ПРОЕКТ
Мини-музей — это собрание подлинных свидетельств истории Земли вообще и человечества в частности. Небольшие фрагменты метеоритов, останков доисторических животных, исторических памятников и драгоценных металлов заключены в прозрачный контейнер из эпоксидной смолы. Тираж ограничен, каждый музей пронумерован.
Идея Мини-музея пришла в голову 7-летнему Гансу Фексу, когда в 1977 году его отец, глава лаборатории и научный директор Национального института слуха и расстройств коммуникации США, вернулся с Мальты и для сохранности залил один из привезенных опытных образцов эпоксидной смолой. С тех пор Фекс выучился на промышленного дизайнера, в совершенстве освоил технику эпоксидной заливки, поработал в дизайн-бюро GeekLabs и на протяжении всей жизни собирал экспонаты для будущего музея. В феврале этого года он начал собирать деньги на Мини-музей при помощи краудфандингового сайта
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Самая старая известная материя — метеорит возрастом 4,57 млрд лет.
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Камень, упавший с Луны и обнаруженный известными охотниками за метеоритами Мохамедом Сбаи, Морицем Карлом и Адамом Хьюпом.
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Марсианский камень, общий вес таких метеоритов, упавших на Землю, — 108 кг.
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Челябинский метеорит.
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Метеорит, 15 октября 1972 года убивший корову неподалеку от города Трухильо, Венесуэла.
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Ископаемые останки первой известной жизни на Земле — строматолиты из Пилбары, Австралия, возрастом 3,43 млрд лет.
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Пальма, обнаруженная в Антарктиде советской экспедицией.
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Скорлупа яйца титанозавра.
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Позвонок зауропода.
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Рог трицератопса.
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Зуб тираннозавра.
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Кость гадрозаврида (семейство «утконосых динозавров»).
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Кость из крыла птерозавра.
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Копролит — экскременты динозавра (вид не уточняется).
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Порода из границы мелового и палеогенового периода, когда произошло одно из пяти «великих массовых вымираний» в истории Земли.
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Насекомое в янтаре возрастом 40−60 млн лет.
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Волосы шерстистого мамонта.
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Ткань, в которую была обернута египетская мумия (около 350 года до нашей эры).
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Таинственный экспонат (будет объявлен после того, как первые партии Мини-музея будут отправлены покупателям в июле 2014 года).
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Фрагмент Лондонского моста, построенного в 1831—1896 годах и проданного в 1968 году в Аризону.
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Фрагмент Берлинской стены.
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Золотой самородок.
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Кирпич из дорожки, которая ведет к дому 16-го президента США Авраама Линкольна в Спрингфилде, штат Иллинойс.
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«Коринфская кожа» — обивка легендарной машины 1970-х Chrysler Cordoba.
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Песок с гавайского пляжа Вайкики 1950-х, с тех пор из-за эрозии почвы местного песка там почти не осталось, его в основном завозят из Калифорнии.
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Земля из замка Влада III Цепеша, также известного как Влад Дракула.
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Дерево, пережившее падение Тунгусского метеорита.
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Уголь из трюмов «Титаника».
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Тринитит — расплавленный стекловидный песок, оставшийся после испытания первой в мире ядерной бомбы «Тринити» в Аламогордо 16 июля 1945 года.
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Камень с Эвереста (для среднего набора — фрагмент лестницы, извлеченной из ледника Кхумбу на Эвересте).
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Фольга с командного модуля корабля «Аполлон-11», доставившего первых людей на поверхность Луны.
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Человеческий череп.
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Человеческий мозг, прошедший процедуру пластинации в России.
Подлинность всех экспонатов подтверждается соответствующими сертификатами. Так, акт купли-продажи фольги с модуля «Аполлон-11» подписан лично высаживавшимся на Луну астронавтом Баззом Олдрином. Единственное исключение — обломок Челябинского метеорита, который обнаружен местными жителями.
Существует три варианта Мини-музея — размером от 10x13 см до 5x8 см: большой включает 33 экспоната и стоит $239, средний (22 экспоната) — $179, малый (11 экспонатов) — $99. На данный момент проект собрал на Kickstarter четыре с половиной тысячи заявок и $1 119 367, то есть перевыполнил изначальный план в $38 000 на 2946%.