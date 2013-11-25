На сколько опоздал
Куда опоздал
Что можно было успеть

50 минут
25.11.2013
Аудиенция папы римского Франциска в Ватикане

Франциск успел бы 150 раз прочесть молитву Ave Maria (при этом более короткий церковнославянский вариант этой молитвы, «Богородице Дево, радуйся», можно было бы прочесть 333 раза).

Подождать вместе с Франциском
10 часов
25.01.2012
Встреча с томскими журналистами

Каждый томский журналист, печатая со средней скоростью продвинутого пользователя и работая без перекуров, успел бы написать 108 000 знаков (что соответствует объему 28 средних заметок в газете «Томские новости»).

Подождать вместе с томскими журналистами
7 часов
01.08.2012
Встреча с военнослужащими 31-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске

Военнослужащие 31-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады успели бы повторить операцию по высадке передового отряда десанта в Феодосии (Керченско-Феодосийская десантная операция в 1941 году).

Подождать вместе с военнослужащими
3 часа 30 минут
18.09.2013
Совещание о ходе программы вооружения сухопутных войск в концерне «Калашников»

Каждый участник совещания, согласно армейским нормативам, успел бы собрать 504 автомата Калашникова.

Подождать вместе с участниками совещания

3 часа 10 минут
02.09.2013
Встреча с учащимися школы № 7 г. Кургана

Школьники успели бы изучить 4 темы из программы по ОБЖ за 5-й класс — в частности, «Рациональное питание. Гигиена питания» и «Здоровый образ жизни и профилактики вредных привычек (практические занятия)».

Подождать вместе со школьниками

3 часа
07.05.2013
Встреча с госсекретарем США Джоном Керри в Москве

Джон Керри успел бы дважды посмотреть комедию с «Эйс Вентура-2» с Джимом Керри в главной роли.

Подождать вместе с Джоном Керри

3 часа
02.07.2013
Встреча с участниками молодежного движения «Наши» на Селигере

Активисты движения «Наши» успели бы заблокировать в машинах 12 шведских послов, по ошибке приняв их за эстонских.

Подождать вместе с активистами

1 час 30 минут
25.06.2013
Торжественное открытие мемориала памяти советских солдат в Нетании

Гости мероприятия, ветераны Второй мировой войны, успели бы 23 раза прослушать песню «Эх, дороги» на иврите в обработке Дана Альмагора.

Подождать вместе с гостями мероприятия

30 минут
13.11.2013
Встреча с президентом Всемирной федерации тхэквондо в Сеуле

Президент Всемирной федерации тхэквондо успел бы провести 3 поединка по тхэквондо.

Подождать вместе с президентом Всемирной федерации тхэквондо

30 минут
27.04.2011
На аудиенцию к королю Швеции Карлу XVI Густаву
Карл XVI Густав, двигаясь на своем любимом Porsche 911 на максимальной скорости (317 км/ч), успел бы доехать до национального парка Ферне-буфьерден, в котором обитает более 100 видов птиц.

Подождать вместе с Карлом XVI Густавом

Хватит это терпеть!

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В рейтинге учитывались 50 опозданий Владимира Путина, зафиксированные СМИ. Их общая продолжительность составила 3 суток, 20 часов и 9 минут. Помимо вышеуказанных случаев, Путин, в частности, опаздывал на прием объектов Универсиады в Казани (3 часа), к родителям погибших в авиакатастрофе детей из Уфы (2 часа), к журналистке Маше Гессен (2 часа), на открытие XVI Международного экономического форума (40 минут), к папе римскому Иоанну Павлу II (20 минут) и на пасхальную службу (на 10 минут после наступления Воскресения Христова).