Записал Андрей Бабицкий.

Rose-Lynn Fisher / Courtesy artist and Craig Krull Gallery, Santa Monica, California.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Ученые пока не вполне понимают, что заставляет людей заботиться о других. С одной стороны, некоторые люди удивительно щедры. Американцы отдают на благотворительные цели 2% ВВП страны. Если судить по этой цифре, они много думают о незнакомых людях. В то же время щедрые люди очень часто не имеют ни малейшего представления о том, как эффективно кому-то помочь. Например, только 3% благотворителей заявляют, что жертвуют деньги на ту или иную программу, основываясь на данных об эффективности возможных альтернатив. Не жертвуют, заметьте, а только заявляют. Это настолько привычно, что даже нашло отражение во многих языках, где «добрые намерения» служат эвфемизмом для «недостатка информации». Но если у людей и вправду хорошие намерения, что мешает им получить побольше информации? В большинстве своем экономисты придерживаются взгляда, что дарители хотят быть эффективными, но им трудно найти нужную информацию. Если вы хотите пожертвовать небольшую сумму, то вы потратите на исследования эффективности больше, чем готовы были отдать. Кроме того, информация об эффективности — это общественное благо, которое трудно производить. Сотрудники НКО не всегда заинтересованы в том, чтобы широко рассказывать о тонкостях своей работы, и вовсе не по злому умыслу, а из стратегических соображений. Чтобы решить все эти проблемы, сейчас создается множество организаций, изучающих эффективность благотворителей. Уже довольно давно экономист Джеймс Андреони предположил, что люди жертвуют деньги на добрые дела не только потому, что хотят реально улучшить кому-то жизнь, а потому, что хотят чувствовать удовлетворение от собственного хорошего поступка. Он назвал это чувство warm glow (теплое свечение). Иными словами, жертвователи не всегда хотят быть эффективными; иногда они всего лишь хотят думать, что . Это соображение едва ли выглядит очень оригинальным, но из него есть множество важных и неожиданных следствий.

В качестве иллюстраций использованы фотографии слез под микроскопом из проекта «Топография слез» Роз-Линн Фишер.

Слезы печали Слезы воссоединения

Мы все понимаем, что восприятие и действительность — это совсем не одно и то же. Представьте, например, что мы размышляем, дать ли денег на еду для голодающих африканских детей. Теперь представьте, что вам стало известно, что организация, которая этим занимается, коррумпирована. Существенная часть ваших пожертвований была растрачена. Естественно, ваше удовлетворение от сделанного доброго дела уменьшится. Но верно и обратное: если вы не узнаете о растрате, вы будете продолжать чувствовать удовлетворение от того, что сделали мир лучше, хотя на самом деле не сделали. Ваши альтруистические предпочтения не могут всерьез относиться к детям на другом континенте, потому что их жизнь находится за пределами вашего опыта. Котируется только восприятие. И это ставит перед нами интересный вопрос: как люди будут делать выводы в мире, в котором восприятие сильнее реальности? Я построил простую модель благотворительности. В ней действует один жертвователь, который не знает заранее, насколько эффективна будет его помощь, и один получатель помощи. После того как деньги были пожертвованы и потрачены, благотворитель — с некоторой вероятностью — ничего не знает о том, насколько эффективна была помощь. Например, он дал денег благотворительной организации и не получил про нее никаких новостей. При таком дефиците информации он вынужден сам интерпретировать ситуацию. Скорее всего, он выберет интерпретацию, которая ему выгодна. То есть решит, что плохие новости не укрылись бы от его внимания и их отсутствие — верный знак, что организация не ворует. Работает этот эффект, естественно, только в том случае, если у жертвователя остается неопределенность. Поэтому, помогая, скажем, соседу, человек будет принимать решения в зависимости от того, пошла ли его помощь впрок. Но если речь идет о международной помощи, поведение жертвователя будет мало зависеть от эффективности пожертвований. Самое важное следствие гипотезы состоит в том, что человек, дающий деньги на благотворительность, просто не хочет знать, что произошло с его средствами после пожертвования. Если он выяснит случайно, что его деньги были разворованы, он будет чувствовать себя хуже, потому что ему будет труднее убедить себя, что он сделал что-то хорошее.

Базальные слезы Слезы «смеха до слез»

С другой стороны, он захочет узнать какую-то информацию заранее, чтобы застраховать себя от подобного разочарования. Например, он захочет узнать, с какой вероятностью благотворительная организация вляпается в скандал. Критики часто говорят, что благотворительные организации слишком мало озабочены оценкой собственной эффективности и доступной сравнительной информации по разным организациям просто не существует. Вполне вероятно, что это не недоработка с их стороны, а эффективная маркетинговая стратегия. Интересы жертвователя и посредника совпадают: они оба хотят верить, что средства будут потрачены эффективно, и значит, любая дополнительная информация на этот счет скорее повредит, чем поможет. Не желая строить свой маркетинг на эффективной работе, благотворительные организации часто используют рекламные кампании, описывающие страдания и нужду. Это объясняет явление, которое в профессиональных кругах называют «порнографией бедности» — запоминающиеся фотографии, которые изображают сцены крайней нужды. Вообще, благотворительные деньги гораздо чаще собирают, описывая проблему, а не пути . Вот еще одно следствие модели: если человек хочет верить, что его пожертвования сделали мир лучше, он будет рад каждому напоминанию об этом. Может быть, поэтому люди гораздо чаще жертвуют деньги на решение проблем, от которых пострадали их близкие. По той же причине, вероятно, благотворительные организации тратят столько средств на благодарственные письма, постоянно напоминая людям про сделанные ими пожертвования. Наконец, моя модель помогает понять, почему благотворительные организации часто призывают думать о пожертвованиях как о конкретных, легко запоминающихся объектах («купите корову бедному крестьянину»), в то время как на самом деле доноры не могут определять, куда будут потрачены их деньги (и мелкий шрифт это признает). В экономике есть эксперимент под названием «Диктатор»: участнику опыта предлагается поделить $10 с незнакомцем, который не может повлиять на раздел суммы. Хотя теоретически все испытуемые могли бы совершенно безнаказанно забрать себе всю сумму, они редко поступают так на деле. Мои коллеги предложили участникам этого эксперимента потратить один доллар из десяти, чтобы узнать, с кем они делят деньги — инвалидом или наркодилером. Только треть испытуемых согласились на это. В жизни люди ведут себя так же, как и в лабораторном эксперименте. Фирма Hope Consulting проводила исследования общественного мнения и выяснила, что люди действительно исходят из благонамеренности и эффективности благотворительных организаций (по меньшей мере известных), если те не становятся героями скандалов.

Слеза конца и начала Слезы перемен