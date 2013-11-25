В рейтинге учитывались 50 опозданий Владимира Путина, зафиксированные СМИ. Их общая продолжительность составила 3 суток, 20 часов и 9 минут. Помимо вышеуказанных случаев, Путин, в частности, опаздывал на прием объектов Универсиады в Казани (3 часа), к родителям погибших в авиакатастрофе детей из Уфы (2 часа), к журналистке Маше Гессен (2 часа), на открытие XVI Международного экономического форума (40 минут), к папе римскому Иоанну Павлу II (20 минут) и на пасхальную службу (на 10 минут после наступления Воскресения Христова).