абсолютная величина относительная величина
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|АВСТРАЛИЯ
|Виды смертельно опасных животных
|АВСТРИЯ
|Мобильный интернет
|АЗЕРБАЙДЖАН
|Компьютерное пиратство
|АЛБАНИЯ
|Артиллерийские бункеры
|АЛЖИР
|Древность техники заточки стрел
|АНГОЛА
|Заболеваемость диареей
|АНДОРРА
|Грамотность
|АНТАРКТИДА
|Императорские пингвины
|АРГЕНТИНА
|Экспорт футболистов
|АРМЕНИЯ
|Шахматная грамотность
|АФГАНИСТАН
|Производство опиума
|БАНГЛАДЕШ
|Миротворческий контингент
|БАХРЕЙН
|Запасы слезоточивого газа
|БЕЛИЗ
|Концентрация руин городов майя
|БЕЛОРУССИЯ
|Самый большой самосвал
|БЕЛЬГИЯ
|Нерабочие часы
|БЕНИН
|Близнецы
|БОЛГАРИЯ
|Домовладельцы
|БОЛИВИЯ
|Экспорт бразильских орехов
|БОТСВАНА
|Добыча алмазов
|БРАЗИЛИЯ
|Биоразнообразие; победы на ЧМ по футболу
|БУРКИНА-ФАСО
|Неграмотность
|БУРУНДИ
|Недовольство жизнью
|БУТАН
|Крестьяне
|ВАТИКАН
|Иммигранты
|ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
|Фашистские движения
Налоги на собственность
|ВЕНГРИЯ
|Зубные врачи
|ВЕНЕСУЭЛА
|Победы в конкурсах красоты
|ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
|Голодающие дети
|ВЬЕТНАМ
|Дешевизна валюты
|ГАБОН
|Желтохвостые мартышки
|ГАИТИ
|Экономия электричества; перенаселенность тюрем
|ГАМБИЯ
|Минимальные военные расходы
|ГАНА
|Глаукома
|ГВАТЕМАЛА
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Убитые члены профсоюзов
вырубка лесов
|ГВИНЕЯ-БИСАУ
|Должники
|ГЕРМАНИЯ
|
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Вторые места на ЧМ по футболу
Переработка отходов
|ГОНДУРАС
|Убийства
|ГОНКОНГ
|IQ населения
|ГРЕНАДА
|Олимпийские медали
|ГРЕНЛАНДИЯ
|Личное пространство
|ГРЕЦИЯ
|Нелегальные иммигранты на рынке труда
|ГРУЗИЯ
|Простота регистрации бизнеса
|ДАНИЯ
|Рак
|ДЖИБУТИ
|Туберкулез
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|Загрязнение свинцом
|ЕГИПЕТ
|Экспорт пальчатого финика
|ЗАМБИЯ
|Сироты
|ЗИМБАБВЕ
|Стоимость молока
|ИЗРАИЛЬ
|Затраты на науку и разработки
|ИНДИЯ
|Художественные фильмы
|ИНДОНЕЗИЯ
|Действующие вулканы
|ИОРДАНИЯ
|Беженцы
|ИРАК
|Убийства журналистов
|ИРАН
|Смена пола за счет государства
|ИРЛАНДИЯ
|Победы на Евровидении
|ИСЛАНДИЯ
|Пользователи интернета
|ИСПАНИЯ
|Доноры органов
|ИТАЛИЯ
|Мобильные телефоны
|ЙЕМЕН
|Женщины в безнадежном финансовом положении
|КАЗАХСТАН
|Добыча урана
|КАМБОДЖА
|Длина алфавита
|КАМЕРУН
|Самое токсичное озеро
|КАНАДА
|Метеоритные кратеры
|Катар
|ВВП на душу населения
|КЕНИЯ
|Денежные расчеты с помощью мобильного телефона
|КИПР
|Клиники по лечению бесплодия
|КИРГИЗИЯ
|Полицейские
|КИТАЙ
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Выбросы СO2
Энергия возобновляемых источников
|КОСТА-РИКА
|Счастливые люди
|КОТ-Д'ИВУАР
|Производство какао-бобов
|КОНГО
|Гориллы
|КОНГО, Демократическая Республика
|Добыча кобальта
|КОЛУМБИЯ
|Виды птиц
|КУБА
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Победы на ЧМ по бейсболу
Врачи
|КУВЕЙТ
|Ценность валюты
|ЛАТВИЯ
|Пособие по безработице
|ЛАОС
|Сброшенные авиабомбы
|ЛЕСОТО
|Смертность
|ЛИБЕРИЯ
