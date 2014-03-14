Мобильная игра Flappy Bird («Порхающая птичка») была выпущена в прошлом году, а в январе неожиданно стала хитом и возглавила списки популярных приложений для самых разных устройств — по всему миру ее загрузили больше 50 млн человек. Многие пользователи жаловались, что минималистическая игра с простой графикой вызывает привыкание. В конце концов создатель Flappy Bird Донг Нгуен удалил ее из сети, несмотря на огромный коммерческий успех. Число подражаний игре, которые начали появляться после этого, было так велико, что компания Apple перестала принимать в iTunes очевидные клоны. Журналист Стюарт Дредж посчитал, что пока запрет не вступил в силу за одни только сутки в конце февраля было выпущено не меньше 95 игр, не скрываясь копирующих вьетнамский хит. Вот только некоторые из них: