абсолютная величина относительная величина

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

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АВСТРАЛИЯ Виды смертельно опасных животных
АВСТРИЯ Мобильный интернет
АЗЕРБАЙДЖАН Компьютерное пиратство
АЛБАНИЯ Артиллерийские бункеры
АЛЖИР Древность техники заточки стрел
АНГОЛА Заболеваемость диареей
АНДОРРА Грамотность
АНТАРКТИДА Императорские пингвины
АРГЕНТИНА Экспорт футболистов
АРМЕНИЯ Шахматная грамотность
АФГАНИСТАН Производство опиума
БАНГЛАДЕШ Миротворческий контингент
БАХРЕЙН Запасы слезоточивого газа
БЕЛИЗ Концентрация руин городов майя
БЕЛОРУССИЯ Самый большой самосвал
БЕЛЬГИЯ Нерабочие часы
БЕНИН Близнецы
БОЛГАРИЯ Домовладельцы
БОЛИВИЯ Экспорт бразильских орехов
БОТСВАНА Добыча алмазов
БРАЗИЛИЯ Биоразнообразие; победы на ЧМ по футболу
БУРКИНА-ФАСО Неграмотность
БУРУНДИ Недовольство жизнью
БУТАН Крестьяне
ВАТИКАН Иммигранты
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фашистские движения
Налоги на собственность
ВЕНГРИЯ Зубные врачи
ВЕНЕСУЭЛА Победы в конкурсах красоты
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР Голодающие дети
ВЬЕТНАМ Дешевизна валюты
ГАБОН Желтохвостые мартышки
ГАИТИ Экономия электричества; перенаселенность тюрем
ГАМБИЯ Минимальные военные расходы
ГАНА Глаукома
ГВАТЕМАЛА
Убитые члены профсоюзов
вырубка лесов
ГВИНЕЯ-БИСАУ Должники
ГЕРМАНИЯ
Вторые места на ЧМ по футболу
Переработка отходов
ГОНДУРАС Убийства
ГОНКОНГ IQ населения
ГРЕНАДА Олимпийские медали
ГРЕНЛАНДИЯ Личное пространство
ГРЕЦИЯ Нелегальные иммигранты на рынке труда
ГРУЗИЯ Простота регистрации бизнеса
ДАНИЯ Рак
ДЖИБУТИ Туберкулез
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Загрязнение свинцом
ЕГИПЕТ Экспорт пальчатого финика
ЗАМБИЯ Сироты
ЗИМБАБВЕ Стоимость молока
ИЗРАИЛЬ Затраты на науку и разработки
ИНДИЯ Художественные фильмы
ИНДОНЕЗИЯ Действующие вулканы
ИОРДАНИЯ Беженцы
ИРАК Убийства журналистов
ИРАН Смена пола за счет государства
ИРЛАНДИЯ Победы на Евровидении
ИСЛАНДИЯ Пользователи интернета
ИСПАНИЯ Доноры органов
ИТАЛИЯ Мобильные телефоны
ЙЕМЕН Женщины в безнадежном финансовом положении
КАЗАХСТАН Добыча урана
КАМБОДЖА Длина алфавита
КАМЕРУН Самое токсичное озеро
КАНАДА Метеоритные кратеры
Катар ВВП на душу населения
КЕНИЯ Денежные расчеты с помощью мобильного телефона
КИПР Клиники по лечению бесплодия
КИРГИЗИЯ Полицейские
КИТАЙ
Выбросы СO2
Энергия возобновляемых источников
КОСТА-РИКА Счастливые люди
КОТ-Д'ИВУАР Производство какао-бобов
КОНГО Гориллы
КОНГО, Демократическая Республика Добыча кобальта
КОЛУМБИЯ Виды птиц
КУБА
Победы на ЧМ по бейсболу
Врачи
КУВЕЙТ Ценность валюты
ЛАТВИЯ Пособие по безработице
ЛАОС Сброшенные авиабомбы
ЛЕСОТО Смертность
ЛИБЕРИЯ Стоимость электричества
