Edmund Clark Control Order House. Photography & text by Edmund Clark

Elevations & floor plans by Simon Barker

(c)2013 All rights reserved, edmundclark.com

Published 2013 by Here Press, London HP04. First edition

herepress.org

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В 2005 году в Великобритании был принят закон о предотвращении терроризма, давший министру внутренних дел право без решения суда издавать «приказы о надзоре» за людьми, в отношении которых существовали «обоснованные подозрения» об их причастности в террористической деятельности. В частности, подозреваемого можно переселить и наложить серьезные ограничения на его жизнь. Кабинет Дэвида Кэмерона отменил приказы о надзоре, но принятые в 2012 году «меры предотвращения и расследования террористической деятельности» оказались их смягченным вариантом. С 2005 года приказы издали в отношении 52 человек. Поначалу это были исключительно иностранцы, но к 2012-му приказы о надзоре касались только граждан Великобритании. В декабре 2011 года фотограф Эдмунд Кларк получил разрешение на работу в доме, куда был переселен человек, подозреваемый в связях с террористами. Кларк обязан сохранить в тайне личность подозреваемого и адрес предоставленного ему дома. Через три дня после того, как фотограф начал работу, подозреваемого перевели в другое место.

План дома 1-Й ЭТАЖ: 1. Прихожая 2. Гостиная 3. Столовая 4. Столовая 5. Кухня 2-Й ЭТАЖ: 6. Спальня 7. Спальня 8. Спальня 9. Ванная

Правила проживания в помещении

(a) Вы обязаны содержать место своего проживания в порядке. (b) Вы обязаны содержать все территории, прилегающие к месту вашего проживания, в приличном виде. (c) Вы не должны ломать, перемещать или портить движимое или недвижимое имущество, предоставленное вам вместе с жилплощадью. (d) Вы обязаны устранять все поломки, независимо от того, нанесли вы их преднамеренно или они были вызваны вашей небрежностью. (e) Вы должны информировать хоум-офис (британский аналог МВД. — Esquire) обо всех повреждениях, причиненных конструкции или внешнему виду предоставленного вам домовладения, так же как и любым прилегающим к нему территориям общего пользования. (f) Вы не должны видоизменять домовладение или снабжать его чем бы то ни было (в том числе устанавливать на стены спутниковые антенны, менять замки или производить ремонтные или декорационные работы), не получив разрешения хоум-офиса. (g) Вам не дозволяется вешать на стены картины или плакаты, а также сверлить в стенах дыры или использовать на них связывающие вещества. (h) Вам запрещается держать на предоставленной жилплощади домашних животных. (i) Выходя из дома, вы обязаны каждый раз запирать все двери и окна и включать охранную сигнализацию. (j) Вы не должны делать ничего, что может доставить беспокойство соседям. (k) Вы не должны делать ничего, что может быть расценено как нарушение условий договора страхования жилища или повлечь за собой рост страховых взносов. (l) Между 23.00 и 07.30 вам запрещается включать или играть музыку на громкости, достаточной, чтобы ее было слышно за пределами предоставленной вам жилплощади. (m) В конце каждого периода пребывания вы должны оставлять место своего пребывания в хорошем состоянии и свободное от мусора.

Доступ в помещение

Копии ключей от входных дверей хранятся у __________ и домовладельца или его/ее агента. В случае чрезвычайной ситуации у __________ может появиться необходимость попасть в занимаемое вами помещение без предварительного уведомления и/или во время вашего отсутствия. Прежде чем войти, сотрудники __________ всегда будут стучать договоренное количество раз и громко сообщать о своем появлении. Домовладелец обязан за 72 часа в письменном виде сообщать __________ о каждом незапланированном посещении предоставленной вам жилплощади. Домовладельцам запрещается появляться без предупреждения и сопровождения. В случае, если домовладелец сообщит __________ о запланированном посещении, офицер-координатор ____ заблаговременно уведомит вас об этом.

Счета и телефонная линия

Хоум-офис будет оплачивать аренду, муниципальный налог и коммунальные платежи. В помещение будет проведена телефонная линия __________. Мы незамедлительно сообщим вам номер вашего телефона. По этому телефону можно будет звонить только на бесплатные номера, начинающиеся на 0800, а также на единый телефон экстренных служб 999. Для того чтобы звонить по другим номерам, вам нужно будет купить телефонную карточку, позволяющую звонить через номер, начинающийся на 0800. Хоум-офис будет оплачивать абонентскую плату за пользование телефонной линией в течение первых трех календарных месяцев. После этого вы должны будете взять все связанные с этим расходы на себя, в ином случае линия будет отключена.

Расписание

Это расписание устанавливает обязательства, наложенные на ________________.

