградирующую одежду для погребений на заказ. Вскоре после этого ее пригласили на работу в Клэндон-Вуд, британский заповедник естественного захоронения (то есть захоронения, не препятствующего распаду плоти). Собирается вернуться в Австралию и открыть там собственное похоронное ателье и кладбище.
Тело — дар. Это большой мешок питательных веществ, воды, белков. И когда вы кладете все это в землю, я думаю, одежда — это как упаковочная бумага.
Одним из этапов работы над диссертацией Интерланди стал «Проект со свиньями». Чтобы выяснить, как похоронный ритуал и ткани, покрывающие тело, влияют на разложение, с помощью команды ученых-криминалистов она похоронила 21 мертвую свинью. Свиньи обладают рядом близких человеку свойств: толщина кожи, распределение жировых отложений, расположение внутренних органов, всеядность
В среднем один погребальный комплект стоит $80.
Все ткани быстро разлагаются, кроме деталей, которые должны оставаться в земле со скелетом. В прототипе использовались следующие материалы:
— Шелк-сырец — фрагменты, которые располагаются на ключицах или над сердцем.
— Ткань из пеньковой и шелковой нити — для скрепления предметов одежды.
— Хлопковая ткань — нижний саван.
— Хлопковые ленты — декоративные элементы.
— Шелковые волокна — вуаль.
— Ткань из конопляной и хлопковой нити — основной саван.