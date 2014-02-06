Архив Другое Этот мэр придуман не нами Кандидат в мэры Парижа Натали Косцюшко-Моризе в своей предвыборной программе предлагает переделывать заброшенные станции парижского метро в бассейны, рестораны или театры. франция архитектура Станция метро «Арсенал», построенная в 1906 году и закрытая в 1936-м: Четыре варианта того, как эта станция может выглядеть после реконструкции: франция архитектура франция архитектура 6 февраля 2014 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет