В Неваде обитает больше половины диких лошадей Северной Америки. Охота на них запрещена, но фермеры, которым нужны новые пастбища, борются за сокращение популяции. Когда мустангов становится слишком много, их отлавливают и распродают. Желающих купить необъезженного мустанга находится не слишком много, поэтому диких лошадей стараются приручить, прежде чем выставить на продажу. Например, в исправительный центр Северной Невады в городе Карсон-Сити ежегодно попадает около 50 мустангов, где с ними занимаются заключенные. Каждую лошадь тренируют на протяжении четырех месяцев, иногда по восемь часов в сутки. Объезженных мустангов продают на аукционах прямо на территории исправительного центра. Начальная цена — $125, но в ходе торгов она может подняться до $4 тыс.