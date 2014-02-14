В качестве иллюстраций использован проект братьев Миаз (
«Дети-404» — проект, созданный журналисткой Еленой Климовой для поддержки подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Она собирает и публикует письма подростков, рассказывающих о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за гомофобии окружающих, и помогает им найти психологическую помощь. Осенью прошлого года депутат Виталий Милонов в интервью телеканалу ARTE назвал проект «полукриминальной группировкой», а также подал жалобу на него в правоохранительные органы. 31 января в Нижнем Тагиле против Елены Климовой было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).
Я был в семье желанным ребенком. Прекрасные родители, замечательные братья и сестры, понимающая и любящая бабушка. C раннего детства, несмотря на постоянно навязываемый тип поведения — мальчик-девочка, всегда стремился оказаться «без пары» или рядом с мальчиком — пропаганда гетеросексуализма не действовала! Если гетеросексуальные мальчики начинали подглядывать за девочками, то я — за мальчиками. Я искал изображения мальчиков, мужчин в книгах по искусству и втайне любовался их обнаженными телами. В пять лет я лез целоваться к мальчику из детского садика, но это увидела моя мать и отругала меня. В первом классе я сказал одному однокласснику, что отдам ему свои конфеты, если он меня поцелует. Тем же вечером, запинаясь и заикаясь от радости, рассказывал это маме. В моей душе все оборвалось, когда она сказала, чтобы я больше не смел так делать, потому что целоваться с мальчиками — грех. Уже следующим вечером я стоял на коленях в своей комнате, со слезами на глазах шепотом просил прощения у Бога и просил не отправлять меня в ад. Где-то с
Я росла в благополучной семье, у меня замечательные родители и старшая сестра. Мама с ранних лет говорила мне, что гомолюди — это отвратительно. Что геи — грешники, которых нужно сжигать, лесбиянки — отродья, которых следует расстреливать. С самого детства мне нравились девушки, но я просто не хотела признавать это. Я скорее поверила бы в Деда Мороза или в то, что он гей, чем в то, что когда-нибудь влюблюсь в девушку. Мне тогда казалось, что я мальчик, запертый в теле девочки, что я ошибка природы. Я на дух не переношу мужской пол. Так как, начиная с моего отца и заканчивая моим бывшим парнем, в мою сторону были оскорбления и рукоприкладство (меня били в младенчестве). Я поняла, что люблю девочек, еще в детском садике. Я всегда защищала их и помогала им, относилась к ним нежно и трепетно. Один раз меня попытался поцеловать мой (на тот момент) парень, и меня чуть не стошнило (извините за подробность), я просто сомкнула губы и не ответила на поцелуй. Не могла поделиться этим с друзьями и родителями, поэтому забила в поисковик глупый вопрос: «Может ли девушка влюбиться в девушку?». Я не могла спокойно находиться с девчонками в раздевалке на физкультуре, мой организм выдавал мне такую реакцию на одноклассниц, которую я не понимала. И вот первые полгода после осознания все было нормально, пока мне не захотелось хотя бы перед кем-то открыться. Под руку попалась одноклассница. Когда я сказала: «Только не рассказывай никому, пожалуйста», — она включила диктофон на телефоне. А потом меня шантажировали, мол, если ты не сделаешь вот это и это, я отправлю эту запись твоим родителям. А потом мне написал ее «парень», который сказал, что таких, как я, надо сжигать. В 11 лет у меня появилась первая девушка. Ее посадили со мной за одну парту. Мы друг друга любили! Тогда я еще думала, что если бы я была мальчиком, я бы непременно женилась на ней. Мечтала о том, как мы состаримся вместе. Сложностей было много, но самая большая сложность в том, что я с Кавказа (у нас за такое убить могут). Моя школа — это ад, состоящий из быдла и гомофобных учителей, которые считают, что ЛГБТ-движение — это болезни Америки и Европы. В 6−8-х классах это было видно особенно ярко: меня запирали в мужском туалете, били, душили, забирали еду, в общем, травили морально и физически, пока я не сдалась и не перешла в новую школу. Знаете… гомосексуальность вовсе не радужна. Рыдать в подушку, до синяков колотить себя, приговаривая: «Ну что с тобой такое, будь нормальной, будь нормальной!», — шарахаться ото всех — себя, родителей, учителей, одноклассников, прохожих незнакомцев — не круто, не модно и совсем не прикольно. У меня было четыре попытки суицида, к сожалению, не увенчавшихся успехом. До конца