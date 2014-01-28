1. КЕРРИ КАПКЕЙК

2. БАРДВЭЛЛ

Завсегдатай гей-садо-мазо-баров. Боль — его радость. Изучал боевые искусства по всему миру. Способен трансформировать свою грудь во что пожелает. : превращает грудь в огромный кулак и разбивает врага.

3. ДЕВОН РАЗРУШИТЕЛЬ

Танцовщик-вогер, самый быстрый гей-боец в мире. Впрочем, предпочитает разить словом, а не кулаком. Прием добивания: сбрасывает на противника гигантские фолианты.

4. ТИММИ СПИРС

Не расстается с блеском для губ. Любит Бритни и свою собачку, которую, тем не менее, назвал Пэрис. Обожает наводить ужас на своих гетеросексуальных одноклассников. Прием добивания: спускает Пэрис с поводка, и тот сжирает обидчика заживо.

5. ГОУ-ГОУ ГАРИ

Если метросексуалы живут по принципу (качалка, солярий, прачечная), то Гари — по принципу КСД: качалка, солярий, драки. Прием добивания: включает солярий на максимум и превращает врага в вяленое мясо, а сам исполняет танец ягодиц.

6. ЖАКЛИН ДЭНИЭЛС

Главная тусовщица Лас-Вегаса. Любит выпить, кровь и бисексуалов. Вечно пьяна. Особенно склонна ввязываться в драки с мужчинами. Прием добивания: зажигает сигарету, делает глоток виски и выдыхает в сторону жертвы, сжигая ее дотла.

7. ФОРД ДЖЕЙКОБС

Его оружие — вшитое на заказ в сумку Birkin ($15 тыс.) лезвие Givenchy ($12 тыс.). По уверениям создателей игры, более бесчувственный, чем главный редактор Vogue Анна Винтур. Прием добивания: раскатывает под противником красный ковер и поджигает его.

8. ЭМО ЭЛМО

Хипстер из Бруклина, любит пиво и не любит разговоров. Самый загадочный из всех бойцов и, предположительно, самый ненормальный. Во время боя его вытатуированная на кулаке змея оживает. Прием добивания: сбрасывает на противника бочку пива.

9. ШАУДИ КИЛЛА

Рэпер, выпустивший множество платиновых хитов. Любит яркие украшения и как следует надрать кому-нибудь задницу. Оружие — золотая цепь. Прием добивания: превращает противника в алмаз, а потом ударом своей цепи разбивает его вдребезги.

10. САПФО ЭТРИДЖ