|Стоимость электричества
|ЛИВАН
|Самый медленный интернет
|ЛИВИЯ
|Потребление лука
|ЛИТВА
|Белые аисты
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|Учителя начальной школы
|ЛЮКСЕМБУРГ
|Помощь другим странам
|МАВРИТАНИЯ
|Рабы
|МАДАГАСКАР
|Лемуры
|МАКЕДОНИЯ
|Чистота опиума
|МАЛАВИ
|Малавизавры
|МАЛАЙЗИЯ
|Самая большая система пещер
|МАЛЬТА
|Голосующие на выборах
|МАРОККО
|Фосфор
|МЕКСИКА
|Люди, убитые ударом молнии
|МИКРОНЕЗИЯ
|Заболеваемость лепрой
|МОЗАМБИК
|Автоматы Калашникова на флаге
|МОЛДАВИЯ
|Потребление алкоголя
|МОНАКО
|Стоимость недвижимости
|МОНГОЛИЯ
|Кости велоцирапторов
|МЬЯНМА
|Слепота; смертность от укусов змей
|НАМИБИЯ
|Социальное расслоение
|НАУРУ
|Заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа
|НЕПАЛ
|Пики-восьмитысячники
|НИГЕР
|Рождаемость
|НИГЕРИЯ
|Производство ямса
|НИДЕРЛАНДЫ
|Высокие люди
|НОРВЕГИЯ
|Демократия
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|Овцы
|ОАЭ
|Расход ресурсов
|ОМАН
|Головастые морские черепахи
|ПАКИСТАН
|Победы на ЧМ по хоккею на траве
|ПАЛАУ
|Морская фауна
|ПАНАМА
|Торговый флот
|ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ
|Многообразие языков
|ПАРАГВАЙ
|Несправедливое распределение земли
|ПЕРУ
|Поддельные доллары
|ПОРТУГАЛИЯ
|Покрытие Wi-Fi
|ПОЛЬША
|Зубры
|РОССИЯ
|Малина; ядерные боеголовки
|РУАНДА
|Женщины в парламенте
|САЛЬВАДОР
|Смертность от заболеваний почек
|САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
|Дожди
|САН-МАРИНО
|Пустующие тюрьмы
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|Экспорт нефти
|СВАЗИЛЕНД
|ВИЧ
|СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
|Цензура
|СЕНЕГАЛ
|Многоженство
|СЕРБИЯ
|Курение
|СИНГАПУР
|Скорость пешеходов
|СИРИЯ
|Химическое оружие
|СЛОВАКИЯ
|Автомобили
|СЛОВЕНИЯ
|Казино
|СОМАЛИ
|Женские обрезания
|СУДАН
|Пирамиды
|СУРИНАМ
|Леса
|США
|Нобелевские лауреаты; смертность от газонокосилок
|СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
|Коррупция
|ТАДЖИКИСТАН
|Высота глиняной статуи Будды
|ТАИЛАНД
|Политические династии
|ТАНЗАНИЯ
|Альбиносы
|ТОГО
|Плохие водители
|ТОНГА
|Мормоны
|ТУНИС
|Влиятельность профсоюзов
|ТУРЦИЯ
|Сбор абрикосов
|ТУРКМЕНИЯ
|Самый высокий флагшток
|УГАНДА
|Молодость населения
|УЗБЕКИСТАН
|Потребление воды
|УКРАИНА
|Производство подсолнечника
|УРУГВАЙ
|Потребление мяса
|ФИДЖИ
|Самоубийства женщин
|ФИЛИППИНЫ
|Активность в соцсетях
|ФИНЛЯНДИЯ
|Потребление кофе
|ФРАНЦИЯ
|Популярность среди туристов
|ХОРВАТИЯ
|Зарегистрированные избиратели
|ЦАР
|Стоимость интернета
|ЧАД
|Сложности при ведении бизнеса
|ЧЕХИЯ
|Потребление пива
|ЧИЛИ
|Минимум разводов
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Конкурентоспособность экономики
|ШВЕЦИЯ
|Атеисты
|ШРИ-ЛАНКА
|Корица
|ЭКВАДОР
|Исчезающие виды фауны
|ЭРИТРЕЯ
|Цена на бензин
|ЭСТОНИЯ
|Женщины
|ЭФИОПИЯ
|Работающие дети
|ЮАР
|Страусы; изнасилования
|ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|Рабочие часы
|ЮЖНЫЙ СУДАН
|Материнская смертность
|ЯМАЙКА
|Церкви
|ЯПОНИЯ
|Производство роботов
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