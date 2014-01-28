1. КЕРРИ КАПКЕЙК
Трансвестит из Хьюстона. Дерзкая и безжалостная. Хлещет противника париком и боа из перьев. Прием добивания: засасывает противника, обгладывает его и затем выплевывает.
Завсегдатай гей-садо-мазо-баров. Боль — его радость. Изучал боевые искусства по всему миру. Способен трансформировать свою грудь во что пожелает. Прием добиванияВ терминологии игры — «гейталити» (gaytality). По аналогии с «фаталити» (fatality) — приемом добивания в компьютерной игре Mortal Kombat.: превращает грудь в огромный кулак и разбивает врага.
Танцовщик-вогер, самый быстрый гей-боец в мире. Впрочем, предпочитает разить словом, а не кулаком. Прием добивания: сбрасывает на противника гигантские фолианты.
Не расстается с блеском для губ. Любит Бритни и свою собачку, которую, тем не менее, назвал Пэрис. Обожает наводить ужас на своих гетеросексуальных одноклассников. Прием добивания: спускает Пэрис с поводка, и тот сжирает обидчика заживо.
Если метросексуалы живут по принципу КСППринцип популяризирован в реалити-шоу «Пляж» (Jersey Shore) на MTV. (качалка, солярий, прачечная), то Гари — по принципу КСД: качалка, солярий, драки. Прием добивания: включает солярий на максимум и превращает врага в вяленое мясо, а сам исполняет танец ягодиц.
Главная тусовщица Лас-Вегаса. Любит выпить, кровь и бисексуалов. Вечно пьяна. Особенно склонна ввязываться в драки с мужчинами. Прием добивания: зажигает сигарету, делает глоток виски и выдыхает в сторону жертвы, сжигая ее дотла.
Его оружие — вшитое на заказ в сумку Birkin ($15 тыс.) лезвие Givenchy ($12 тыс.). По уверениям создателей игры, более бесчувственный, чем главный редактор Vogue Анна Винтур. Прием добивания: раскатывает под противником красный ковер и поджигает его.
Хипстер из Бруклина, любит пиво и не любит разговоров. Самый загадочный из всех бойцов и, предположительно, самый ненормальный. Во время боя его вытатуированная на кулаке змея оживает. Прием добивания: сбрасывает на противника бочку пива.
Рэпер, выпустивший множество платиновых хитов. Любит яркие украшения и как следует надрать кому-нибудь задницу. Оружие — золотая цепь. Прием добивания: превращает противника в алмаз, а потом ударом своей цепи разбивает его вдребезги.
Одержима идеей мести за убийство своей любовницы Шерри, которая была убита в первом поединке Ultimate Gay Fighter. Не расстается с огромным гаечным ключом и виртуозно владеет ударом «ножницы"На сленге глагол to scissor (от англ. «ножницы») означает процесс трибадизма — одной из форм лесбийской практики, когда партнеры трутся друг о друга половыми органами.. Прием добивания: превращается в ножницы и режет жертву.