ЛИВАН Самый медленный интернет
ЛИВИЯ Потребление лука
ЛИТВА Белые аисты
ЛИХТЕНШТЕЙН Учителя начальной школы
ЛЮКСЕМБУРГ Помощь другим странам
МАВРИТАНИЯ Рабы
МАДАГАСКАР Лемуры
МАКЕДОНИЯ Чистота опиума
МАЛАВИ Малавизавры
МАЛАЙЗИЯ Самая большая система пещер
МАЛЬТА Голосующие на выборах
МАРОККО Фосфор
МЕКСИКА Люди, убитые ударом молнии
МИКРОНЕЗИЯ Заболеваемость лепрой
МОЗАМБИК Автоматы Калашникова на флаге
МОЛДАВИЯ Потребление алкоголя
МОНАКО Стоимость недвижимости
МОНГОЛИЯ Кости велоцирапторов
МЬЯНМА Слепота; смертность от укусов змей
НАМИБИЯ Социальное расслоение
НАУРУ Заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа
НЕПАЛ Пики-восьмитысячники
НИГЕР Рождаемость
НИГЕРИЯ Производство ямса
НИДЕРЛАНДЫ Высокие люди
НОРВЕГИЯ Демократия
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ Овцы
ОАЭ Расход ресурсов
ОМАН Головастые морские черепахи
ПАКИСТАН Победы на ЧМ по хоккею на траве
ПАЛАУ Морская фауна
ПАНАМА Торговый флот
ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ Многообразие языков
ПАРАГВАЙ Несправедливое распределение земли
ПЕРУ Поддельные доллары
ПОРТУГАЛИЯ Покрытие Wi-Fi
ПОЛЬША Зубры
РОССИЯ Малина; ядерные боеголовки
РУАНДА Женщины в парламенте
САЛЬВАДОР Смертность от заболеваний почек
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ Дожди
САН-МАРИНО Пустующие тюрьмы
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Экспорт нефти
СВАЗИЛЕНД ВИЧ
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ Цензура
СЕНЕГАЛ Многоженство
СЕРБИЯ Курение
СИНГАПУР Скорость пешеходов
СИРИЯ Химическое оружие
СЛОВАКИЯ Автомобили
СЛОВЕНИЯ Казино
СОМАЛИ Женские обрезания
СУДАН Пирамиды
СУРИНАМ Леса
США Нобелевские лауреаты; смертность от газонокосилок
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ Коррупция
ТАДЖИКИСТАН Высота глиняной статуи Будды
ТАИЛАНД Политические династии
ТАНЗАНИЯ Альбиносы
ТОГО Плохие водители
ТОНГА Мормоны
ТУНИС Влиятельность профсоюзов
ТУРЦИЯ Сбор абрикосов
ТУРКМЕНИЯ Самый высокий флагшток
УГАНДА Молодость населения
УЗБЕКИСТАН Потребление воды
УКРАИНА Производство подсолнечника
УРУГВАЙ Потребление мяса
ФИДЖИ Самоубийства женщин
ФИЛИППИНЫ Активность в соцсетях
ФИНЛЯНДИЯ Потребление кофе
ФРАНЦИЯ Популярность среди туристов
ХОРВАТИЯ Зарегистрированные избиратели
ЦАР Стоимость интернета
ЧАД Сложности при ведении бизнеса
ЧЕХИЯ Потребление пива
ЧИЛИ Минимум разводов
ШВЕЙЦАРИЯ Конкурентоспособность экономики
ШВЕЦИЯ Атеисты
ШРИ-ЛАНКА Корица
ЭКВАДОР Исчезающие виды фауны
ЭРИТРЕЯ Цена на бензин
ЭСТОНИЯ Женщины
ЭФИОПИЯ Работающие дети
ЮАР Страусы; изнасилования
ЮЖНАЯ КОРЕЯ Рабочие часы
ЮЖНЫЙ СУДАН Материнская смертность
ЯМАЙКА Церкви
ЯПОНИЯ Производство роботов

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