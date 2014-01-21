Английские полицейские снимают пустующие квартиры или дома и расставляют в них мебель, бытовую технику и видеокамеры наблюдения. Когда взломщик проникает в такой дом, срабатывает сигнализация, и полиция ловит его с поличным. Как правило, преступники сразу признают свою вину.
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НА ВИДЕО: грабитель по имени Бабба Амбала в одной из квартир-ловушек жилого комплекса Teviot Tower, Бирмингем.
После поимки он признался в трех кражах и получил год тюрьмы с отсрочкой наказания.
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Полиция Лидса начала применять дома-ловушки в ноябре 2007 года. До этого местные правоохранительные органы использовали автомобили-приманки для угонщиков, и хорошие результаты вдохновили полицейских на эксперимент с жилыми помещениями. Первым задержанным преступником стал
Все ценные вещи в доме обрабатываются спреем
Какая чушь. Во‑первых, каждый вор уже знает, как эти дома устроены. Во‑вторых, большинство из преступников, надо думать, просто уедут километров за 10 от города и продолжат в том же духе. Так вы не побеждаете воров, а просто прогоняете их в другое место
Обстановка дома или квартиры-ловушки обходится примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов. Как правило, она включает в себя следующее:
— ноутбук, плазменный телевизор или аудиосистема;
— GPS-маячок;
— мебель для того, чтобы квартира казалась жилой;
— видеокамеры наблюдения;
— спрей SmartWater для дверных ручек и приманок.
По мнению полиции, дома-приманки отпугивают грабителей и от других жилых помещений в районе: преступники начинают бояться, что каждое из них может оказаться ловушкой. Кроме того, эта тактика укрепляет положительный имидж полиции и позволяет жителям чувствовать себя в большей безопасности. Видеозаписи попавших в ловушку грабителей демонстрируются людям, которые уже отбыли срок за кражу со взломом, чтобы предотвратить новые преступления.
Некоторые дома-ловушки привлекают внимание грабителей сразу же, а другие могут стоять нетронутыми по несколько месяцев. Кроме того, они не помогают ловить опытных грабителей, которые тщательно готовятся к каждому взлому и легко понимают, что в подставной квартире на самом деле никто не живет. Оборудование приходится постоянно перемещать из одного дома в другой, потому что пойманные грабители находят возможность предупредить коллег об опасности.
По словам доктора Дэвида Скиннса, профессора криминалистики в Университете Хаддерсфилда, оборудовать достаточное количество домов-ловушек невозможно, и в городах с высоким уровнем преступности они не влияют на количество квартирных краж всерьез.
Полиция Лондона открыла в северном районе города Эдмонтон фальшивый музыкальный магазин под названием The Boombox. Продавцами в нем работали хорошо разбиравшиеся в музыке полицейские под прикрытием, а кроме того, в нем была оборудована подсобка, где стали собираться члены уличных банд. Спустя год в магазине были арестованы 37 его постоянных посетителей, которые торговали наркотиками: доказывающие их вину видеозаписи были сделаны камерами в подсобном помещении.