25/12 Салман Радуев приговорен к пожизненному заключению.
2001		 Путин принял отставку главы МВД Бориса Грызлова, избранного спикером Госдумы.
2003		 Суд увеличил сумму задолженности ЮКОСа перед налоговой службы России на 38 миллиардов рублей.
2006		 Аркадий Ротенберг стал совладельцем трассы Москва-Петербург через Химкинский лес.
2010		 Верховный суд объявил о необходимости пересмотра первого «дела ЮКОСа».
2013
26/12 Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело о взятках против Юлии Тимошенко в связи с истечением срока давности.
2005		 Министерство образования и науки РФ представило новый учебник истории России. Отмена прямых выборов губернаторов обосновывается в нем «неготовностью исполнительной власти эффективно действовать в кризисных ситуациях».
2007		 Подписан закон о направлении всех парламентских законопроектов в Общественную палату.
2008		 Подписан закон о запрете на усыновление российских детей американцами.
2012		 Мосгордума запретила проводить автопробеги в пределах Садового кольца.
2012
27/12 Путин внес в Думу законопроект о политических партиях.
2000		 Подписан указ о переименовании ГИБДД обратно в ГАИ.
2001		 Суд приговорил к условному сроку бывшего главу Российского фонда федерального имущества Владимира Малина, обвиняемого в подкупе и превышении полномочий.
2005		 СФ одобрил закон, предоставляющий партиям, победившим на региональных выборах, право предлагать на рассмотрение президента кандидатуры губернаторов.
2005		 Генпрокуратура РФ объявила, что рассматривает версию о причастности Леонида Невзлина к отравлению Литвиненко.
2006
28/12 Открылся официальный сайт правительства Российской Федерации.
1999		 Подписан закон о парламентском расследовании.
2005		 Общественная палата наделена полномочиями по общественному контролю за соблюдением свободы слова в СМИ.
2005		 Подведены итоги работы парламентской комиссии по теракту в Беслане.
2005		 Создан Следственный комитет РФ.
2010
29/12 Подписан закон о знамени Вооруженных Сил.
2000		 Налоговая служба официально предъявила ЮКОСу претензии на 100 млрд рублей.
2003		 Рамзану Кадырову присвоено звание Героя России.
2004		 Россия предлагает Украине кредит $3,6 миллиарда на покрытие расходов, связанных с переходом на рыночную цену за газ.
2005		 Подписан закон о торговле.
2009
30/12 Утвержден текст Михалкова к гимну России.
2000		 Возбуждено уголовное дело по факту гибели в США усыновленного в России Димы Яковлева.
2008		 Подписан закон об увеличении срока полномочий президента и Госдумы.
2008		 Одобрено соглашение с Южной Осетией о безвизовом режиме.
2009		 Суд назначил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву наказание в виде 13,5 лет колонии.
2010
31/12 «Я устал, я ухожу».
1999		 Подписано распоряжение о направлении российских миротворцев в Грузию.
2003		 «Роснефть» вступила в права собственника «Юганскнефтегаза».
2004		 Подписаны Жилищный и Градостроительный кодексы.
2004		 «Газпром» подписал с Белоруссией контракт на поставки российского газа по цене $100 за тысячу кубов; стоимость транзита выросла вдвое.
2006