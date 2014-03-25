Записала Светлана Рейтер Фотографии Камерон Уиттиг ( Cameron Wittig )

Меня всегда интересовало понятие «надежды» в художественной литературе. Мне казалось, что большинство писателей зря настаивают на том, что надежда и оптимизм — это то, что движет человечество к счастью, а не стараются прививать читателю практическое отношение к собственным силам. Позже, когда я переехала из Германии в США, то поняла, что большинство исследований поведения человека, касающихся оптимизма, напрямую связаны с ожиданиями удачи — иногда оправданными, а когда — ложными. Я стала думать, что же, собственно, является причиной провалов и разочарований, и после серии исследований пришла к выводу, что это, как правило, фантазии и мечты. Человек строит в собственной голове безупречный сценарий, благодаря которому он обязательно придет к успеху, а на практике все заканчивается крахом его надежд — просто потому, что фантазии не позволили ему объективно оценить собственные возможности. Разница между мечтами и надеждой довольно проста: в первом случае вы мечтаете о достижении какой-то цели, надеясь, что это случится само по себе, а от вас требуется только один оптимизм и вера в себя. Тем не менее вы постоянно о нем думаете, ваша мечта становится навязчивой. Уильям Джеймс называл такое состояние «криком мысли». Надежда, в сущности, это тот же план к желанной цели, только прочерченный «на трезвую голову»: вы наметили цель, оценили препятствия на своем пути, поняли, как их можно преодолеть. Я могу привести простой пример: хороший студент может блестяще защитить диплом. Плохой студент вряд ли это сделает, но это не мешает ему постоянно об этом мечтать. Большое место в современной научно-популярной литературе занимают психологические книги «самопомощи» и тренинги: как правило, их авторы объясняют людям, что любая цель достижима, стоит лишь в это поверить. Конечно, все зависит от качества, к тому же если какой-то человек понимает, что у него проблемы, а к психологу он обращаться не хочет, то лучше прочитать книгу, чем вообще ничего не делать. Но всегда нужно отдавать себе отчет, что набор инструментов, предложенный в таких книгах, мягко говоря, не всегда соотносим с жизнью. Приятно чувствовать кратковременный прилив радости, когда читаешь строчки «нет ничего невозможного, главное — мыслить позитивно», но странно верить в то, что так оно и есть на самом деле. Одно из исследований, которые мы проводили, касалось женщин, желавших сбросить вес. Нам удалось выяснить очень интересную вещь: те из них, кто раньше уже сидели на диете и, как следствие, знали, что это многодневный труд, достигали лучших результатов, чем дебютантки, мечтавшие, что вес исчезнет, главное — быть позитивно настроенной.

В этом исследовании принимали участие женщины средним весом 106 кг. Всем им предложили ответить на следующие вопросы: «Насколько, по‑вашему, высока вероятность того, что за время диеты вы потеряете желаемое количество килограммов? Вы справитесь с диетой? Насколько вы уверены в том, что потеряете столько килограммов, сколько хотите?». Помимо этого участницам предлагалось написать несколько сценариев развития следующих ситуаций: после диеты вы идете встречаться с друзьями… вы заходите в комнату, на столе стоит коробка пончиков… и так далее. Выяснилось, что женщины, четко определившие объем веса, который хотят сбросить за время диеты, потеряли на 12 кг больше, чем женщины, которые считали, что диета им в принципе не поможет. При этом женщины, которые считали, что друзья при встрече упадут в обморок от их ослепительной худобы, а сами они даже не станут открывать коробку пончиков, потеряли на 11 кг меньше тех, кто считал, что с коробкой пончиков худеющей женщине справиться не так-то просто.

Мы проводили исследования в трех странах — США, Великобритании и Германии — и не повторяли один и тот же эксперимент в разных странах. Мир невозможно поделить на более мечтательные страны и менее мечтательные. Даже несмотря на понятие «американской мечты» повсюду действует один базовый принцип: есть люди, которые рационально оценивают свои силы, есть те, кто изначально настроен на неудачу, а есть неисправимые мечтатели. Национальная культура на это никак не влияет. Как и социальный статус мечтателя — и богатые, и бедные склонны к фантазиям в равной степени. В Германии мы проводили исследование среди студентов с очень низким ежемесячным доходом, и они рисовали воздушные замки так же часто, как и их сверстники из обеспеченных семей в американских университетах. Так что никакой разницы между Гарвардом и захолустным государственным университетом нет. Многие считают, что мечта о чуде помогает встать на ноги больному — допустим, после сложной операции. В 2002 году мы решили проверить это утверждение и провели следующий эксперимент: нескольким пациентам, которых наутро ждала операция по замене тазобедренного сустава, мы предложили развить следующие сюжеты: вы приходите в себя после операции в палате, постепенно начиная ощущать собственное тело… вы идете в фойе больницы за газетой… вы гуляете с друзьями… вы прибираетесь на кухне… Через две недели физиотерапевты провели обследование этих пациентов и выяснили, насколько хорошо прижился тазобедренный сустав и сколько ступенек лестницы они способны преодолеть. Те пациенты, которые более трезво оценивали свое будущее, показали лучшие результаты, чем те, кто предавался фантазиям. Фантазии могут принести пользу, если научиться направлять мысли в практическое русло: например, вы мечтаете о том, чтобы быть хирургом, носить белый халат и с блеском проводить операции. Было бы неплохо, если б одновременно с этим в ваших фантазиях были и ночные дежурства, которые предполагает такая работа. И может статься, в этот момент вы поймете, что категорически не согласны проводить свою жизнь в больницах.

Все наши исследования позволили выяснить следующее: люди, отдающие отчет в том, какие препятствия стоят на пути к цели, и при этом не впадающие в депрессию, способны добиться большего, чем мечтатели или, наоборот, неисправимые пессимисты. При этом пустые мечты и чрезмерно позитивный настрой могут влиять на психологическое состояние человека. Фантазии могут быть следствием депрессии: известно, что, мечтая, человек расслабляется, у него понижается давление. Но это кратковременное расслабление. Когда же он понимает, что его фантазии бесплотны и беспочвенны, он неизбежно и сильно расстраивается. Например, студент мечтает о том, чтобы сдать экзамен на пятерку, но потом понимает, что на пятерку он экзамен не сдаст, потому что в субботу приглашен на вечеринку. Не пойти он не может, но заранее понимает, что никакого веселья ему не светит, потому что он постоянно будет думать о том, что из-за вечеринки провалит экзамен.

Самое занятное, что точно так же, как отдельные люди, ведут себя целые государства. В одном из последних наших исследований мы выявили следующую закономерность: чем больше радужных обещаний давали в своих инаугурационных речах американские президенты, тем меньше в их президентство рос ВВП и тем выше был уровень безработицы (см. график. — Esquire). А во время недавнего финансового кризиса в 2007—2009 годах биржевой индекс Dow Jones падал тем ниже, чем более безоблачными были экономические прогнозы в газете USA Today. Так что чрезмерный оптимизм и склонность к фантазированию может иметь самые неприятные последствия не только для каждого из нас, но и для всех нас в целом.