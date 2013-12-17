Исполнительная власть
Президент Намибии
81%
Премьер-министр Ямайки
58%
Правительство Маврикия
67%
Мэры колумбийских городов
50%
Муниципальные власти Намибии
65%
Правоприменение
Верховный суд Суринама
70%
Суды общей юрисдикции Маврикия
79%
Генеральная прокуратура Гайаны
55%
Выборы
Система выборов Уругвая
77%
Законодательная власть
Парламент Намибии
70%
Политические партии Гайаны
46%
Правящая партия Намибии
65%
Оппозиционные партии Маврикия
54%
Силовики
Армия Туниса
94%
Полиция Германии
81%
Управление по борьбе с наркотиками Нигерии
46%
Пожарные Бразилии
88%
Лесные службы Италии
77%
Управление водоканалов Панамы
70%
Общественные организации
Некоммерческие организации Малайзии
76%
Профсоюзы Бразилии
46%
Добровольные ассоциации Италии
74%
Финансы и бизнес
Налоговая система Маврикия
66%
Финансовый надзор Италии
71%
Потребительские организации Франции
81%
Банки Канады
56%
Японский крупный бизнес
71%
Французский малый бизнес
79%
Другое
Социальные сети Индонезии
68%
Традиционные народные авторитеты Сенегала
76%
Грузинская православная церковь
96%
СМИ Доминиканской Республики
72%
ИСТОЧНИКИ: II Estudio de Opinion Publica en Latinoamerica, AmericasBarometer, Университет Вандербильта, Philippine Trust Index, Gallup, Банк развития Южной Африки, Pew Research, Edelman Trust Barometer, IBOPE Inteligencia, Afrobarometer, GfK, Eurispes, TNS, «Левада Центр», ВЦИОМ.