Почта России
Наталья Зубарева,
Начальник Терского ОПС Минераловодского почтамта
***
Я бываю такая разная,
То привычная, то внезапная!
То в «горящие избы» на лошади
Потому что работаю на почте я!
Пусть сумка моя тяжела
Дорога моя нелегка
Но утром, когда я на почту пойду
Пойму, что лучше работы уже не найду!
И поверьте мне, друзья
Жду от вас признанья
Что Почте края — уже 210 лет
И желаем мы ей процветанья!
Институт экспериментальной медицины РАМН
в Санкт-Петербурге
Константин Шемеровский,
д.м.н., отличник здравоохранения, сотрудник Лаборатории адаптивной регуляции висцеральных функций
***
Наш организм пронизан ритмом,
Имеет каждый орган — ритм.
Дыханье — дарит четкость рифм,
А сердцу — нужен четкий гимн!
Желудка ритм — мощней кишечных,
Но если с пищей мы беспечны,
То может стать наоборот:
Кишечный ритм — желудок рвет!
Романс без рифмы не поется,
Неэффективен — рваный бег
Коль труд ритмичен — много нег,
Где крепкий сон — все удается!
Здоровья мощный фактор — РИТМ
Необходим, как прелесть РИФМ!!!
Константин Шемеровский,
д.м.н., отличник здравоохранения,
сотрудник Лаборатории адаптивной
регуляции висцеральных функций
Пенсионный фонд
Илья Данилов,
ведущий специалист-эксперт группы автоматизации Управления ПФР в округе Муром
и Муромском районе Владимирской области
***
В больших делах, в больших заботах,
Во всех краях большой страны,
России молодые всходы,
Взрослеют, смелости полны.
Вам покорится производство,
Вам космос распахнёт врата,
Вас ждёт священный долг Отцовства
И Материнства красота.
А чтоб не мучили тревоги
И светлый день скорей настал,
Пусть будет доброю подмогой
Ваш «материнский капитал»!
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»
Татьяна Захарова,
диспетчер конечной станции «Альвис»
***
Скажи-ка, пассажир, приятно
Тебе в троллейбус сесть большой
И, как король, ехать домой?
Вечерним солнцем любоваться,
Его лучами согреваться?.. Отрадно
В пути мечтать о том, о сем,
О будущем и о былом…
А что метро?
Ведь там темно…
Нет за окном цветных лужаек
И неба нет, и голубиных стаек,
А только все черным-черно…
Ты вспомни, пассажир, как раньше
Висели на подножках даже!
Сейчас ну просто красота —
Для всех элитные места!
Троллейбус хоть и «старичок»,
Но в деле он не новичок
Экологически он чист,
Садись и прокатись!
РКС «Брянские коммунальные системы»
Валентина Романенко, оператор котельной
***
С рассветом дня, а также на закате
Зовет меня котельная моя.
Хоть нам зарплату небольшую платят,
Люблю свою работу все же я.
Дымит моя котельная трубою,
Уходит дым, качаясь, в синеву
Я каждый день, почти что здесь, с тобою
С тобой, моя котельная, живу.
Воду, тепло даем мы в холод людям,
Стараемся получше обогреть.
Беречь мы оборудование будем,
Имеет все тенденцию стареть.
Включаем вентилятор с дымососом,
Уже в коллекторах томится газ,
А звук такой, как будто прямо в космос
Взлетит корабль космический сейчас.
Люблю котлы готовить я к растопке.
Включаем воду, взводим клапана.
Люблю, когда уже запальник в топке,
Движенье — и встает огня стена!
Меня порой, чаруют эти звуки,
Я с дымососом в унисон пою,
Но свое дело знают мои руки,
Люблю работу все-таки свою.
Я осторожно подойду к насосу
И тепленький потрогаю бочок:
Работай, мой хороший, успокойся,
Смотри не перегрейся, дурачок!
Я также поздороваюсь с котлами,
К шершавой стенке их прижмусь щекой.
Пожалуйста, вы будьте в мире с нами,
В работе нашей будет пусть покой!