26/12

Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело о взятках против Юлии Тимошенко в связи с истечением срока давности.

2005

Министерство образования и науки РФ представило новый учебник истории России. Отмена прямых выборов губернаторов обосновывается в нем «неготовностью исполнительной власти эффективно действовать в кризисных ситуациях».

2007

Подписан закон о направлении всех парламентских законопроектов в Общественную палату.

2008

Подписан закон о запрете на усыновление российских детей американцами.

2012