«ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ» 01:36:17, Day of the Dead, United Film Distribution Company (UFDC), Laurel Entertainment Inc.

Год: 1985

Страна: США

Режиссер: Джордж Ромеро

ТЭГЛАЙН: А теперь — самый мрачный день ужаса, который только видел свет.

«НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» 01:10:38, Night of the Living Dead, Image Ten

Год: 1968

Страна: США

Режиссер: Джордж Ромеро

ТЭГЛАЙН: Если вам не страшно, значит, вы уже умерли.

«НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ» 00:46:15, Night of the Living Dead, Image Ten

Год: 1968

Страна: США

Режиссер: Джордж Ромеро

ТЭГЛАЙН: Если вам не страшно, значит, вы уже умерли.

«ПОЖИРАТЕЛИ ПЛОТИ» 01:30:20, Zombi 2, Variety Film Production

Год: 1979

Страна: Италия

Режиссер: Лючио Фульчи

ТЭГЛАЙН: Когда земля извергнет мертвых… они вернутся, чтобы рвать плоть живых.

«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 00:00:00, Dawn of the Dead, Laurel Group

Год: 1978

Страна: США

Режиссер: Джордж Ромеро

ТЭГЛАЙН: Когда в аду закончится место, мертвые выберутся на свет божий.

«ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ» 01:36:17, Day of the Dead, United Film Distribution Company (UFDC), Laurel Entertainment Inc.

Год: 1985

Страна: США

Режиссер: Джордж Ромеро

ТЭГЛАЙН: А теперь — самый мрачный день ужаса, который только видел свет.

«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 00:15:39, The Walking Dead, American Movie Classics (AMC)

Год: 2010 (2-я серия 1-го сезона — «Кишки»)

Страна: США

Режиссер: Мишель Макларен