Яков Кротов, священник

yakov-krotov.livejournal.com

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Досмотрели сериал «Монк». Осиротели. Что ж за едой-то теперь делать?! К чтению уже и не вернешься, отвыкли за едой читать… Чтение — это компьютер, а компьютер надо беречь от жидкой и твердой еды… Кино все какое-то тупое. Единственное, оказалась неплохая эстонская черная комедия «По грибы». Подражение дивной «Колыбельной» о польских кровососах. Не так изысканно, но все же от эстонцев не ждал.

Георгий Белодуров, священник

fater-go.livejournal.com

Осваиваю простую программу для изготовления слайд-шоу. Получаются маленькие фильмы из фоток. Первый опыт — Афонское путешествие в мае 2013 года. Смотрю каждый день и балдею. Прости меня, Господи, мечтателя!

Сергей Круглов, священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии

kruglov-s-g.livejournal.com

Не был я в аэропортах Орли и Хитроу, за них не скажу, — но был многажды в Домодедове и Внукове, а еще раньше — летал интенсивно по Красноярскому краю. И так скажу: Шереметьево, терминал Д — вельми человеческое и приличное место… И не надо ломиться на регистрацию, и для курильщиков есть курильная комната (читал, что администрация Шереметьева даже судилась с кем-то за это право своих клиентов- покурить, невзирая на дебильные законы…), и полы гладкие-колесы сумки не претыкаются, и вай-фай тут ловится, и растет кокос. И дьюти-фри мудро реорганизованы: крепких напитков нигде нет, а вино-пиво есть, мужики с бычьими шеями, летящие в Новокузнецк и Красноярск, сосут мерло да балтику-семёрку и ничего, не пьянеют и не скандалят. (А ведут мирные разговоры — я даже услышал кусочек: «Да ты чо, это ж б… психология, я книжки читал на тему, точно говорю…»). Чего я тут делаю… а, да. Полетел на две недели в Минусинск к семье и детям.

Савватий (Антонов), епископ Улан-Удэнский и Бурятский

bishop-savatius.livejournal.com

Больше недели прошло, как заработали светофоры на участках ул-Ленина-Ербанова, Ербанова-Коммунистическая, развязки Борсоева-50 лет Октября. Таким образом, получается, что на участке протяженностью примерно 300 м. работают сразу три светофора. Если ехать с Проспекта Победы, на ул. Ленина приходится столкнуться с большим затором. Автомобили стоят на ул. Ленина возле театра оперы и балета на светофоре у начала ул. Ербанова. Отстояв толкучку и затор, автомобилисты попадают на ул. Ербанова, где уже вовсе не протолкнуться: в конце ул. Ербанова на пересечении с ул. Коммунистической, через, примерно 70−80 метров установлен еще один светофор с длинным красным сигналом. Таким образом, отстояв три раза по 76 секунд, автомобилист оказывается перед разрешающим зеленым сигналом (19 секунд) казалось бы, можно въезжать на ул.50-лет Октября, но не тут-то было. Потому что покинувшие Коммунистическую улицу на 50-лет Октября стоят в пробке: на съезде с ул. Борсоева как раз в это время загорается красный свет И съезжающим с Ербанова приходится буквально протискиваться в очередь из автомобилей. И в это время отпущенные 19 секунд заканчиваются и жди еще 76 секунд… Но, не лучше складывается ситуация и для автомобилистов, движущихся по ул. Балтахинова-Коммунистическая.

Александр Дьяченко, священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии

alex-the-priest.livejournal.com

Сегодня мы проводили ёлку для детей посёлка. Все рассказывали батюшке стишки. И все говорили о счастье. Тогда я стал спрашивать детей о том что такое счастье? Пришли к общему мнению, что счастье — это когда все радуются и дарят друг другу подарки. Кстати, многие считали что Рождество Христово — это, на самом деле, день рождения батюшки. За прошедший год в последний путь я проводил в два с половиной раза больше наших посельчан, чем крестил. Заметно, что ребятишек на празднике значительно меньше, чем ещё пару лет назад. Много невостребованных подарков. Торчат из коробок точно сироты. Грустно, подарки есть, детей нет. Отдадим старикам.

Дома у меня в коридоре висит на стене гигабайтник Зухель, который получает и раздает 25 мбит инета. У него 4 лан-порта: которые заняты — два на медиаплееры к двум телевизорам, один на стационарный компутер, и еще один на НАС — ВД с одним терабайтом, который крутится день и ночь, качает, пишет и хранит. Есть еще маленький диск на 150 гигов, который включен в один из двух ЮСБ2 портов Зухеля… Ну, просто, чтоб не валялся просто так, я его туда и прицепил, толку с него не очень много, ибо через ЮСБ работает он весьма медленно. Никакого резервного копирования в системе не ведется. НАС заполнен на 80 процентов. Ну и вот, подумалось мне, что надо бы расширить НАС и ввести резервное копирование для семейного фото и видео архивов, дети фотографируют теперь сами… так что надо хранить все в порядке. Приглянулся мне такой же ВД НАС, но уже на три терабайта. Но теперь думаю и прошу совета — как все это дело организовать, при этом старый НАС не хотелось бы выводить из работы, а использовать его как резервное хранилище. Подключать новый НАС ко второму порту ЮСБ — это не дело, будет сильно тормозить. А ланпортов всего 4 и все заняты. Ставить Свич? Никогда с этой штукой не сталкивался. Но если через Свич — как организовывать порты? Медиаплееры на него повесить? Или еще как?

Прихожу домой со службы, а доченька просит разучить с ней партию… песни «Марш энтузиастов» из к/ф «Светлый путь»! текст этой песни устрашающе фальшив. да и весь фильм до мозга костей лжив и елеен, и снят он в эпоху сталинских репрессий. но все же главное — то, что мою дочь ставят в такую пристройку, что она должна будет петь этот бездарный текст, исторической и экзистенциальной лживости которого она понять не в силах, на каком-то грозящем вскоре концерте перед взрослыми людьми, для которых эта экзистенциальная и историческая лживость легко развернется в живую стереокартинку памяти (ностальгическую или мучительную — не суть). я попытался разучивать с дочерью эту ее партию — и не смог: тошнит… :(

Иеромонах Никанор (Лепешев), Хабаровская и Приамурская епархия Русской Православной Церкви

fr-hamlet.livejournal.com

Пока сижу на больничном, решил заняться самоликбезом. Уже «проглотил» книгу Стивена Хокинга «Краткая история времени», сейчас не могу оторваться от «Элегантной Вселенной» Брайана Грина (давно собирался взяться за них, но всё никак руки не доходили). А параллельно читаю вавилоно-ассирийские мифы: теогонические, космогонические и прочие. Интересное «послевкусие» остаётся от такого сочетания: с музыкально-поэтическим оттенком, одновременно захватывающее дух и вдохновляющее. И вот что вдруг подумалось. Некогда священные гимны о создании мира пелись в храмах на Новый год — в день «возобновления творения». А вот изложит ли кто-нибудь когда-нибудь в стихах и музыке историю Мироздания, как она описывается современной наукой? Бытие как музыка вселенских струн: картина грандиозная и прекрасная, достойная воплощения в песнопениях. Найдутся ли среди физиков лирики?

Антоний Скрынников, cвященник

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