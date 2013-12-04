ХАДЖЕБИЕКОВ РУСЛАН ГИССОВИЧ, бывший депутат «Единой России»
БЛАСТОИЗ Оснащен водно-реактивными пушками разрушительной силы.
НОСКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, бывший депутат «Единой России»
СИЛ Рог на голове этого морского льва работает как ледокол.
КОМАРОВ ФОАТ ФАГИМОВИЧ, бывший депутат «Единой России»
ОМАСТАР Доисторический окаменевший покемон. Вымер из-за тяжелого панциря, не позволявшего поймать добычу.
ПИТКЕВИЧ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, бывший депутат «ЛДПР»
ГОЛОДАК Прогрессивная форма Псидака, утки, усыпляющей врага методом телекинеза.
ДЕЛИМХАНОВ АДАМ СУЛТАНОВИЧ, «Единая Россия»
БАТТЕРФРИ Во время боя сильно машет крыльями, способствуя рассеиванию яда.
БЕЛЯКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший депутат «Справедливой России»
ГАСТЛИ Невидимый газообразный покемон, способный усыпить жертву без предупреждения.
НАЗАРОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, бывший депутат «Единой России»
НИДОРАН Во время опасности выдвигает уши. Размер рога на голове сообщает о количестве яда.
АНДРЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, КПРФ
ПИКАЧУ Собрание из нескольких электрических мышей Пикачу может спровоцировать шторм с молниями.
ПЕХТИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, бывший депутат «Единой России»
ПАРАСЕКТ Гриб, полностью захвативший хозяина.
ЛУКЬЯНОВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА, бывший депутат «Справедливой России»
ОНИКС В ходе эволюции камни на теле Оникса прочнеют.
ВЕТРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, бывший депутат «ЛДПР»
НИДОРИНО Ядовитый агрессивный дракон с быстрой атакой.
ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, «Единая Россия»
ГРОУЛАЙЗ Щенок, защищающий свою территорию.