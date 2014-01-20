В качестве иллюстраций использован проект фотографа Рона Джуда (Ron Jude

) Alpine Star — избранные снимки из одноименной газеты, которая выходит в его родном городе в штате Айдахо.

Просьба помочь с мужчиной, который угрожал покончить с собой. Мужчина сообщил полиции, что наш остров хуже, чем Алькатрас и что это ловушка, из которой никому не выбраться. Также он выразил крайнее разочарование организационной политикой предприятия, на котором работает.

Мужчина пожелал заявить, что его шлепнул помощник кока, который работает с ним на одном корабле. Когда он доложил о происшедшем капитану, тот лишь посмеялся над ним. Мужчина вернулся на рабочее место и получил еще один шлепок.

Звезда «Смертельного улова» (документальный сериал телеканала Discovery о жизни ловцов крабов. — Esquire) мочится в лужу.

Местный житель сообщил о ребенке, который гонится за питбулем по шоссе. Полицейские связались с матерью ребенка, которая извинилась за дочь, покинувшую границы домовладения без разрешения.

Отец обеспокоен тем, что его дочь плохо выбирает друзей.

Футбольные ворота снесло ветром с одного края поля на другой, и теперь они лежат возле забора. Звонивший выразил беспокойство, что ветер перенесет ворота через забор и они упадут на близлежащие дома.

Небольшая лавина на шоссе Балиху.

Женщина сообщила, что ее бывшая подруга, с которой она поссорилась год назад, недавно сказала ей «привет» с нотками сарказма. Женщина сказала мужу бывшей подруги, что не хотела бы с ней контактировать. Бывшая подруга отнеслась к этой просьбе с уважением, но женщина решила на всякий случай подать заявление о домогательстве.

Звонивший нашел в своем багажнике письмо с угрозами. Полицейские установили, что письмо предназначалось другому лицу. Все участники инцидента согласились держать себя в рамках приличий.

Звонившая попросила связаться с жительницей города и попросить не распускать о ней сплетни и не разрушать ее жизнь. Полицейские посоветовали вышеупомянутой жительнице воздержаться от общения с заявителем. Та согласилась следовать предписанию.

Звонивший обнаружил в кустах окровавленную рубашку. Полицейские выехали на место и установили, что рубашку, всю испачканную рыбьей чешуей, кровью и слизью, кто-то выбросил после того, как чистил на ней рыбу.

Женщина сообщила, что неизвестный на другом берегу канала топчет какие-то предметы на снегу, а затем бросает их в воду. Полицейские обнаружили на месте разгневанного мужчину, который заявил, что пытался кепкой отогнать агрессивную лису.

Сообщение о беспризорной кошке. Служба контроля за животными выехала на место и установила, что она дралась с лисой. Владелец кошки решил обратиться к ветеринару.

Мужчину ударило ящиком мороженой рыбы.

Мужчина сообщил по телефону, что кто-то сломал его машину, но не стал входить в подробности и отказался встретиться со следователем и предъявить ему причиненный ущерб. Полицейские пытались убедить его перезвонить позже и назначить встречу, чтобы начать полноценное расследование, но потерпели неудачу.

Морской котик застрял на льдине.

Нетрезвый мужчина сообщил, что женщина, которая снимает у него комнату, вошла к нему без приглашения и предложила заняться сексом, но удалилась по его просьбе. Полицейский посоветовал звонившему сообщать в полицию только о настоящих преступлениях.

Женщина сообщила, что, когда она гуляла по пляжу и курила, к ней подошел неустановленный мужчина с собакой. Мужчина спросил, где она работает, нанес удар в лицо, после чего продолжил свой моцион вдоль залива. Полицейские связались с потенциальным подозреваемым, но не смогли установить его причастность к преступлению.

Маленькая собачка убежала от хозяйки. Полицейским удалось вернуть животное женщине несколько минут спустя.

Таксистка не знала, что делать с уснувшим пассажиром, и попросила помощи у полиции. Полицейский выехал на место и разбудил пассажира, который громогласно его обматерил и затем покинул такси.

Таксистка сообщила полиции, что сфотографировала водителя другого такси, который поставил машину на парковку для инвалидов, показал ей средний палец и обозвал. По фотографии полицейский установил, что подозреваемый на самом деле не парковался на месте для инвалидов. Он посоветовал обоим водителям вести свои коммерческие предприятия по‑взрослому.

Женщина, живущая в пригороде, сообщила по телефону, что к ней в дом вошел молодой человек, которого никто не приглашал, и лег возле ее 14-летней племянницы. Она попросила полицейских разобраться в ситуации. Информация передана в полицию штата Аляска.

По жилой зоне бродит раненый орел.

Шофер грузовика, выведенный из себя тем, что ему пришлось резко останавливаться, попросил полицейских связаться с водителем, который затормозил перед ним при въезде в грузовой док, и объяснить ему, как сложно остановить тяжелую машину. Полицейский выполнил просьбу шофера.

Сообщение о велосипеде, который три раза похищали и все три раза вернули.

Звонившая попросила полицейского поговорить с детьми, которых она тщетно пытается убедить не играть на проезжей части. Прибывший на место полицейский детей не обнаружил.

Получив сообщение о нападении, полицейские выехали на место и установили, что один мужчина показал другому мужчине неприличный жест, а также оставил волосы со своей бритвы в общей ванной. Свидетель сообщил, что первый мужчина похлопал второго по плечу. Полицейские решили, что похлопывание по плечу, разбрасывание волос и демонстрацию среднего пальца едва ли возможно рассматривать как преступление.

Очевидец сообщил о подозрительном микроавтобусе, который остановился на парковке. Полицейские выехали на место и обнаружили сотрудника Университета Аляски Фэрбенкс, работающего с оборудованием для отслеживания движения тектонических плит.

Очевидец сообщил о такси, которое ехало подозрительно медленно. Таксист, в свою очередь, заявил, что звонивший двигался с превышением скорости.

Очевидец сообщил о босом человеке со следами рвоты на подбородке, слоняющемся без цели по шоссе. Полицейские выехали на место и обнаружили нетрезвого мужчину, подходящего под это описание. Мужчина сказал полицейским, что попал сюда случайно, но отказался сообщить какие-либо другие данные о себе, кроме имени и места, куда направляется. Полицейские вызвали ему такси.

Звонивший сообщил, что в почтовом отделении Датч-Харбор (главная гавань Алеутского архипелага, расположенная в Уналашке. — Esquire) на служащих береговой охраны напал орел. Он также отметил, что на месте не было никаких знаков, предупреждающих об опасности, которая может исходить от дикой природы. Полицейский выехал на место и вернул на место знаки, которые снесло ветром.

Моряк сообщил, что один из членов экипажа его судна может покончить с собой. Полицейские поговорили с этим человеком и выяснили, что он страдает от бессонницы и головной боли и никак не может смириться со знаменитой мрачностью алеутского неба и океана. Никаких признаков опасности самоубийства полицейские не выявили, но попросили медиков провести обследование.

Нетрезвый мужчина выскочил перед патрульной машиной, размахивая руками, станцевал джигу, после чего скрылся.