МЯСО
Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.
Гиена полосатая — 3000 г
Динго — 1 500 г
Росомаха — 900 г
Филин — 400 г
Черепаха слоновая — 500 г
Крокодил (до 2 метров) — 200 г
Енот-полоскун — 450 г
Песец — 400 г
Енот американский — 150 г
Ворон крупный (1,5 кг живой массы и более) — 150 г
Ребенок
Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.
Ребенок
Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов в условиях изоляции — 200 г
Согласно Приказу министра обороны РФ от 21 июня 2011 г. №888.
Сорока ракетохвостая — 60 г
Еж обыкновенный — 50 г
Пеликан — 1 800 г
Пингвин королевский — 3 000 г
Барсук — 100 г
Пингвин золотоволосый и хохлатый — 700 г
Выдра — 200 г
Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 110 г (в том числе: рыба — 60 г, сельдь — 20 г, консервы рыбные — 20 г, морепродукты — 10 г).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2001 года №861.
Взрослый в санатории — 110 г (в том числе сельди соленой, рыбы красной, севрюги, икры — по 10 г)
Согласно Методическим указаниям Минздрава РФ от 22 декабря 1999 года №99/230.
Сова полярная — 400 г
Росомаха — 200 г
Лисица — 50 г
Ребенок
Кукабарра — 100 г
Ребенок
Удав (питон) — 5 л
«При подготовке питонов к линьке, во время линьки разрешается выдача молока цельного (до 5 л на одно животное) с целью устройства «молочной» ванны. Выдача молока производится по предписанию ветврача».
Бегемот — 1,5 л — до 18 месяцев, 1 л — до 30 месяцев; бегемотам старше 30 месяцев выдача молока не производится
Шимпанзе — 0,8 л в зооцирках на обозрении, 1 л работающим в номерах и на аттракционах
Работник, занятый на работах с вредными условиями труда — 0,5 л
Cогласно Приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г №45н.
Черепаха слоновая — 0,15 л
Осужденный к лишению свободы, а также подозреваемый и обвиняемый в совершении преступлений, находящийся в следственном изоляторе Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время (согласно Приказу министерства юстиции РФ от 2 августа 2005 года №125) — 0,1 л
Белка — 0,015 л
Мышь белая — 0,01 л
Слон азиатский — 4 000 г животным в возрасте от 3 до 5 лет, 7 000 г — от 5 до 7 лет, 9 000 г — от 7 лет и старше
Бегемот — 1500 г
Лось взрослый — 1500 г
Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 1 000 г
Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 550 г
Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2001 года №861, в пересчете на муку это количество хлеба равняется 375 г.
Осужденный к лишению свободы (мужчина) — 550 г
Медведь очковый — 500 г
Осужденный к лишению свободы (женщина) — 450 г
Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 350 г
Ребенок
Дикобраз индийский— 300 г
Барсук — 300 г
Бегемот карликовый — 250 г
Ребенок
Бобр — 400 г
Байбак — 100 г
Куница, соболь — 30 г
Бурундук — 10 г
Свинья дрессированная — 100 г — от 2 до 4 месяцев, 150 г — от 4 до 8 месяцев, 200 г — взрослым
«Дрессированным свиньям разрешается выдавать сыр низших сортов в период работы и репетиций для использования как поощрительную подкормку. При этом полностью сокращается выдача мяса для поощрительной подкормки».
Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 20 г
Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 20 г
Ребенок
Ребенок
Взрослый в санатории — 10 г (в том числе брынзы)
Бегемот — 5 шт. — до 30 месяцев
Зебра жеребая или подсосная — 2 шт.
Яйца входят в дополнительный рацион беременной зебры, который «назначается за два месяца до выжеребки и до окончания выкармливания жеребенка под матерью, по согласованию с ветврачом цирка».
Носуха — 2 шт.
Черепаха слоновая — 1 шт. (сырое)
Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 1 шт.
Удавчик кубинский — 0,35
«Яйца взамен мышей, не более половины их количества, из расчета 1 яйцо за двух мышей, по заявлению дрессировщика и заключению ветврача». Зная, что удавчик кубинский съедает по 5 мышей в неделю, легко подсчитать, что половина этого количества составляет 2,5 яйца. в неделю, то есть примерно 0,35 яйца в день.
Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 1 шт
Приказ министерства юстиции РФ от 2 августа 2005 года №125 разрешает осужденным к заключению съедать по 2 яйца в неделю, то есть примерно по 0,2857 яйца в день.
Осужденный к лишению свободы — 0,2857
Приказ министра обороны РФ от 21 июня 2011 года №888.
Голубь декоративных пород — 0,050
Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 10 000 г (в том числе корнеклубнеплоды)
Свинья дрессированная взрослая — 5 500 г (в том числе моркови — 1 000 г.)
Дикобраз индийский— 1300 г
Кенгуру серый — 1015 г
Осужденный к лишению свободы (мужчина) — 800 г (в том числе 550 г картофеля)
Осужденный к лишению свободы (женщина) — 750 г (в том числе 500 г картофеля)
Ребенок
Ребенок
Сурок-тарбаган — 200 г
Слон африканский — 5000 г взрослым животным
Черепаха слоновая — 3 500 г
Шимпанзе — 2000 г
Бегемот карликовый — 1 500 г
Кенгуру серый — 400 г
Ребенок
Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 250 г
Дрессированным обезьянам перечисленных видов фрукты выдаются дополнительно. Размер поощрения составляет 500 г.
Взрослый в санатории — 250 г
Кабарга (вес 12 кг) — 200 г (кроме цитрусовых)
Шимпанзе — 200 г в зооцирках на обозрении, 250 г — работающим в номерах и аттракционах
Капуцин — 80 г
Член экипажа речного, морского или воздушного судна — 30 г
Осужденный к лишению свободы — 10 г
Шимпанзе — 5 г
Член экипажа речного, морского или воздушного судна— 5 г
Лемур кошачий — 2 г
Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 2 г
Ребенок
Осужденный к лишению свободы — 1 г
Крупный рогатый скот (в дрессуре, живой массой более 500 кг) — 300 г (сухари)
Подкормка выдается за каждое фактическое выступление и репетицию.
Шимпанзе — 50 г в зооцирках на обозрении, 100 г — работающим в номерах и аттракционах (сухари или печенье)
Военнослужащий, сдающий кровь в военно-медицинские учреждения — 15 г (шоколад, при сдаче крови безвозмездно)
Карликовый бегемот — 50 г (печенье низших сортов)
Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 30 г (сухари)
Ребенок
Миниатюрная свинья (минипиг) — 20 г (сухари, для приручения, дрессировки, выступлений)
Щенок афганской борзой дрессированный —
Капуцин, лемур — 20 г (сухари)
Павиан-анубис, гамадрил, мандрил, лапундер — 25 г
Взрослый в санатории, санатории-профилактории — 20 г — зимой, 10 г — летом
Носуха — 5 г
Шимпанзе — 3 г
Лемур — 1 г
Белый носорог (живая масса свыше 1,5 тонны, зимой) — 100 г (рыбий жир)
Ребенок
Ребенок
Свинья дрессированная взрослая —
Цапля — 3 г
Удав (питон) — 1 г
«При длительном голодании (отказе от корма) необходимо проводить искусственное кормление следующей смесью: молоко — 800 г, яйцо сырое — 10 шт., фарш из мозга — 100 г, костная мука — 7 г, поливитамины — 1 г, мясной фарш — 420 г, фарш из печени — 200 г, рыбий жир — 30 г, глюкоза — 2 г, соль — 1 г».
Гиена пятнистая — 1 г (рыбий жир)
Белка — 1 г (рыбий жир)
Военнослужащий, занятый на работах с возбудителями особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и токсинов — 0,15 г (аскорбиновая кислота)
Щенок афганской борзой — согласно рекомендации ветврача цирка (пушновит)
Слон африканский — 300 г
Бегемот — 100 г
Лисица — 10 г
Лебедь — 10 г
Ребенок
Белый медведь — 5 г
Свинья дрессированная взрослая — 4 г
Коза камерунская — 2 г
Байбак — 1 г