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1.
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Человек, сделавший себе когда-то имя изобретением автоматического устройства для очистки гранатов, разработал картонный велосипед, который можно сделать из материалов стоимостью $12 и, напечатав на нем рекламу, бесплатно раздавать жителям бедных стран.
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2.
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Произведение сельскохозяйственной фирмы Thompson & Morgan — TomTato, вершки от помидора, привитые на корешки от картофеля. Один куст производит 500 помидоров черри и 2 кг картошки.
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3.
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Первая за сто лет производства ложка для мороженого с правильным углом атаки.
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4.
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Концепция устройства, получившая в 2013 году премию Red Dot Design Award. Два наручных браслета с датчиками, которые озвучивают язык глухонемых.
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5.
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Проект, собравший $400 000 на краудсорсинговом сайте Indiegogo: лампа, работающая по принципу часов с кукушкой. Трехсекундного завода хватает на 25 минут света — без счетов за электричество.
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6.
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Четырехметровый каяк, который весит чуть больше 10 кг и собирается за несколько секунд, как игрушка оригами.
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7.
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Универсальный конструктор, в котором все детали могут соединяться между собой и с деталями двенадцати самых популярных из существующих в мире конструкторов.
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8.
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Инновация ожидаемая (никто не любит киборгов), но оттого не менее ценная — разнообразные знаки, наклейки и плакаты, запрещающие ношение Google Glass в том или ином помещении. Разработка обошлась в миллионы раз дешевле, чем собственно Google Glass.
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9.
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Низкотехнологический ответ человечества на эпидемию тотального наблюдения: пластиковый колпачок, закрывающий веб-камеру.
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10.
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Реклама, напечатанная на внутренней стороне футболки «Барселоны»: ее видно, только когда игрок забивает гол.
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11.
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Велосипедный шлем, который не нужно надевать на голову. Ожидаемый продукт, привлекший за последние годы много миллионов долларов инвестиций, но поступивший в продажу совсем недавно.
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12.
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Бесчеловечный набор «сделай сам» для превращения таракана в киборга. После того как устройство надевается на насекомое, его движениями можно управлять с помощью смартфона, непосредственно воздействуя на нервные окончания. «Не игрушка», как уверяют создатели.
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13.
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Ложка для страдающих болезнью Паркинсона, которая гасит 70% дрожи в руках. Работает она активно: улавливает непроизвольное движение и противостоит ему.
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14.
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Инвалидная коляска, которая управляется пирсингом в языке — единственной работающей у многих больных мышце. Пока что только в проекте.
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15.
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Северокорейский смартфон, скорее всего, сделанный не в Северной Корее.
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Насадка на iPhone, которая превращает его в старорежимную игровую приставку с кнопками.
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17.
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Светящиеся генно-модифицированные растения. Сначала в продажу поступит арабидопсис, а затем — роза.
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18.
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Ручной насос для разделения белков и желтков в домашних условиях.
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Автопортрет марсохода.
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Шестеренки, соединяющие задние ноги молодых цикадок Issus coleoptratus, скорее всего, появились сотни тысяч лет назад — заведомо раньше, чем их изобрел человек, — но открыты были только в этом году.