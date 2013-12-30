1.

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cardboardtech.com

Видео

Человек, сделавший себе когда-то имя изобретением автоматического устройства для очистки гранатов, разработал картонный велосипед, который можно сделать из материалов стоимостью $12 и, напечатав на нем рекламу, бесплатно раздавать жителям бедных стран.
2.

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thompson-morgan.com

Произведение сельскохозяйственной фирмы Thompson & Morgan — TomTato, вершки от помидора, привитые на корешки от картофеля. Один куст производит 500 помидоров черри и 2 кг картошки.
3.

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kickstarter.com

Первая за сто лет производства ложка для мороженого с правильным углом атаки.
4.

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red-dot.sg

Концепция устройства, получившая в 2013 году премию Red Dot Design Award. Два наручных браслета с датчиками, которые озвучивают язык глухонемых.
5.

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deciwatt.org

Проект, собравший $400 000 на краудсорсинговом сайте Indiegogo: лампа, работающая по принципу часов с кукушкой. Трехсекундного завода хватает на 25 минут света — без счетов за электричество.
6.

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orukayak.com

Видео

Четырехметровый каяк, который весит чуть больше 10 кг и собирается за несколько секунд, как игрушка оригами.
7.

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studioforcreativeinquiry.org

Универсальный конструктор, в котором все детали могут соединяться между собой и с деталями двенадцати самых популярных из существующих в мире конструкторов.
8.

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stopthecyborgs.org

Инновация ожидаемая (никто не любит киборгов), но оттого не менее ценная — разнообразные знаки, наклейки и плакаты, запрещающие ношение Google Glass в том или ином помещении. Разработка обошлась в миллионы раз дешевле, чем собственно Google Glass.
9.

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eyebloc.com

Низкотехнологический ответ человечества на эпидемию тотального наблюдения: пластиковый колпачок, закрывающий веб-камеру.
10.

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washingtonpost.com

Видео

Реклама, напечатанная на внутренней стороне футболки «Барселоны»: ее видно, только когда игрок забивает гол.
11.

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shop.hovding.com

Видео

Велосипедный шлем, который не нужно надевать на голову. Ожидаемый продукт, привлекший за последние годы много миллионов долларов инвестиций, но поступивший в продажу совсем недавно.
12.
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
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backyardbrains.com

Видео

Бесчеловечный набор «сделай сам» для превращения таракана в киборга. После того как устройство надевается на насекомое, его движениями можно управлять с помощью смартфона, непосредственно воздействуя на нервные окончания. «Не игрушка», как уверяют создатели.
13.

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theatlantic.com

Видео

Ложка для страдающих болезнью Паркинсона, которая гасит 70% дрожи в руках. Работает она активно: улавливает непроизвольное движение и противостоит ему.
14.

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washingtonpost.com

Видео

Инвалидная коляска, которая управляется пирсингом в языке — единственной работающей у многих больных мышце. Пока что только в проекте.
15.

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digitaltrends.com

Видео

Северокорейский смартфон, скорее всего, сделанный не в Северной Корее.
16.

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techcrunch.com

Видео

Насадка на iPhone, которая превращает его в старорежимную игровую приставку с кнопками.
17.

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glowingplant.com

Видео

Светящиеся генно-модифицированные растения. Сначала в продажу поступит арабидопсис, а затем — роза.
18.

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quirky.com

Ручной насос для разделения белков и желтков в домашних условиях.
19.

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npr.org

Автопортрет марсохода.
20.

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sciencenews.org

Шестеренки, соединяющие задние ноги молодых цикадок Issus coleoptratus, скорее всего, появились сотни тысяч лет назад — заведомо раньше, чем их изобрел человек, — но открыты были только в этом году.