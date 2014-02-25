УОТЕРГЕЙТ, Вашингтон, 1973
Джон Д. Эрлихман дает показания (Вверху и справа)
ДЕЛО: созданное по указанию президента США Ричарда Никсона секретное подразделение занималось незаконной прослушкой переговоров политических противников президента и контролировало доступ общественности к аналитическим материалам администрации.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Джон Д. Эрлихман, советник президента США Ричарда Никсона по внутренним делам.
ОБВИНЕНИЕ: заговор, создание помех следствию (уничтожение улик против администрации президента).
ПРИГОВОР: 18 месяцев тюремного заключения.
ДЕЛО ПОЛКОВНИКА НИКЕРСОНА, Редстоун, штат Алабама, США, 1967
Полковник Джон С. Никерсон дает показания в военном суде
ДЕЛО: пытаясь препятствовать выполнению приказа министра обороны о передаче контроля за баллистическими ракетами от Сухопутных войск к ВВС, Никерсон передал секретные документы представителям прессы и сената.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Джон С. Никерсон, полковник, сотрудник Управления баллистических ракет Сухопутных войск США.
ОБВИНЕНИЕ: шпионаж, ложь под присягой.
ПРИГОВОР: понижение месячного жалования на $100 в течение 15 месяцев, понижение в звании на 1 год, лишение льгот.
ФРАНКФУРТСКИЙ (ОСВЕНЦИМСКИЙ) ПРОЦЕСС, Франкфурт, Германия, 1965
В зале суда
ДЕЛО: истязания и массовое уничтожение заключенных в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау в годы Второй мировой войны.
ОБВИНЯЕМЫЙ: 22 бывших сотрудника концлагеря, занимавшие средние и низшие должности (охранники, барачные надсмотрщики, сотрудники медсанчасти, проводившие опыты над людьми).
ОБВИНЕНИЕ: убийства, пытки, преступления против человечности.
ПРИГОВОР: 6 человек — пожизненное заключение, 11 — от 3 до 14 лет заключения, 5 оправданы.
ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬДА, Даллас, штат Техас, США, 1964
В зале суда
ДЕЛО: через два дня после ареста Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди, был застрелен в полицейском участке.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Джек Руби, владелец ночного клуба.
ОБВИНЕНИЕ: убийство.
ПРИГОВОР: смертная казнь (отменена после апелляции).
ДЕЛО ДЖИММИ ХОФФЫ, Чаттануга, штат Теннеси, США, 1964
В зале суда
ДЕЛО: хищение средств из пенсионного фонда Международного профсоюза водителей грузовиков.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Джимми Хоффа, председатель профсоюза.
ОБВИНЕНИЕ: попытка подкупа присяжного заседателя.
ПРИГОВОР: 15 лет тюремного заключения (в 1971 году помилован в обмен на отказ от участия в профсоюзной деятельности).
ИРАНГЕЙТ, Вашингтон, 1989
Адвокат Оливера Норта указывает на президента США Рональда Рейгана
ДЕЛО: администрация президента Рейгана, вопреки политике правительства и в тайне от него, организовала продажу оружия Ирану, а вырученные деньги направила на финансирование никарагуанских повстанцев. Главным координатором операции был Норт.
ОБВИНЯЕМЫЙ: подполковник Оливер Норт, сотрудник аппарата Совета национальной безопасности.
ОБВИНЕНИЕ: получение взяток, сокрытие улик, препятствие следствию.
ПРИГОВОР: 3 года заключения условно, штраф $150 000, 1200 часов общественно-полезного труда (впоследствии все обвинения сняты, приговор отменен).
ДЕЛО «ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКИ», Чикаго, штат Иллинойс, США 1969
Поэт Аллен Гинсберг дает свидетельские показания
ДЕЛО: в знак протеста против войны во Вьетнаме лидеры американского антивоенного движения сорвали съезд Демократической партии и организовали в Чикаго театрализованные акции, переросшие в массовые беспорядки.
ОБВИНЯЕМЫЙ: Эбби Хоффман, Джерри Рубин, Дэвид Деллинджер, Том Хэйдн, Ренни Дэвис, Джон Фройнс, Ли Вейнер.
ОБВИНЕНИЕ: заговор, подстрекательство к беспорядкам.
ПРИГОВОР: двое оправданы (Фройнс и Вейнер), остальные получили по 5 лет заключения (в 1972 году обвинения сняты, приговор отменен, никто из обвиняемых в заключении не был).