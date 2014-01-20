Просьба помочь с мужчиной, который угрожал покончить с собой. Мужчина сообщил полиции, что наш остров хуже, чем Алькатрас и что это ловушка, из которой никому не выбраться. Также он выразил крайнее разочарование организационной политикой предприятия, на котором работает.
Мужчина пожелал заявить, что его шлепнул помощник кока, который работает с ним на одном корабле. Когда он доложил о происшедшем капитану, тот лишь посмеялся над ним. Мужчина вернулся на рабочее место и получил еще один шлепок.
Звезда «Смертельного улова» (документальный сериал телеканала Discovery о жизни ловцов крабов. — Esquire) мочится в лужу.
Местный житель сообщил о ребенке, который гонится за питбулем по шоссе. Полицейские связались с матерью ребенка, которая извинилась за дочь, покинувшую границы домовладения без разрешения.
Отец обеспокоен тем, что его дочь плохо выбирает друзей.
Футбольные ворота снесло ветром с одного края поля на другой, и теперь они лежат возле забора. Звонивший выразил беспокойство, что ветер перенесет ворота через забор и они упадут на близлежащие дома.
Небольшая лавина на шоссе Балиху.
Женщина сообщила, что ее бывшая подруга, с которой она поссорилась год назад, недавно сказала ей «привет» с нотками сарказма. Женщина сказала мужу бывшей подруги, что не хотела бы с ней контактировать. Бывшая подруга отнеслась к этой просьбе с уважением, но женщина решила на всякий случай подать заявление о домогательстве.
Звонивший нашел в своем багажнике письмо с угрозами. Полицейские установили, что письмо предназначалось другому лицу. Все участники инцидента согласились держать себя в рамках приличий.
Звонившая попросила связаться с жительницей города и попросить не распускать о ней сплетни и не разрушать ее жизнь. Полицейские посоветовали вышеупомянутой жительнице воздержаться от общения с заявителем. Та согласилась следовать предписанию.
Звонивший обнаружил в кустах окровавленную рубашку. Полицейские выехали на место и установили, что рубашку, всю испачканную рыбьей чешуей, кровью и слизью, кто-то выбросил после того, как чистил на ней рыбу.
Женщина сообщила, что неизвестный на другом берегу канала топчет какие-то предметы на снегу, а затем бросает их в воду. Полицейские обнаружили на месте разгневанного мужчину, который заявил, что пытался кепкой отогнать агрессивную лису.
Сообщение о беспризорной кошке. Служба контроля за животными выехала на место и установила, что она дралась с лисой. Владелец кошки решил обратиться к ветеринару.
Мужчину ударило ящиком мороженой рыбы.
Мужчина сообщил по телефону, что кто-то сломал его машину, но не стал входить в подробности и отказался встретиться со следователем и предъявить ему причиненный ущерб. Полицейские пытались убедить его перезвонить позже и назначить встречу, чтобы начать полноценное расследование, но потерпели неудачу.
Морской котик застрял на льдине.
Нетрезвый мужчина сообщил, что женщина, которая снимает у него комнату, вошла к нему без приглашения и предложила заняться сексом, но удалилась по его просьбе. Полицейский посоветовал звонившему сообщать в полицию только о настоящих преступлениях.
Женщина сообщила, что, когда она гуляла по пляжу и курила, к ней подошел неустановленный мужчина с собакой. Мужчина спросил, где она работает, нанес удар в лицо, после чего продолжил свой моцион вдоль залива. Полицейские связались с потенциальным подозреваемым, но не смогли установить его причастность к преступлению.
Маленькая собачка убежала от хозяйки. Полицейским удалось вернуть животное женщине несколько минут спустя.
Таксистка не знала, что делать с уснувшим пассажиром, и попросила помощи у полиции. Полицейский выехал на место и разбудил пассажира, который громогласно его обматерил и затем покинул такси.
Таксистка сообщила полиции, что сфотографировала водителя другого такси, который поставил машину на парковку для инвалидов, показал ей средний палец и обозвал. По фотографии полицейский установил, что подозреваемый на самом деле не парковался на месте для инвалидов. Он посоветовал обоим водителям вести свои коммерческие предприятия по‑взрослому.
Женщина, живущая в пригороде, сообщила по телефону, что к ней в дом вошел молодой человек, которого никто не приглашал, и лег возле ее
По жилой зоне бродит раненый орел.
Шофер грузовика, выведенный из себя тем, что ему пришлось резко останавливаться, попросил полицейских связаться с водителем, который затормозил перед ним при въезде в грузовой док, и объяснить ему, как сложно остановить тяжелую машину. Полицейский выполнил просьбу шофера.
Сообщение о велосипеде, который три раза похищали и все три раза вернули.
Звонившая попросила полицейского поговорить с детьми, которых она тщетно пытается убедить не играть на проезжей части. Прибывший на место полицейский детей не обнаружил.
