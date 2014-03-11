ПРОЕКТ

Мини-музей — это собрание подлинных свидетельств истории Земли вообще и человечества в частности. Небольшие фрагменты метеоритов, останков доисторических животных, исторических памятников и драгоценных металлов заключены в прозрачный контейнер из эпоксидной смолы. Тираж ограничен, каждый музей пронумерован.