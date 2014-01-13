Каждые 1176 письменных жалоб на незаконную вырубку леса приводят к уничтожению еще одного дерева

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Инструкция экологов из Greenpeace призывает граждан, желающих пожаловаться на незаконную рубку леса, письменно обращаться в региональное управление Росприроднадзора. Копию этого письма рекомендуется отправлять в региональную прокуратуру. Согласно рекомендации Greenpeace, в случае отсутствия ответа в течение двух месяцев следует отправить повторное обращение в Росприроднадзор РФ и Генпрокуратуру РФ, а по истечении еще двух месяцев — президенту РФ. Совокупный вес бумаги (один лист формата А4 плотностью 80 г/м²), необходимой для такой переписки, составит около 50 граммов (пять листов бумаги А4 — общий вес около 31 грамма; пять конвертов 114x162 — общий вес около 18 граммов, плюс марки). Для производства 1 тонны бумаги требуется в среднем 2 тонны древесины, то есть примерно 17 деревьев. Таким образом, письменные жалобы одного человека на незаконную рубку требуют превращения в бумагу около 100 граммов древесины. 1176 жалобщиков — и одного дерева как не бывало.

Проведение Всемирного дня без автомобилей приводит к выбросу в атмосферу 72 тысяч тонн углекислого газа

Международная экологическая акция — Всемирный день без автомобилей — приносит окружающей среде больше вреда, чем пользы. Дело в том, что в состоянии покоя взрослый человек пропускает за час через легкие 700−800 литров воздуха, поглощая 30 литров кислорода и выдыхая 20−25 литров углекислого газа. Напротив, активно двигающийся пешеход во время прогулки преодолевает за час в среднем 5,4 километра, пропуская через легкие уже 1080 литров воздуха, поглощая целых 54 литра кислорода и выдыхая 46 литров CO2 — почти вдвое больше, чем в состоянии покоя. Чтобы компенсировать потраченные за час ходьбы 180 калорий, человеку необходимо съесть около 100 граммов мяса. При этом производство пищевой промышленностью одного килограмма мяса обходится планете, по данным, опубликованным журналом New Scientist, в 36 кг парниковых газов. Автомобиль, проехав то же расстояние, выбросит в атмосферу, согласно современным экологическим стартам, около 0,8 килограмма углекислого газа. Таким образом, ежегодный отказ 100 млн жителей более 1500 городов мира от автомобилей в пользу пешей прогулки или велосипеда обходится природе как минимум в 72 тысячи дополнительных тонн углекислого газа.

Музыкальный фестиваль в Гластонбери под эгидой Greenpeace обогащает планету 1044 тоннами дополнительного мусора

Один из крупнейших и старейших в мире Великобританский рок-фестиваль в Гластонбери с некоторого времени проводится под эгидой Greenpeace. В 2007 году фестиваль был посвящен проблеме глобального изменения климата. За три фестивальных дня на поле близ селения Гластонбери побывало рекордное число зрителей — более 180 тысяч человек. Количество мусора, оставшегося на месте проведения фестиваля в этом году, официально не оглашалось. Но известно, что в 2004 году, когда Гластонбери собрал 112 тысяч зрителей, по окончании мероприятия с поля пришлось вывезти около 650 тонн мусора. Если считать, что количество мусора пропорционально числу зрителей, то в нынешнем году урожай экологического мероприятия должен был составить не менее 1044 тонн помоев.

Организованная правительством Москвы информационная кампания «Энергосбережение» расходует 2 млн квт/ч дополнительной электроэнергии за полгода

По заказу департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 2006 году была начата информационная кампания «Энергосбережение», задачей которой стало снижение потребления электроэнергии жителями крупных городов за счет использования альтернативных способов ее расхода и экономии. В рамках кампании на улицах столицы и других городов России, по данным организаторов, более тысячи рекламных щитов были заклеены призывами «Экономь электроэнергию», «Не забывайте выключать свет перед уходом», «Чаще используйте настольные лампы», «Экономьте свет днем», «Используйте энергию солнца» и т. п. Для подсветки рекламного щита в осенне-зимний сезон (в среднем 11 часов в сутки) требуется два прожектора мощностью 500 Вт, которые в течение суток потребляют 11 квт/ч. Если учесть, что информационная кампания продолжается до сих пор, то для подсветки 1000 задействованных в ней рекламных щитов только за шесть месяцев прошлогоднего осенне-зимнего сезона потребовалось потратить не менее 2 млн квт/ч.

Выращивание 1 тонны «органических» овощей в холодных странах увеличивает количество дополни-тельных выбросов углекислого газа на 13 тысяч кубометров

Выращивание органических овощей, которые называют экологически чистыми продуктами и считают более полезными для здоровья человека, оказывает на экологию гораздо более вредное воздействие, чем традиционное сельское хозяйство. Чтобы вырастить один килограмм обычных овощей на современном тепличном комбинате, для отопления и освещения парника необходимо сжечь как минимум 1,1 кубометра газа. Согласно докладу Манчестерской бизнес-школы, выращивание «органических» помидоров в подогреваемых теплицах на территории Великобритании, а значит и любой другой схожей по климату страны, требует почти в 2 раза больше электроэнергии, чем обычных овощей. Таким образом, для того чтобы вырастить 1 тонну помидоров под лейблом Organic необходимо сжечь 22 тысячи кубометров природного газа, в результате чего в атмосферу попадет около 26 тысяч кубометров углекислого газа.

1000 просмотров ролика Greenpeace «Экономь электри-чество!» приводят к трате примерно 23 квт/ч дополнительной электроэнергии

В зависимости от типа подключения к интернету и системной конфигурации компьютера на загрузку анимационного агитационного ролика (продолжительностью 14 секунд) с сайта Greenpeace и его просмотр потребуется от 3 до 7 минут. За это время компьютер и монитор потратят от 0,01 до 0,023 квт/ч. Таким образом, тысяча пользователей, скачавших ролик, потратят на это в совокупности 23 квт/ч энергии.

Партия спичек с этикеткой «Берегите лес!» или «Берегите природу!» требует уничтожения трех деревьев