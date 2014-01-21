Метод

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Английские полицейские снимают пустующие квартиры или дома и расставляют в них мебель, бытовую технику и видеокамеры наблюдения. Когда взломщик проникает в такой дом, срабатывает сигнализация, и полиция ловит его с поличным. Как правило, преступники сразу признают свою вину.

НА ВИДЕО: грабитель по имени Бабба Амбала в одной из квартир-ловушек жилого комплекса Teviot Tower, Бирмингем. После поимки он признался в трех кражах и получил год тюрьмы с отсрочкой наказания.

История

Полиция Лидса начала применять дома-ловушки в ноябре 2007 года. До этого местные правоохранительные органы использовали автомобили-приманки для угонщиков, и хорошие результаты вдохновили полицейских на эксперимент с жилыми помещениями. Первым задержанным преступником стал 16-летний подросток. С 2009 по 2010 годы уровень квартирных краж в городе упал на 16%.

Техника

Все ценные вещи в доме обрабатываются спреем SmartWater , который заметен только в ультрафиолетовом свете, а также снабжаются GPS-маячками. Если грабитель успевает убежать, у полиции будет шанс выйти на скупщиков краденого. Кроме того, спрей не смывается простой водой, и поэтому его следы иногда остаются на руках вора.

СТИВ КАТТЕЛЛ, бывший грабитель:



«

Какая чушь. Во‑первых, каждый вор уже знает, как эти дома устроены. Во‑вторых, большинство из преступников, надо думать, просто уедут километров за 10 от города и продолжат в том же духе. Так вы не побеждаете воров, а просто прогоняете их в другое место

« Какая чушь. Во‑первых, каждый вор уже знает, как эти дома устроены. Во‑вторых, большинство из преступников, надо думать, просто уедут километров за 10 от города и продолжат в том же духе. Так вы не побеждаете воров, а просто прогоняете их в другое место

Стоимость

Обстановка дома или квартиры-ловушки обходится примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов. Как правило, она включает в себя следующее: — ноутбук, плазменный телевизор или аудиосистема;

— GPS-маячок;

— мебель для того, чтобы квартира казалась жилой;

— видеокамеры наблюдения;

— спрей SmartWater для дверных ручек и приманок.

Эффективность

По мнению полиции, дома-приманки отпугивают грабителей и от других жилых помещений в районе: преступники начинают бояться, что каждое из них может оказаться ловушкой. Кроме того, эта тактика укрепляет положительный имидж полиции и позволяет жителям чувствовать себя в большей безопасности. Видеозаписи попавших в ловушку грабителей демонстрируются людям, которые уже отбыли срок за кражу со взломом, чтобы предотвратить новые преступления.

Недостатки

Некоторые дома-ловушки привлекают внимание грабителей сразу же, а другие могут стоять нетронутыми по несколько месяцев. Кроме того, они не помогают ловить опытных грабителей, которые тщательно готовятся к каждому взлому и легко понимают, что в подставной квартире на самом деле никто не живет. Оборудование приходится постоянно перемещать из одного дома в другой, потому что пойманные грабители находят возможность предупредить коллег об опасности. По словам доктора Дэвида Скиннса, профессора криминалистики в Университете Хаддерсфилда, оборудовать достаточное количество домов-ловушек невозможно, и в городах с высоким уровнем преступности они не влияют на количество квартирных краж всерьез.

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