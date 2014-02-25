УОТЕРГЕЙТ , Вашингтон, 1973

Джон Д. Эрлихман дает показания (Вверху и справа)

ДЕЛО: созданное по указанию президента США Ричарда Никсона секретное подразделение занималось незаконной прослушкой переговоров политических противников президента и контролировало доступ общественности к аналитическим материалам администрации.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Джон Д. Эрлихман, советник президента США Ричарда Никсона по внутренним делам.

ОБВИНЕНИЕ: заговор, создание помех следствию (уничтожение улик против администрации президента).

ПРИГОВОР: 18 месяцев тюремного заключения.

ДЕЛО ПОЛКОВНИКА НИКЕРСОНА , Редстоун, штат Алабама, США, 1967

Полковник Джон С. Никерсон дает показания в военном суде

ДЕЛО: пытаясь препятствовать выполнению приказа министра обороны о передаче контроля за баллистическими ракетами от Сухопутных войск к ВВС, Никерсон передал секретные документы представителям прессы и сената.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Джон С. Никерсон, полковник, сотрудник Управления баллистических ракет Сухопутных войск США.

ОБВИНЕНИЕ: шпионаж, ложь под присягой.

ПРИГОВОР: понижение месячного жалования на $100 в течение 15 месяцев, понижение в звании на 1 год, лишение льгот.

ФРАНКФУРТСКИЙ (ОСВЕНЦИМСКИЙ) ПРОЦЕСС , Франкфурт, Германия, 1965

В зале суда

ДЕЛО: истязания и массовое уничтожение заключенных в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау в годы Второй мировой войны.

ОБВИНЯЕМЫЙ: 22 бывших сотрудника концлагеря, занимавшие средние и низшие должности (охранники, барачные надсмотрщики, сотрудники медсанчасти, проводившие опыты над людьми).

ОБВИНЕНИЕ: убийства, пытки, преступления против человечности.

ПРИГОВОР: 6 человек — пожизненное заключение, 11 — от 3 до 14 лет заключения, 5 оправданы.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬДА , Даллас, штат Техас, США, 1964

В зале суда

ДЕЛО: через два дня после ареста Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди, был застрелен в полицейском участке.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Джек Руби, владелец ночного клуба.

ОБВИНЕНИЕ: убийство.

ПРИГОВОР: смертная казнь (отменена после апелляции).

ДЕЛО ДЖИММИ ХОФФЫ , Чаттануга, штат Теннеси, США, 1964

В зале суда

ДЕЛО: хищение средств из пенсионного фонда Международного профсоюза водителей грузовиков.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Джимми Хоффа, председатель профсоюза.

ОБВИНЕНИЕ: попытка подкупа присяжного заседателя.

ПРИГОВОР: 15 лет тюремного заключения (в 1971 году помилован в обмен на отказ от участия в профсоюзной деятельности).

ИРАНГЕЙТ , Вашингтон, 1989

Адвокат Оливера Норта указывает на президента США Рональда Рейгана

ДЕЛО: администрация президента Рейгана, вопреки политике правительства и в тайне от него, организовала продажу оружия Ирану, а вырученные деньги направила на финансирование никарагуанских повстанцев. Главным координатором операции был Норт.

ОБВИНЯЕМЫЙ: подполковник Оливер Норт, сотрудник аппарата Совета национальной безопасности.

ОБВИНЕНИЕ: получение взяток, сокрытие улик, препятствие следствию.

ПРИГОВОР: 3 года заключения условно, штраф $150 000, 1200 часов общественно-полезного труда (впоследствии все обвинения сняты, приговор отменен).

ДЕЛО «ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКИ» , Чикаго, штат Иллинойс, США 1969

Поэт Аллен Гинсберг дает свидетельские показания

ДЕЛО: в знак протеста против войны во Вьетнаме лидеры американского антивоенного движения сорвали съезд Демократической партии и организовали в Чикаго театрализованные акции, переросшие в массовые беспорядки.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Эбби Хоффман, Джерри Рубин, Дэвид Деллинджер, Том Хэйдн, Ренни Дэвис, Джон Фройнс, Ли Вейнер.

ОБВИНЕНИЕ: заговор, подстрекательство к беспорядкам.