Почта России

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет

Я бываю такая разная, То привычная, то внезапная! То в «горящие избы» на лошади Потому что работаю на почте я! Пусть сумка моя тяжела Дорога моя нелегка Но утром, когда я на почту пойду Пойму, что лучше работы уже не найду! И поверьте мне, друзья Жду от вас признанья Что Почте края — уже 210 лет И желаем мы ей процветанья!

Институт экспериментальной медицины РАМН

в Санкт-Петербурге

Наш организм пронизан ритмом, Имеет каждый орган — ритм. Дыханье — дарит четкость рифм, А сердцу — нужен четкий гимн! Желудка ритм — мощней кишечных, Но если с пищей мы беспечны, То может стать наоборот: Кишечный ритм — желудок рвет! Романс без рифмы не поется, Неэффективен — рваный бег Коль труд ритмичен — много нег, Где крепкий сон — все удается! Здоровья мощный фактор — РИТМ Необходим, как прелесть РИФМ!!! Константин Шемеровский, д.м.н., отличник здравоохранения, сотрудник Лаборатории адаптивной регуляции висцеральных функций

Пенсионный фонд

А чтоб не мучили тревоги И светлый день скорей настал, Пусть будет доброю подмогой Ваш «материнский капитал»!

Вам покорится производство, Вам космос распахнёт врата, Вас ждёт священный долг Отцовства И Материнства красота.

В больших делах, в больших заботах, Во всех краях большой страны, России молодые всходы, Взрослеют, смелости полны.

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»

Татьяна Захарова,

диспетчер конечной станции «Альвис»

Скажи-ка, пассажир, приятно Тебе в троллейбус сесть большой И, как король, ехать домой? Вечерним солнцем любоваться, Его лучами согреваться?.. Отрадно В пути мечтать о том, о сем, О будущем и о былом… А что метро? Ведь там темно… Нет за окном цветных лужаек И неба нет, и голубиных стаек, А только все черным-черно… Ты вспомни, пассажир, как раньше Висели на подножках даже! Сейчас ну просто красота — Для всех элитные места! Троллейбус хоть и «старичок», Но в деле он не новичок Экологически он чист, Садись и прокатись!

РКС «Брянские коммунальные системы»

Валентина Романенко, оператор котельной

***

С рассветом дня, а также на закате

Зовет меня котельная моя.

Хоть нам зарплату небольшую платят,

Люблю свою работу все же я.

Дымит моя котельная трубою,

Уходит дым, качаясь, в синеву

Я каждый день, почти что здесь, с тобою

С тобой, моя котельная, живу.

Воду, тепло даем мы в холод людям,

Стараемся получше обогреть.

Беречь мы оборудование будем,

Имеет все тенденцию стареть.

Включаем вентилятор с дымососом,

Уже в коллекторах томится газ,

А звук такой, как будто прямо в космос

Взлетит корабль космический сейчас.

Люблю котлы готовить я к растопке.

Включаем воду, взводим клапана.

Люблю, когда уже запальник в топке,

Движенье — и встает огня стена!

Меня порой, чаруют эти звуки,

Я с дымососом в унисон пою,

Но свое дело знают мои руки,

Люблю работу все-таки свою.

Я осторожно подойду к насосу

И тепленький потрогаю бочок:

Работай, мой хороший, успокойся,

Смотри не перегрейся, дурачок!

Я также поздороваюсь с котлами,

К шершавой стенке их прижмусь щекой.

Пожалуйста, вы будьте в мире с нами,

В работе нашей будет пусть покой!