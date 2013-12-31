|25/12
|Салман Радуев приговорен к пожизненному заключению.
2001
|Путин принял отставку главы МВД Бориса Грызлова, избранного спикером Госдумы.
2003
|Суд увеличил сумму задолженности ЮКОСа перед налоговой службы России на 38 миллиардов рублей.
2006
|Аркадий Ротенберг стал совладельцем трассы Москва-Петербург через Химкинский лес.
2010
|Верховный суд объявил о необходимости пересмотра первого «дела ЮКОСа».
2013
|26/12
|Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело о взятках против Юлии Тимошенко в связи с истечением срока давности.
2005
|Министерство образования и науки РФ представило новый учебник истории России. Отмена прямых выборов губернаторов обосновывается в нем «неготовностью исполнительной власти эффективно действовать в кризисных ситуациях».
2007
|Подписан закон о направлении всех парламентских законопроектов в Общественную палату.
2008
|Подписан закон о запрете на усыновление российских детей американцами.
2012
|Мосгордума запретила проводить автопробеги в пределах Садового кольца.
2012
|27/12
|Путин внес в Думу законопроект о политических партиях.
2000
|Подписан указ о переименовании ГИБДД обратно в ГАИ.
2001
|Суд приговорил к условному сроку бывшего главу Российского фонда федерального имущества Владимира Малина, обвиняемого в подкупе и превышении полномочий.
2005
|СФ одобрил закон, предоставляющий партиям, победившим на региональных выборах, право предлагать на рассмотрение президента кандидатуры губернаторов.
2005
|Генпрокуратура РФ объявила, что рассматривает версию о причастности Леонида Невзлина к отравлению Литвиненко.
2006
|28/12
|Открылся официальный сайт правительства Российской Федерации.
1999
|Подписан закон о парламентском расследовании.
2005
|Общественная палата наделена полномочиями по общественному контролю за соблюдением свободы слова в СМИ.
2005
|Подведены итоги работы парламентской комиссии по теракту в Беслане.
2005
|Создан Следственный комитет РФ.
2010
|29/12
|Подписан закон о знамени Вооруженных Сил.
2000
|Налоговая служба официально предъявила ЮКОСу претензии на 100 млрд рублей.
2003
|Рамзану Кадырову присвоено звание Героя России.
2004
|Россия предлагает Украине кредит $3,6 миллиарда на покрытие расходов, связанных с переходом на рыночную цену за газ.
2005
|Подписан закон о торговле.
2009
|30/12
|Утвержден текст Михалкова к гимну России.
2000
|Возбуждено уголовное дело по факту гибели в США усыновленного в России Димы Яковлева.
2008
|Подписан закон об увеличении срока полномочий президента и Госдумы.
2008
|Одобрено соглашение с Южной Осетией о безвизовом режиме.
2009
|Суд назначил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву наказание в виде 13,5 лет колонии.
2010
|31/12
|«Я устал, я ухожу».
1999
|Подписано распоряжение о направлении российских миротворцев в Грузию.
2003
|«Роснефть» вступила в права собственника «Юганскнефтегаза».
2004
|Подписаны Жилищный и Градостроительный кодексы.
2004
|«Газпром» подписал с Белоруссией контракт на поставки российского газа по цене $100 за тысячу кубов; стоимость транзита выросла вдвое.
2006