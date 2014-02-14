В качестве иллюстраций использован проект братьев Миаз ( miaz brothers ) «Друзья».

«Дети-404» — проект, созданный журналисткой Еленой Климовой для поддержки подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Она собирает и публикует письма подростков, рассказывающих о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за гомофобии окружающих, и помогает им найти психологическую помощь. Осенью прошлого года депутат Виталий Милонов в интервью телеканалу ARTE назвал проект «полукриминальной группировкой», а также подал жалобу на него в правоохранительные органы. 31 января в Нижнем Тагиле против Елены Климовой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Я был в семье желанным ребенком. Прекрасные родители, замечательные братья и сестры, понимающая и любящая бабушка. C раннего детства, несмотря на постоянно навязываемый тип поведения — мальчик-девочка, всегда стремился оказаться «без пары» или рядом с мальчиком — пропаганда гетеросексуализма не действовала! Если гетеросексуальные мальчики начинали подглядывать за девочками, то я — за мальчиками. Я искал изображения мальчиков, мужчин в книгах по искусству и втайне любовался их обнаженными телами. В пять лет я лез целоваться к мальчику из детского садика, но это увидела моя мать и отругала меня. В первом классе я сказал одному однокласснику, что отдам ему свои конфеты, если он меня поцелует. Тем же вечером, запинаясь и заикаясь от радости, рассказывал это маме. В моей душе все оборвалось, когда она сказала, чтобы я больше не смел так делать, потому что целоваться с мальчиками — грех. Уже следующим вечером я стоял на коленях в своей комнате, со слезами на глазах шепотом просил прощения у Бога и просил не отправлять меня в ад. Где-то с 5-го класса мне стало стеснительно появляться в мужской раздевалке в школе, я даже в мужской туалет не ходил. В 13 лет я влюбился в парня. Меня разрывало на части. В мою правильную жизнь закралась громадная ошибка, и этой ошибкой стал сам я. Наверное, в геях я видел каких-то невообразимых существ, схожих с инопланетянами. Я признавал их существование где-то там, за тысячи километров от моего Богом забытого города. Считал, что люди с «нетрадиционной» ориентацией все творческие, этакая богема, клубные жители, с которыми у меня априори не может быть ничего общего. Но, как оказалось, провинциальный заучка тоже может быть геем. Как и многие, наверное, я не хотел становиться геем, быть геем, точнее. Я хотел иметь обычную семью, детей, жену. Сам себе задавал вопрос: «Кому я такой нужен, гребаный педик?!» А самое интересное то, что никто и никогда не пропагандировал мне гомосексуальность, даже наоборот: убеждали, что это страшно и плохо. В медицинском справочнике о гомосексуальности меня обозвали половым извращением и психическим расстройством. Пытался отгонять мысли о парнях, читал даже какие-то сайты, где обещали вылечить гомосексуализм и рассказывали, как это сделать. Почитал и понял, что это полнейшая лажа на уровне знахарей и экстрасенсов. В моей голове крутилась только одна фраза: «Я пидарас, я пидарас, я пидарас». По одному из чертовых каналов этой не менее чертовой страны однажды шла передача об ЛГБТ. Мое семейство бурно среагировало. Мать назвала гомосексуалов — а значит, и меня в том числе — мутантами; отец готов выйти с оружием и самолично убивать подобных; старшая сестра за то, чтобы «их» лечили в психбольнице. В школе травили. Я стал думать, что хожу неправильно — виляю попой, и пытался «выпрямить» походку. В итоге у меня стали болеть суставы и хрустеть в коленях, голени и тазу кости. Учительница русского всем говорила, что я гей, и всячески унижала на уроках. А наш учитель ОБЖ вообще отпускал пошлые шуточки, что он любого гея поставит на колени на сеновале. Я на литературную городскую олимпиаду написал рассказ о том, что волновало: историю любви двух мальчишек. Почему-то преподавательница литературы не отправила работу и отшутилась. Спустя два года я узнал о закрытом педсовете с вызовом родителей. Ад в школе не прекращался. Я закохався в однокласника. Мені було все одно, що він росіянин. Все одно, що він натурал. Нехай і злий, зі смаком крові на розбитій його кулаком губі, з образами однокласників і з гірким відчуттям самотності. З тих пір я дуже боявся закохатися в кого-небудь. У меня был хороший друг, ну я ошибочно считал его другом. Когда все накипело, я рассказал ему, что люблю мужчину. Он через пару часов нажаловался старшекам, и они, подкараулив меня, избивали и издевались надо мной, мой первый сексуальный опыт был с бутылкой. Когда я одного одноклассника спросил: «За что ты так геев ненавидишь?» — он вменяемого ответа дать не мог, но после долгих расспросов ответил: «Ну все же их ненавидят. Они в жопу долбятся, и вообще это не мужики, а бабы». Другой мой одноклассник, будем называть его В., даже пытался меня изнасиловать. Мы сидели в туалете и дискутировали на тему геев. Когда я начал высказывать свое мнение, он как подбежит ко мне и начнет расстегивать ширинку. Я напился таблеток из домашней аптечки. Потом очнулся в больнице. Оказалось, что это психиатрическая больница. Приятного там мало, большая часть людей — это либо алкоголики с белой горячкой, либо наркоманы и душевнобольные. В 14 лет меня жестоко избили прямо в центре города, знаете, за что? За серьгу в ухе. Одевался я тогда, как все, был бритый налысо. Сказали, что если увидят снова, то пустят по кругу, как шлюху. Сломали три пальца на руке, на моем теле и лице были многочисленные ожоги от сигарет. Я получил ножевое в живот, провел в реанимации несколько дней, истекал кровью, бредил, дважды остановка сердца. Я рассказал сестре о своей ориентации. Она сказала, что я не могу жить в Таджикистане, ведь моя семья влиятельная и знаменитая, мол, я буду позором семьи. В 15 лет я рассказал обо всем маме, потому что устал тихо плакать в подушку. Первая реакция мамы: «Этого не может быть… Тебя изнасиловали?» Мне было очень плохо, в порыве чувств начал плакать и говорить ей, что она родила не того сына, которого хотела, извинялся. Выслушав, она сказала, что мне надо лечиться и рвать отношения с парнем: «Это вредно для здоровья». Слова любимой матери «мне не нужен сын-гей» были как нож в сердце. Мать решила, что церковь и религия помогут исправить мою ориентацию, и в результате три года каждое воскресенье она тащила меня в церковь. Дома — вечные скандалы со стороны отца. Он бил меня и всячески унижал, просто подозревая. На моем дне рождения, увидев двух юношей, заявил, что они пришли меня насиловать. Пошел в 10-й класс и снова влюбился. У нас с ним была только дружба, и мне этого хватало. Да на фиг секс мне не нужен был тогда. Я хотел целовать его, обнимать, быть рядом, засыпать на руках и читать книжки вместе. Когда его папаша увидел, что его сын звонил мне, он дико наорал на него и умудрился сломать ему руку. Я содрал обои в комнате, нарисовал его портрет на полстены. Мы повесили замок на мосту влюбленных. А еще он сделал мне торт. Я сказал родителям, либо они меня принимают, либо нет, на что получил ответ: ты нам больше не сын. Я просто ушел из дома. Собрал небольшую сумку вещей, на карте было 5200, которые бабуля дала на костюм. Собрался и уехал в Питер.