Уголовное дело о массовых беспорядках на Болотной площади завели после митинга 6 мая 2012 года. Согласованная акция переросла в столкновения с полицией, десятки людей пострадали с обеих сторон. Фигурантами стали 27 человек. Двое уже получили реальные сроки, один отправлен на принудительное лечение. 11 человек амнистированы.

Следственный комитет заявил, что в деле о массовых беспорядках на Болотной площади появились предполагаемые организаторы. Светлана Рейтер обнаружила документ, который позволяет предположить, что на самом деле беспорядки начались из-за полиции. Читать дальше

В преддверии судов по «Болотному делу» Светлана Рейтер поговорила с сотрудниками ОМОНа, которые пострадали во время мирной демонстрации 6 мая и были награждены за это. Читать дальше