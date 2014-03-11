Гизмо Джо, Слэб-Сити, штат Калифорния

«Деньги, которые я не трачу на аренду жилья, я могу вложить в свои идеи. Любой механизм можно разобрать на части. Часто для идеи, над которой я работаю, мне нужна деталь, являющаяся частью чего-то еще, и мне приходится ее оттуда достать. Вот почему здесь вокруг валяется так много мусора. Не разбив яиц, яичницу не приготовишь».

Стив и Марта Паркс, Сиэтл, штат Вашингтон

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «Мы бывшие учителя на пенсии из города Туин-Фолс, штат Айдахо. Мы отправляемся в путешествие каждое лето вот уже 20 лет подряд. Все начиналось с маленьких фургонов типа Toyota Dolphin, а сейчас у нас этот автобус. Людей поражает, что у нас свой автобус, но мы помогаем им увидеть, что это возможно. Чтобы такое стало реальностью, нужна комбинация нескольких вещей. Вам нужно место, где вы можете работать, некоторые навыки и умения, понимание того, что вы хотите получить, и немного денег. Наша цель — полностью перейти на бродячий образ жизни. Мы совершенно самодостаточны: у нас есть вода и электричество. Мы поняли, что общество нормально относится к таким, как мы. Только если вы хлопаете садовыми стульями или вытаскиваете наружу тент на чужой территории, людям это не нравится».

Стив, Шейвер-Лейк, штат Калифорния

«В какой-то момент я понял, что плачу $450 за бетонную коробку и говорящий ящик, и решил, что мне больше не нужно это дерьмо. Я избавился от всего, что не помещается в фургон, и уехал. Чем больше я отдалялся от мира, тем больше осознавал лживость этой жизни. Сейчас я просто еду по западному побережью. Несколько лет назад в штате Вашингтон я встретил снежного человека. Представьте себе монстра, около трех метров ростом, без шеи, приплюснутый нос, крупная челюсть и большие губы. В жизни не видел ничего более красивого: грациозная походка и волосы, свисающие с рук, как будто он только что вышел из парикмахерской. Я ничего больше не хочу так сильно, как встретить его снова, хотя бы раз».

Деннис и Линда, Пайонер-Парк, штат Аризона

«Когда кто-то из твоих близких умирает, особенно трагической смертью, это заставляет тебя задуматься. Например о том, почему мы вкладываем деньги в дом и копим все эти вещи, которые нам не нужны. Жизнь гораздо важнее, чем все это. Жить гораздо важнее, чем все это. Ты не можешь сбежать от своих проблем, но не нужно и барахтаться в них. В течение двух месяцев после смерти Джеда мы просто сидели у дома, предавались воспоминаниям и плакали. Жизнь в маленьком городке, где каждый знает все о тебе и подробностях твоей жизни, имеет свои сложности. Но здесь есть сообщество людей, которые намного более открыты и готовы к разговору. Дома мы даже почти не знали наших соседей, не говоря уже о том, чтобы говорить с ними о личных делах. Есть что-то в том, чтобы находиться в месте, которое поощряет определенную степень искренности. Разговоры и встреченное понимание помогли нам в процессе выздоровления. Я не думаю, что нам удалось бы прийти в себя, если бы мы остались там, где жили. Ты можешь переезжать из одного места в другое, но воспоминания будут преследовать тебя. Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы жить дальше».

Брайан Кимсли, Шейвер-Лейк, штат Калифорния

«Я всегда вел жизнь подобного рода, начинал с подержанной кареты скорой помощи 48 Cadillac, потом были Volkswagen, старые восстановленные трейлеры и переделанные автобусы. Сейчас я еду на своей Honda GoldWing. Когда я был маленьким, мои родители развелись и разъехались по разным побережьям. Мне нужно было ездить туда и назад на поезде, и мне это очень нравилось. Я не чувствовал привязанности ни к одному месту. Я живу так не для того, чтобы получить какую-то выгоду. У меня ничего нет, и я везде чувствую себя как дома».

Джуд, Хуан и Ник, Слэб-Сити, штат Калифорния

«Люди стараются убежать от правды и потом не могут вернуться к себе. Нам очень повезло встретить учителя, проводника, который показал нам, как жить, помог нам пройти через множество изменений, происходивших с течением времени. Он был с нами на протяжении 40 лет. Вот как мы оказались там, где находимся. Если ты хочешь получить гарантированный результат, просто развернись и начни двигаться в противоположном направлении. Перепрограммируй себя. Рай существует. Он прямо здесь, внутри тебя. К этому приходят все, двигаясь с самого начала. После того, как все путешествие закончено, каждый усваивает этот урок».

Текс, Шейвер-Лейк, Калифорния

«Я перенес удар и совсем не мог говорить в течение двух лет. Врачи утверждали, что я никогда не смогу разговаривать, и это меня ужасно расстраивало. Я не мог говорить, я не мог ругаться. Один человек пригнал мой автофургон на парковку больницы, и я решил, что нет смысла в ней больше оставаться. В какой-то момент я снова заговорил, сказал врачам, что у меня есть дела поинтереснее, чем болтаться в больнице, и уехал. Я думал, что умру, если останусь. Вот уже 20 лет я отлично провожу время с другими людьми, которые передвигаются на автофургонах, они заботятся обо мне, звонят мне. Мы одна большая семья. Автофургоны становятся частью твоей жизни, и ты больше не можешь от них избавиться».

Марвин, Сиэтл, штат Вашингтон

«Находясь здесь, ты думаешь о многом. Ты бесцельно тратишь свое время. Ты просто продолжаешь двигаться по кругу. Это совсем не весело. Но каждый раз, когда я пытаюсь найти работу, люди говорят мне «нет». Мне не нравится быть здесь, потому что все мы бездомные, и когда я смотрю на окружающих, это заставляет меня посмотреть на самого себя. Я верю в Бога и в гонки NASCAR, и это не то, чего я хотел».

Гордон Хэмптон, Форт-Уорден, штат Вашингтон

«Для того чтобы сделать самую важную работу и пережить лучшие моменты своей жизни, я беру свой фургон Volkswagen. Путешествие — это не просто взять и куда-то поехать. Двигайся помедленнее и наслаждайся тем, что происходит вокруг прямо сейчас. Я не хотел начинать свой путь к успеху в жизни, относясь к окружающим с подозрительностью, поэтому я взял ключи и завел свою машину. Все начинается с доверия, со счастья, и в ответ ты получишь много удовольствия».

Норман, Слэб-Сити, штат Калифорния

«В первый раз я попал сюда 5 лет назад, потому что я слышал об этом месте от своего друга. Я остановился здесь по дороге в Нижнюю Калифорнию, а потом сделал остановку и на обратном пути. На следующий год я решил вернуться и остаться на зиму. Сейчас это моя пятая зима. Я не собираюсь приезжать каждую зиму, но это просто вписывается в мои планы. Люди живут здесь без органов власти, фактически просто поселившись на этой земле. Меня это восхищает, потому что наша страна была основана на идее владения какой-то собственностью. Любая собственность — либо общественная, либо частная. Это такая позиция, что люди должны жить в своих домах. Это делит людей на «нас» и «них». Очень жаль, что мы не можем создать систему для людей, которые не хотят, как все, жить в своем доме. Я надеюсь, что когда-нибудь это получится».

Кристен и Адам, Слэб-Сити, штат Калифорния