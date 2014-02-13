The Mysterious Rock NASA / JPL-Caltech / Cornell Univ. /Arizona State Univ.

17 января 2014 года или около того НАСА опубликовало несфокусированные фотографии низкого разрешения, сделанные марсоходом Opportunity в 3540 марсианские солнечные сутки, на которых виден некий объект цилиндрической формы. Объект находился на поверхности Марса, на расстоянии от 8 до 10 футов от марсохода. По утверждению НАСА, за 12 марсианских дней до того, в 3528 марсианские солнечные сутки — последний раз, когда марсоход фотографировал эту точку, — объекта на том же месте не было. В пресс-релизе исследователи НАСА констатировали, что не имеют представления о том, что это за объект.

Заявитель увеличил изображения той же точки на поверхности Марса, сделанные на 12 марсианских дней ранее, и установил наличие идентичного объекта, но меньшего размера, находившегося точно в том же месте. Структура напоминает созревшее плодовое тело гриба, только начавшее прорастать из спор. Из этого естественно заключить, что объект, запечатленный на 3528 марсианские солнечные сутки, является живым и вырос в объект, сфотографированный группой исследователей НАСА 12 марсианских дней спустя. Заявитель увеличил фотографии, сделанные в 3540 марсианские сутки и позднее, и установил наличие внутри и на поверхности образца цилиндрической формы структур, напоминающих «парафизы» и миниатюрные плодовые тела. Материалы соответствуют биологической активности и дают основания предположить, что жизнь на Марсе найдена. Сотрудники НАСА по неизвестным причинам отказались поступить в соответствии с основополагающими принципами науки. Они отказались делать крупные или микроскопические фотографии данного объекта.

Всякий разумный взрослый, подросток, ребенок, шимпанзе, обезьяна, собака или грызун, движимый даже малой толикой любопытства, должен был бы заинтересоваться и тщательно исследовать объект цилиндрической формы, появившийся в нескольких футах от него, при том что за 12 дней до этого он замечен не был. Но не НАСА и группа управления марсоходом.

Вместо этого НАСА и группа управления марсоходом определила предмет, обнаруженный в 3540 марсианские солнечные сутки, как «камень» или «метеор», каким-то таинственным образом появившийся перед марсоходом. Камни и метеоры сами по себе не растут. Камень не способен сдвинуться по собственной воле. Метеор разбился бы, столкнувшись с поверхностью Марса, и, по меньшей мере, на месте остались бы следы столкновения и обломки. Но ничего подобного там нет. То, что объект был определен как камень или метеор, наводит на подозрения о сознательной попытке ввести в заблуждение общественность и научное сообщество — с тем чтобы руководство НАСА могло по‑прежнему выхолащивать программы планетарных исследований и использовать бюджеты в интересах корпораций, без какого бы то ни было противодействия. Помимо этого может быть только одно объяснение: группа управления марсоходом НАСА возмутительно халатна, бесстыдно непрофессиональна, шокирующе невежественна в основах биологии и, кроме того, склонна к магическому мышлению. Заявитель настаивает на судебном приказе, который вынудит НАСА и его главу провести детальное научное исследование гипотетического биологического организма, идентифицированного в 3540 марсианские солнечные сутки, незамедлительно сделав следующее:

НАСА и группа управления марсоходом должны сделать 100 сфокусированных фотографий образца крупным планом, с разных углов, со всех сторон, а также сверху вниз, вглубь «цилиндра», при подобающем освещении, минимизирующем блики.

НАСА и команда марсохода должны сделать как минимум 24 микроскопические фотографии с сфокусированным изображением поверхностей, краев, стенок, внутренностей объекта при подобающем освещении.

НАСА и группа управления марсоходом должна немедленно предоставить Заявителю и обнародовать фотографии объекта, обнаруженного в 3540 марсианские солнечные сутки, которые уже были сделаны и должны быть сделаны в будущем, в высоком разрешении.

НАСА должно дать Заявителю:

a) право присутствовать в центре управления марсоходом в качестве наблюдателя, с тем чтобы обеспечить добросовестное исполнение судебных постановлений, и

b) право нанять двух астробиологов НАСА в группу управления марсоходом.



В случае, если организм окажется биологическим, НАСА обязано публично признать, что открытие было сделано Заявителем. Кроме того, НАСА должно гарантировать, что Заявитель будет значиться в качестве первого автора и сможет утвердить финальную версию первых шести научных статей, в которых будет обсуждаться и представляться открытие и которые будут опубликованы или сданы для публикации сотрудниками НАСА.