На данный момент глобальное потепление принесло больше пользы, чем вреда, и, скорее всего, это будет продолжаться большую часть нынешнего столетия. Таков консенсус экспертов, которого никто, кажется, не замечает. Каждый раз, когда я говорю об этом вслух, на меня сыплются упреки: я совершенно не прав, не знаю, о чем говорю, имею в виду развитые северные страны, а не весь мир, и так далее. Сначала я думал, что надо мной просто издеваются, но потом понял, что мои оппоненты и вправду не в курсе дела. Хорошие новости, как известно, не новости, поэтому большие газеты редко пишут об исследованиях, демонстрирующих пользу глобального потепления. Академические ученые тоже не слишком заинтересованы в этом знании. Поэтому перед вами, возможно, первая в мировой истории статья, полностью посвященная достоинствам глобального потепления.

У изменения климата много последствий, положительных и отрицательных, экономических и экологических, финансовых и гуманитарных. Если сложить их вместе, общий эффект будет позитивным, и останется таким — с большой вероятностью — где-то до 2080 года. К такому выводу пришел профессор Ричард Тол из Университета Сассекса после того, как свел вместе результаты 14 исследований последствий .

Точнее, профессор Тол посчитал, что жизнь будет улучшаться до тех пор, пока температура не увеличится на 2,2 градуса, по сравнению с 2009 годом (когда писалась его статья) — или примерно на 3 градуса, по сравнению с доиндустриальным уровнем, поскольку 0,8 градуса прибавилось за последние 150 лет. Новейшие оценки предполагают, что этот уровень если и будет достигнут, то не раньше конца столетия. Межправительственная группа экспертов по изменению климата, чьи отчеты отражают существующий консенсус, пользуется чуть более старыми данными. По их оценкам, переломный момент наступит в 2080 году. В любом случае, это будет совсем не скоро.

Недавно профессор Тол опубликовал главу в академическом сборнике под названием «Сколько стоили миру глобальные проблемы?», отрецензированном ведущими экономистами. В новой публикации он исследует прошедшее столетие — и приходит к выводу, что в ХХ веке глобальное потепление действительно повысило уровень благосостояния людей по всей Земле.

Вы можете, конечно, не верить исследованиям, которые собрал профессор Тол. Вы можете сказать, что общая польза не так велика (это правда), что основные выгоды почувствуют на себе богатые, а не бедные страны (тоже правда), что изменения климата после 2080 года сведут все нынешние блага на нет (может быть). Вы можете даже сказать, что не верите моделям, которые использовались для получения этих оценок. Но вы не можете отрицать, что таков существующий консенсус. Если вы принимаете температурный консенсус, то есть наличие глобального потепления, вы должны принимать и консенсус, касающийся экономических последствий.

Профессор Тол посчитал, что за последние сто лет потепление улучшило благосостояние человечества на 1,4%, а к 2025 году эта цифра достигнет 1,5%. Для некоторых людей это означает разницу между выживанием и голодной смертью. Даже в 2050 году потепление еще будет каждый год прибавлять 1,2% к мировой экономике — эффект станет отрицательным только в 2080-м. Мои дети станут стариками задолго до того, как климат начнет им вредить. При этом заметьте, что если нынешний экономический рост — около 3% в год — не замедлится, то средний человек на Земле в 2080 году будет в девять раз богаче, чем сейчас. Жители Бангладеш смогут позволить себе такую же защиту от наводнений, какая существует сейчас в .

Глобальное потепление снизит смертность в зимний период, позволит сэкономить на отоплении, увеличит урожаи. Мало кто знает, но зимняя смертность превышает летнюю, причем даже в таких теплых странах, как Греция. Там смертность зимой вырастает на 18% — ровно на столько же, на сколько в Англии. Особенно холодные зимы вызывают рост сердечных приступов куда больший, чем аномальная летняя жара.

Холод, а не жара, наш . За последние 10 лет каждая английская зима уносила 29 тысяч лишних человеческих жизней. Сравните эту цифру с аномальной жарой десятилетней давности, от которой умерло 15 тысяч человек во Франции и только 2 тысячи в Англии. Надо ли говорить, что бедные умирают зимой чаще, чем богатые — по той простой причине, что не могут позволить себе отопление. Но глобальное потепление поможет не только тем, кто рискует жизнью, оно позволит всем остальным сэкономить на счетах за газ и электричество. Пока что глобальное потепление сократило расходы на отопление больше, чем увеличило счета за кондиционирование. Если потепление возобновится — и если энергетическая эффективность наших домов сколько-нибудь улучшится, то в какой-то момент стоимость кондиционирования превысит счета за отопление. По оценкам профессора Тола, в 2035 году.

Но главная польза от глобального потепления — это даже не рост температуры, а сам углекислый газ. Он не загрязняет атмосферу и служит основным ингредиентом, из которого растения производят углеводы, белки и жиры. Поскольку в атмосфере его меньше чем 0,04%, растениям его не хватает. В безветренный солнечный день поле кукурузы способно поглотить половину углекислого газа, содержащегося в воздухе. Промышленные производители закачивают газ в парники, чтобы растения быстрее набирали вес.

Рост концентрации CO2 с 0,03% до 0,04% за последние сто лет измеримо увеличил производительность растений — и количество зелени на Земле. Используя данные, собранные за 30 лет спутниковых наблюдений, доктор Ранга Минени из Бостонского университета посчитал, что 31% растительных участков на Земле стал зеленее и только три процента потеряли в растительности. Доктор и его коллеги из Департамента воды и суши Австралийского объединения научных и прикладных исследований тоже проанализировали данные спутников и обнаружили, что позеленение явно связано с эффектом углекислого газа. Увеличение растительного покрова особенно заметно в сухих регионах вроде африканского Сахеля. Даже белые медведи пока что благоденствуют. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что на них перестали охотиться. Но нельзя не отметить, что все три года максимальной смертности медвежат в Гудзонском заливе (1974, 1984 и 1992) лед был настолько толст, что кольчатые нерпы не приходили весной. Медведям нужен разбитый лед.

Ну ладно, скажете вы, а как же все эти природные катастрофы, вызванные переменами климата? Пока что это чистейший миф. Последний отчет Межправительственной группы по изменению климата восхитительно откровенен в этой части. Там написано, что «не обнаружено значимой тенденции изменения частоты тропических циклонов», что данных не хватает даже для того, чтобы увидеть направление тренда. На самом деле, смертность от засух, наводнений и ураганов сократилась с 1920-х годов на 98%, посчитал независимый исследователь Индур Голкани. Не потому, что погода стала менее опасной, а потому, что люди разбогатели и научились лучше себя защищать. Просто вспомните, как эффективно в прошлом году сработало в Индии предупреждение о .

Несмотря на это плохие новости распространяются гораздо охотнее. Характерный пример — отчет Межправительственной группы по изменению климата, опубликованный в 2007 году. Там говорится, что глобальное потепление ухудшит доступ к воде для сотен миллионов людей при четырех разных сценариях развития климатической ситуации. Но в исследовании, на которое ссылается отчет, были посчитаны и те люди, у которых улучшится доступ к воде, и каждый раз цифры были выше. Эксперты проигнорировали неудобные оценки. Точно так же мало кто обращает внимание, что малярия продолжит исчезать с лица Земли — независимо от того, что будет с климатом.

Вы спросите, зачем рисковать большим злом, пусть даже в ближайшие 70 лет у нас все будет хорошо? Потому что климатическая политика уже приносит вред. Строительство ветряных турбин, культивация биологического топлива и отказ от угля не повлияли на выбросы углекислого газа, но из-за них растут цены на топливо и еду, разрушаются леса и погибают редкие хищные птицы. По оценке Голкани, 200 тысяч человек каждый год умирают от недоедания и голода из-за того, что мы превращаем 5% урожая зерна в . В Великобритании 65 человек в день умирают, потому что не могут себе позволить нормально отапливать свои дома, посчитала Кристина Лидделл из Университета Ольстера, но правительство планирует удвоить потребительские цены на электричество к 2030 году.

По данным Бьорна Ломберга, климатические меры будут обходиться Евросоюзу почти в 200 млрд евро ежегодно — вплоть до . За эту гигантскую сумму мы надеемся понизить температуру воздуха на 0,05 градуса Цельсия — ни один нормальный термометр не сможет почувствовать разницы. Консенсус экономистов состоит в том, что на каждые сто долларов, потраченные на борьбу с потеплением, мы получаем три доллара пользы.

Мы вредим сами себе, чтобы бороться с переменами, которые в течение 70 лет будут делать нашу жизнь лучше. Это все равно что пойти на химиотерапию только потому, что слишком хорошо себя чувствуешь. Я не разделяю убеждения моих зеленых оппонентов в том, что это так уж необходимо. Может, оно того стоит, а может, и нет.

Раскрытие информации: В качестве владельца земли и акций я так или иначе имею интерес во всех мыслимых технологиях генерации электричества — угле, нефти и газе, ветре (против своей воли), ядерной энергии и даже биотопливе. Возможно, я мог бы заработать больше, с энтузиазмом поддерживая зеленую энергию, а не выступая против нее. Так что приведенный тут аргумент — это не лоббирование, а просто искреннее недоумение.