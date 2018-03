ЭКОНОМИКА: Игроки платят реальные деньги за виртуальные товары — шляпы, наушники, ключи и многое другое, а потом могут меняться ими. Некоторые вещи можно создавать самостоятельно, а потом продавать остальным, зарабатывая приличные деньги.

ЦИФРА: Независимые исследования оценивают размер «экономики шляп» в $50−100 млн.

Фэнтезийная стратегия c элементами ролевой игры. Игроки делятся на отряды по 5 человек и сражаются друг с другом. Единовременно в Dota 2 играют до 500 000 человек. Светлая сторона The Radiant воюет с темной стороной The Dire. Игрок управляет своим героем и помогает команде достичь главной цели — уничтожить базу противника.