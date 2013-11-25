Что можно было успеть

На сколько опоздал

50 минут Аудиенция папы римского Франциска в Ватикане Франциск успел бы 150 раз прочесть молитву Ave Maria (при этом более короткий церковнославянский вариант этой молитвы, «Богородице Дево, радуйся», можно было бы прочесть 333 раза). Подождать вместе с Франциском

10 часов Встреча с томскими журналистами Каждый томский журналист, печатая со средней скоростью продвинутого пользователя и работая без перекуров, успел бы написать 108 000 знаков (что соответствует объему 28 средних заметок в газете «Томские новости»). Подождать вместе с томскими журналистами

7 часов Встреча с военнослужащими 31-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске Военнослужащие 31-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады успели бы повторить операцию по высадке передового отряда десанта в Феодосии (Керченско-Феодосийская десантная операция в 1941 году). Подождать вместе с военнослужащими

3 часа 30 минут Совещание о ходе программы вооружения сухопутных войск в концерне «Калашников» Каждый участник совещания, согласно армейским нормативам, успел бы собрать 504 автомата Калашникова. Подождать вместе с участниками совещания

3 часа 10 минут Встреча с учащимися школы № 7 г. Кургана Школьники успели бы изучить 4 темы из программы по ОБЖ за 5-й класс — в частности, «Рациональное питание. Гигиена питания» и «Здоровый образ жизни и профилактики вредных привычек (практические занятия)». Подождать вместе со школьниками

3 часа Встреча с госсекретарем США Джоном Керри в Москве Джон Керри успел бы дважды посмотреть комедию с «Эйс Вентура-2» с Джимом Керри в главной роли. Подождать вместе с Джоном Керри

3 часа Встреча с участниками молодежного движения «Наши» на Селигере Активисты движения «Наши» успели бы заблокировать в машинах 12 шведских послов, по ошибке приняв их за эстонских. Подождать вместе с активистами

1 час 30 минут Торжественное открытие мемориала памяти советских солдат в Нетании Гости мероприятия, ветераны Второй мировой войны, успели бы 23 раза прослушать песню «Эх, дороги» на иврите в обработке Дана Альмагора. Подождать вместе с гостями мероприятия

30 минут Встреча с президентом Всемирной федерации тхэквондо в Сеуле Президент Всемирной федерации тхэквондо успел бы провести 3 поединка по тхэквондо. Подождать вместе с президентом Всемирной федерации тхэквондо

30 минут На аудиенцию к королю Швеции Карлу XVI Густаву Карл XVI Густав, двигаясь на своем любимом Porsche 911 на максимальной скорости (317 км/ч), успел бы доехать до национального парка Ферне-буфьерден, в котором обитает более 100 видов птиц. Подождать вместе с Карлом XVI Густавом