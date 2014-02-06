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МЯСО

Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.

Гиена полосатая — 3000 г Динго — 1 500 г Росомаха — 900 г Филин — 400 г Черепаха слоновая — 500 г Крокодил (до 2 метров) — 200 г Енот-полоскун — 450 г Песец — 400 г Енот американский — 150 г Ворон крупный (1,5 кг живой массы и более) — 150 г Ребенок 11−15 лет в санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия и детском оздоровительном лагере — 110 г

Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.

Ребенок 6−10 лет в санатории — 105 г Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов в условиях изоляции — 200 г

Согласно Приказу министра обороны РФ от 21 июня 2011 г. №888.

Сорока ракетохвостая — 60 г Еж обыкновенный — 50 г

РЫБА

Пеликан — 1 800 г Пингвин королевский — 3 000 г Барсук — 100 г Пингвин золотоволосый и хохлатый — 700 г Выдра — 200 г Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 110 г (в том числе: рыба — 60 г, сельдь — 20 г, консервы рыбные — 20 г, морепродукты — 10 г).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2001 года №861.

Взрослый в санатории — 110 г (в том числе сельди соленой, рыбы красной, севрюги, икры — по 10 г)

Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.

Сова полярная — 400 г Росомаха — 200 г Лисица — 50 г Ребенок 11−15 лет в санатории — 90 г (в том числе сельди слабосоленой — 10 г) Кукабарра — 100 г Ребенок 6−10 лет в санатории — 76 г (в том числе сельди слабосоленой — 6 г)

МОЛОКО

Удав (питон) — 5 л

«При подготовке питонов к линьке, во время линьки разрешается выдача молока цельного (до 5 л на одно животное) с целью устройства «молочной» ванны. Выдача молока производится по предписанию ветврача».

Бегемот — 1,5 л — до 18 месяцев, 1 л — до 30 месяцев; бегемотам старше 30 месяцев выдача молока не производится Шимпанзе — 0,8 л в зооцирках на обозрении, 1 л работающим в номерах и на аттракционах Работник, занятый на работах с вредными условиями труда — 0,5 л

Cогласно Приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г №45н.

Черепаха слоновая — 0,15 л Осужденный к лишению свободы, а также подозреваемый и обвиняемый в совершении преступлений, находящийся в следственном изоляторе Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время (согласно Приказу министерства юстиции РФ от 2 августа 2005 года №125) — 0,1 л Белка — 0,015 л Мышь белая — 0,01 л

ХЛЕБ

Слон азиатский — 4 000 г животным в возрасте от 3 до 5 лет, 7 000 г — от 5 до 7 лет, 9 000 г — от 7 лет и старше Бегемот — 1500 г Лось взрослый — 1500 г Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 1 000 г Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 550 г

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2001 года №861, в пересчете на муку это количество хлеба равняется 375 г.

Осужденный к лишению свободы (мужчина) — 550 г Медведь очковый — 500 г Осужденный к лишению свободы (женщина) — 450 г Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 350 г Ребенок 11−15 лет в санатории — 350 г Дикобраз индийский— 300 г Барсук — 300 г Бегемот карликовый — 250 г Ребенок 6−10 лет в санатории — 220 г Бобр — 400 г Байбак — 100 г Куница, соболь — 30 г Бурундук — 10 г

СЫР

Свинья дрессированная — 100 г — от 2 до 4 месяцев, 150 г — от 4 до 8 месяцев, 200 г — взрослым

«Дрессированным свиньям разрешается выдавать сыр низших сортов в период работы и репетиций для использования как поощрительную подкормку. При этом полностью сокращается выдача мяса для поощрительной подкормки».

Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 20 г Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 20 г Ребенок 11−15 лет в санатории — 15 г Ребенок 6−10 лет в санатории — 10 г Взрослый в санатории — 10 г (в том числе брынзы)

ЯЙЦА

Бегемот — 5 шт. — до 30 месяцев Зебра жеребая или подсосная — 2 шт.

Яйца входят в дополнительный рацион беременной зебры, который «назначается за два месяца до выжеребки и до окончания выкармливания жеребенка под матерью, по согласованию с ветврачом цирка».