Обязательства

1) Вы обязаны позволить надеть на себя датчик электронного слежения («датчик»). Вы не должны ломать или изменять что-либо в устройстве датчика, оборудовании электронного слежения и/или в телефонном аппарате, предоставленном контролирующей организацией. 2.1) Вы будете жить в ____________________________ («место проживания»). Под «местом проживания» подразумевается только дом, находящийся по указанному выше адресу. Прилегающие открытые территории частного владения сюда не относятся. 2.2) Вы должны постоянно находиться в месте проживания, за исключением двенадцатичасового периода между _______________. Время, в которое вы не можете выходить из дома, называется «комендантским часом». 3.1) Вы должны ежедневно связываться с контролирующей компанией (ее название будет вам сообщено дополнительно) по предоставленному ею телефону — по завершении комендантского часа, прежде чем в первый раз покинуть помещение; — до начала комендантского часа, после того как вы в последний раз за день вернулись домой. Вы не имеете права использовать телефон, предоставленный контролирующей компанией, для каких-либо целей помимо этого обязательства, если МВД не предпишет вам поступить иначе. 3.2) Вы обязаны ежедневно лично отмечаться в определенном полицейском участке. <...> 4) Вам запрещено в любое время позволять любому из лиц, перечисленных в данных обязательствах (пункт 6.1), входить в место вашего проживания и там находиться. 5.1) Пункты 5.2, 5.3 и 6.1 данных обязательств (запрещенные контакты) запрещают вам предумышленно встречаться с любыми людьми за пределами места вашего проживания или посещать любые встречи или собрания, не получив заблаговременно разрешение хоум-офиса. Для того чтобы избежать разночтений в этом вопросе, мы будем считать, что встреча происходит за пределами места проживания, если хотя бы один человек находится за границами домовладения (под «встречей» понимается ваша встреча с одним или более людьми). 5.2) Вам не требуется предварительного разрешения для встреч с: i) _________________________ ii) ____________________________ iii) ____________________ iv) _____________________ v) _______________________________ vi) вашим законным представителем, о котором оповещен хоум-офис; vii) сотрудниками аварийных служб, медицинскими работниками и работниками социальных служб, в случае если они исполняют свои профессиональные обязанности; viii) любыми лицами, которым 10 лет и меньше; xi) любыми лицами, связанными с процессом трудоустройства в место работы, согласованное с хоум-офисом; xii) любыми лицами, предоставляющими товары или услуги населению, и вам в том числе, без предварительных договоренностей; xiii) любыми лицами во время посещения служб в мечети. 5.3) Пункт 5.1 настоящих обязательств не относится к случайным встречам. Тем не менее вы не должны назначать подобные встречи в других местах или в другое время без предварительного разрешения МВД. 6.1) Вам не позволяется прямо или косвенно, в любое время и любым способом связываться или получать сообщения от следующих лиц: __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ <...> 7.2) Вы должны сообщать МВД названия производителей и моделей, а также регистрационные номера всех транспортных средств, которыми вы собираетесь управлять, по меньшей мере за один рабочий день до первой поездки за рулем этого автомобиля.

7.3) Любой полицейский, предъявивший удостоверение, имеет право в любое время войти в место вашего проживания, а также в любое здание, на любую частную территорию и в любое транспортное средство, которые вам принадлежат, которые вы контролируете или в которых вы имеете какую бы то ни было заинтересованность. Вы обязаны позволить полицейскому: a) обыскать место вашего проживания или любую другую территорию из вышеперечисленных, чтобы проверить, не были ли нарушены настоящие обязательства, не нарушаются ли они в настоящем и не планируется ли их нарушение в будущем; b) изъять любые предметы, найденные в месте вашего проживания; c) провести любые экспертизы предметов, изъятых в соответствии с пунктом 7.3 (b), а также удерживать их на протяжении действия приказа о надзоре; d) подвергнуть модификации (в любом месте) любой предмет, найденный в месте вашего проживания или на любой другой территории из вышеперечисленных, с целью выяснить, не может ли этот предмет быть использован для нарушения каких бы то ни было условий, наложенных приказом о надзоре; e) установить в месте вашего проживания оборудование, необходимое для обеспечения выполнения обязательств, наложенных приказом о надзоре; f) сделать ваши фотографии. <...> 10) Вы можете посещать одну мечеть, выбранную вами из тех, что находятся на разрешенной территории. 11) Вы не можете без согласия хоум-офиса покидать территорию, отмеченную на прилагающейся карте (приложение A, «Разрешенная территория», площадь линии, обозначающей границы, находится внутри разрешенной территории). Граница территории по часовой стрелке: от южной оконечности границы к северу по ______________________ 12) Вам запрещено входить в следующие заведения и находиться в них: a) любые кафе, магазины и прочие заведения, предоставляющие клиентам возможность пользоваться компьютерами, имеющими выход в интернет, будь то на коммерческой или на некоммерческой основе; b) любые магазины и прочие заведения, которые исключительно или в первую очередь предоставляют услуги по обмену валют, а также обеспечивают внутренние или международные переводы денежных средств; c) любые магазины и прочие заведения, которые исключительно или в первую очередь исполняют функции туристических агентств; d) любые магазины и прочие заведения, которые исключительно или в первую очередь предоставляют в аренду или продают компьютеры или устройства связи, без разрешения хоум-офиса. <...> 14) Вам запрещено иметь наличные, стоимость которых превышает 150 фунтов, в любой валюте.

Из дневника подозреваемого

Понедельник