Получив сообщение о нападении, полицейские выехали на место и установили, что один мужчина показал другому мужчине неприличный жест, а также оставил волосы со своей бритвы в общей ванной. Свидетель сообщил, что первый мужчина похлопал второго по плечу. Полицейские решили, что похлопывание по плечу, разбрасывание волос и демонстрацию среднего пальца едва ли возможно рассматривать как преступление.
Очевидец сообщил о подозрительном микроавтобусе, который остановился на парковке. Полицейские выехали на место и обнаружили сотрудника Университета Аляски Фэрбенкс, работающего с оборудованием для отслеживания движения тектонических плит.
Очевидец сообщил о такси, которое ехало подозрительно медленно. Таксист, в свою очередь, заявил, что звонивший двигался с превышением скорости.
Очевидец сообщил о босом человеке со следами рвоты на подбородке, слоняющемся без цели по шоссе. Полицейские выехали на место и обнаружили нетрезвого мужчину, подходящего под это описание. Мужчина сказал полицейским, что попал сюда случайно, но отказался сообщить какие-либо другие данные о себе, кроме имени и места, куда направляется. Полицейские вызвали ему такси.
Звонивший сообщил, что в почтовом отделении Датч-Харбор (главная гавань Алеутского архипелага, расположенная в Уналашке. — Esquire) на служащих береговой охраны напал орел. Он также отметил, что на месте не было никаких знаков, предупреждающих об опасности, которая может исходить от дикой природы. Полицейский выехал на место и вернул на место знаки, которые снесло ветром.
Моряк сообщил, что один из членов экипажа его судна может покончить с собой. Полицейские поговорили с этим человеком и выяснили, что он страдает от бессонницы и головной боли и никак не может смириться со знаменитой мрачностью алеутского неба и океана. Никаких признаков опасности самоубийства полицейские не выявили, но попросили медиков провести обследование.
Нетрезвый мужчина выскочил перед патрульной машиной, размахивая руками, станцевал джигу, после чего скрылся.
Четверг, 30 мая, 16:53 Полицейские выехали к дому, где два брата устроили пьяную ссору. Полицейские попросили их помириться и уехали, но вернулись после того, как один из братьев обвинил другого в похищении бутылки с выпивкой. Полицейские обнаружили предположительно украденную бутылку рядом с потерпевшим.
Пятница, 31 мая, 12:43 Полицейские снова выехали к дому двух пьющих братьев. Оба были совершенно пьяны, и один беспокоился о здоровье другого. По его просьбе, полицейские вызвали скорую помощь.
Пятница, 31 мая, 17:36 Мужчина сообщил, что его пьяный брат его бесит и не может встать со стула. Полицейские выехали на место и вызвали скорую помощь.
Суббота, 1 июня, 13:34 Полицейские снова выехали к дому пьющих братьев, так как один из них, предположительно, досаждал другому. Полицейские посоветовали им наладить отношения.
Пятница, 21 июня, 11:41 Полицейские снова выехали к дому двух пьющих братьев, которые никак не могут наладить отношения друг с другом. Офицеры посоветовали им звонить в полицию только в случае настоящей необходимости.
Пятница, 2 августа, 17:32 Мужчина сообщил, что его брат бредит, отказывается от еды, сыплет угрозами и его рвет уже четыре дня. Полицейские выехали на место, где каждый из братьев заявил, что рвало другого.
Вторник, 3 сентября, 15:48 Мужчина сообщил, что его брат напился и ругается. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух крайне нетрезвых братьев. Один обвинял другого в том, что тот ничего не делает по дому. Полицейские посоветовали обоим вести себя цивилизованно и обсудить проблемы на трезвую голову.
Вторник, 8 октября, 16:58 Полицейские выехали к дому братьев, страдающих от алкоголизма, чтобы проверить информацию о нападении, но хозяева были слишком пьяны, чтобы объяснить, что произошло, и произошло ли. Никаких травм не обнаружено. Полицейские предупредили, что следующий подобный вызов может закончиться тем, что один из братьев попадет за решетку.
Пятница, 18 октября, 21:48 Пьяный мужчина сообщил, что его пьяный брат охраняет дверь в их дом, у которой, предположительно, кто-то стоит. Прибывшие на место полицейские не нашли признаков, указывающих на то, что кто-либо пытался проникнуть в жилище. Полицейские посоветовали братьям идти спать.
Суббота, 19 октября, 7:23 Пьяный мужчина сообщил, что его брат напал на него с ходунками. Полицейские попытались выяснить подробности, но оба брата не могли вспомнить, сколько они выпили. Полицейские посоветовали им просто помириться.
Суббота, 26 октября, 18:33 Пьяный мужчина сообщил, что его столь же нетрезвого брата рвет уже целый час. Полицейские выехали на место и обнаружили двух пьяных мужчин, один из которых уверял, что с ним все в порядке, и демонстрировал с помощью средних пальцев обеих рук, насколько все хорошо.