Носуха — 2 шт. Черепаха слоновая — 1 шт. (сырое) Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 1 шт. Удавчик кубинский — 0,35

«Яйца взамен мышей, не более половины их количества, из расчета 1 яйцо за двух мышей, по заявлению дрессировщика и заключению ветврача». Зная, что удавчик кубинский съедает по 5 мышей в неделю, легко подсчитать, что половина этого количества составляет 2,5 яйца. в неделю, то есть примерно 0,35 яйца в день.

Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 1 шт

Приказ министерства юстиции РФ от 2 августа 2005 года №125 разрешает осужденным к заключению съедать по 2 яйца в неделю, то есть примерно по 0,2857 яйца в день.

Осужденный к лишению свободы — 0,2857

Приказ министра обороны РФ от 21 июня 2011 года №888.

Голубь декоративных пород — 0,050

ОВОЩИ

Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 10 000 г (в том числе корнеклубнеплоды) Свинья дрессированная взрослая — 5 500 г (в том числе моркови — 1 000 г.) Дикобраз индийский— 1300 г Кенгуру серый — 1015 г Осужденный к лишению свободы (мужчина) — 800 г (в том числе 550 г картофеля) Осужденный к лишению свободы (женщина) — 750 г (в том числе 500 г картофеля) Ребенок 11−15 лет в санатории — 450 г Ребенок 6−10 лет в санатории — 370 г Сурок-тарбаган — 200 г

ФРУКТЫ

Слон африканский — 5000 г взрослым животным Черепаха слоновая — 3 500 г Шимпанзе — 2000 г Бегемот карликовый — 1 500 г Кенгуру серый — 400 г Ребенок 6−15 лет в санатории — 350 г Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 250 г

Дрессированным обезьянам перечисленных видов фрукты выдаются дополнительно. Размер поощрения составляет 500 г.

Взрослый в санатории — 250 г Кабарга (вес 12 кг) — 200 г (кроме цитрусовых)

СУХОФРУКТЫ

Шимпанзе — 200 г в зооцирках на обозрении, 250 г — работающим в номерах и аттракционах Капуцин — 80 г Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 30 г Осужденный к лишению свободы — 10 г

ЧАЙ

Шимпанзе — 5 г Член экипажа речного, морского или воздушного судна— 5 г Лемур кошачий — 2 г Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 2 г Ребенок 6−15 лет в санатории — 1 г Осужденный к лишению свободы — 1 г

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 300 г (сухари)

Подкормка выдается за каждое фактическое выступление и репетицию.

Шимпанзе — 50 г в зооцирках на обозрении, 100 г — работающим в номерах и аттракционах (сухари или печенье) Военнослужащий, сдающий кровь в военно-медицинские учреждения — 15 г (шоколад, при сдаче крови безвозмездно) Карликовый бегемот — 50 г (печенье низших сортов) Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 30 г (сухари) Ребенок 6−15 лет в санатории — 25 г Миниатюрная свинья (минипиг) — 20 г (сухари, для приручения, дрессировки, выступлений) Щенок афганской борзой дрессированный — 10−50 г (печенье) Капуцин, лемур — 20 г (сухари)

ВАРЕНЬЕ, ДЖЕМ, ПОВИДЛО, МЕД

Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 25 г Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 20 г — зимой, 10 г — летом Носуха — 5 г Шимпанзе — 3 г Лемур — 1 г

ВИТАМИНЫ

Белый носорог (живая масса свыше 1,5 тонны, зимой) — 100 г (рыбий жир) Ребенок 11−15 лет в санатории — 20 г (поливитаминный комплекс) Ребенок 6−10 лет в санатории — 10 г (поливитаминный комплекс) Свинья дрессированная взрослая — 6−7 капель (тривит или тетравит) Цапля — 3 г Удав (питон) — 1 г

«При длительном голодании (отказе от корма) необходимо проводить искусственное кормление следующей смесью: молоко — 800 г, яйцо сырое — 10 шт., фарш из мозга — 100 г, костная мука — 7 г, поливитамины — 1 г, мясной фарш — 420 г, фарш из печени — 200 г, рыбий жир — 30 г, глюкоза — 2 г, соль — 1 г».

Гиена пятнистая — 1 г (рыбий жир) Белка — 1 г (рыбий жир) Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 0,15 г (аскорбиновая кислота) Щенок афганской борзой — согласно рекомендации ветврача цирка (пушновит)

ДРОЖЖИ