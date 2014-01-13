Записала Полина Еременко. Фотография PUTPUT .

За день я вру не меньше 12 раз. Врать — моя работа. Свою компанию Paladin Deception Services я открыл в 2009 году. За $54 я готов нести любую чушь, какую пожелает клиент. Чаще всего к нам обращаются неверные супруги. Все, что нужно сделать жене после того, как она провела ночь не дома, — это позвонить нам и заказать сценарий. Обычно клиент сам придумывает ложь, а мы ее лишь немножко редактируем. Потом я отбираю сотрудника для выполнения задачи. И, собственно, делаем звонок: «Дэйв, привет, это твоя тетя Карла! Прости, твоя любимая провела сегодня ночь у меня. Мы просто так хорошо с ней болтали и пили вино, так хихикали, что я не хотела ее отпускать и уговорила ночевать у меня. Не злись на нее, это все твоя старая тетя виновата. Ну целую, Дэйв!» И нам верят.

Разгар сезона у нас на Рождество. Не то чтобы супруги больше обычного изменяли друг другу в это время, просто им не хочется, чтобы именно в это время их измены обнаружились. Семейный же праздник все-таки. Своей жены у меня нет. Я один, и очень доволен. У меня были прекрасные романы в жизни, поэтому я отлично живу одними воспоминаниями.

Вторая часть клиентуры — люди, которые ищут работу. Смотрите: Бобби, например, неплохой парень, но его уволили, а на новую работу без рекомендаций не берут. Тогда он идет к нам: «Мне нужна рекомендация». Своему потенциальному боссу он дает номер нашего сотрудника. Когда сотруднику позвонят, он просто откроет соответствующий сценарий и читает с выражением: «Алло, вы про Бобби звоните? Да, я был его начальником шесть лет. Чертовски хороший парень, до сих пор заменить не можем. Ответственный до ужаса. Обнимите его от меня покрепче на следующем собеседовании». Нам нравится помогать простым ребятам, которые просто хотят подправить свои дела.

Бывает, правда, к нам обращаются не совсем простые ребята. Один раз позвонил член какой-то секты, который очень хотел перейти в другую секту. Я должен был притвориться его наставником и порекомендовать его. Проштудировал массу литературы о черных мессах, ритуале девяти треугольников и осквернении священных дыр. Очень мне это понравилось. Был еще парень — очень хотел в хорошее порно попасть, только ему не хватало опыта. Почему не помочь?

Для каждого клиента наши сотрудники заводят новый номер с необходимым региональным кодом. Спустя месяц номер аннулируется. То есть, образно говоря, тетя Карла готова принимать звонки от своего обманутого женой племянника 30 дней. И если контракт на первый месяц обойдется в $54, то второй идет со скидкой — $19,95. Мне, правда, говорят, что я слишком мало беру. Мы отказываемся врать только в двух случаях. Если соискатель ищет работу в медицине или образовании. И если нас просят врать от имени властей. Недавно один мужчина искал водителя школьного автобуса, который ему был должен денег. И попросил нас позвонить в школу, где работал водитель, представиться сотрудниками дорожной полиции и потребовать его домашний адрес. Мы отказались.

У меня отличная команда. Семь человек в штате, еще тридцать фрилансеров — мамы-домохозяйки и начинающие актеры. Paladin Deception Services даже по‑китайски может врать, если нужно. Мы постоянно собираемся, чтобы обсудить, что мы можем сделать, чтобы врать еще лучше. Каждый раз, когда кому-нибудь из команды удается соврать особенно удачно, мы празднуем это дело косяком.

Как и на любой работе, здесь люди тоже могут впасть в отчаяние. Тогда я подхожу к человеку, хлопаю его по плечу и говорю: «Не парься, завтра ты соврешь лучше. Просто помолись сегодня как следует и ложись пораньше спать». Но если сотрудник совсем оробел, мне приходится с ним прощаться — хороший лгун должен быть уверен в себе.

Люди, которые к нам обращаются за помощью, в подавляющем большинстве вежливые и симпатичные. Один раз только пришел мужчина, изменивший жене, и сказал: «Вы там с алиби слишком не парьтесь, все равно она у меня дура». Мне было не по себе от того, что он называет свою жену дурой. Изменить может каждый, но к чему грубости?

Один раз меня спросили, каково это — разрушать семьи? Секундочку, я не разрушаю семьи, я их, наоборот, склеиваю. Человек ошибается. Человеку свойственно гульнуть. Я просто делаю так, чтобы это не отражалось на его семье. Знаете, мне только вчера позвонила женщина и говорит: «Вы делаете очень хорошее дело. Вы помогаете ближним. Вы — люди от Бога».

На самом деле, я работал с ложью много лет, только я всегда вскрывал ложь, а пять лет назад понял, что хочу сам врать. Вранье вошло в мою жизнь в 1970-е, когда я устроился в израильский кибуц строить заборы для индеек. Всегда хотел так или иначе попасть в Израиль. Это, наверно, из-за моей еврейской крови. У меня, кстати, и немецкая кровь есть, немудрено, что я все время с собой спорю, и постоянно хочется засунуть голову в духовку. Так вот, в этом кибуце меня обучили навыкам слежки. И потом мне эти знания пригодились, когда я работал на китайское правительство. Я в Китае приглядывал за экспатами. Пил вместе с ними, слушал их истории, самое важное докладывал начальству. Но как я уже сказал, в какой-то момент мне захотелось самому врать.

Несмотря на то что я профессиональный врун, самого меня очень легко обмануть. Я очень доверчивый, всегда жду от людей только лучшего и легко попадаюсь. Мои дочки мной очень гордятся — одна даже просила у меня разрешения вывесить какое-то мое интервью в фейсбуке. Кому-кому, а своим дочкам я не вру никогда.

Вру ли я в нерабочее время? Конечно. Это все делают, и вы тоже. Когда врал в последний раз? Да вот только вчера — своей дочке. Я ей сказал, что она выглядит отлично и на ней нет ни одной лишней унции. Но, говоря по правде, ей не мешало бы сбросить пару фунтов.