УЭДЛИ,

ДЖОРДЖИЯ 13.08.2001 Население:

2468 человек Городской совет (слева направо): Айзил Мак, Чарльз Льюис, мэр Альберт Сэмплс, прокурор города Роберт Ривс

Из протокола заседания от 13 августа 2001 года:

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Мэр Сэмплс объявил заседание открытым.

Член совета Льюис прочитал молитву.

Член совета Пунт доложила, что под линиями электропередач кто-то разбрызгал средство борьбы с сорняками.

Было установлено, что это сделала компания Georgia Power.

Просьба о перерасчете счетов за воду: три гражданина попросили сделать перерасчет. Совет единогласно проголосовал за то, что если эти граждане платят по счетам за воду вовремя, тариф на канализацию будет откорректирован на 50%, но если с ежемесячной платой у них были проблемы, перерасчета не будет.

Мэр Сэмплс сообщил членам совета, что граждане спрашивали его, что случилось с деньгами.

Мэр Сэмплс сообщил, что случилось с деньгами: Налог на собственность не поднимался 12 лет.

Коэффициент налога на собственность, понизившись на две десятых цента, лишил бюджет порядка $60 000.

У служащих зарплата повысилась до $75 000.

Расходы на персонал — более полумиллиона в год.

САТТОН, ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ 23.03.2000 Население: 1011 человек Городской совет (слева направо):

Нэнси Роуз, Марша Лойд, Барбара Кокс, Пол Мосс, Фрэнсис Крайтс

МАРКЛ,

ИНДИАНА 21.07.1999 Население:

1228 человек Городской совет (слева направо): Уэйн Риджли, президент Джей Фокс, Джефф Стокман

Из протокола заседания от 21 июля 1999 года:

Присутствующие члены совета Джей Фокс, Л. Уэйн Риджли и Джефф Стокман. Помимо этого: казначей Джойс Грин, городской управляющий Курт Кули и еще одиннадцать человек.

Казначей Джойс Грин зачитала постановление 1999−1, устанавливающее ставки на востребованные услуги.

Копии — 25 центов за страницу, входящий факс — $1 за 1−3 стр., 25 центов за каждую дополнительную страницу.

Исходящий факс $2 за 1−2 стр., 50 центов за каждую дополнительную страницу; $2,75 за 1−2 стр. (нестандартный размер) и 75 центов за каждую дополнительную страницу.

Нотариальное заверение — $2 за документ.

Уэйн Риджли внес предложение утвердить постановление 1999−1, Джей Фокс поддержал его, предложение принято единогласно.

Совет выслушал предложение Джои Саудер о том, чтобы вынудить департамент полиции замедлить движение фур, проезжающих через город, поскольку они почти не сбрасывают скорость, когда едут мимо припаркованных школьных автобусов.

Депутат Маршал Маркли доложил, что максимальная скорость, разрешенная в городе, — 35 миль в час.

Совет попросил депутата Маркли изучить вопрос и проверить, может ли штат снизить максимальную разрешенную скорость и установить знаки «Осторожно, школьные автобусы».

Депутат Маркли обсудил с советом возможность издать городское постановление, которое запретит водителям фур использовать в городе моторный тормоз, поскольку он слишком громко грохочет.

Решение принято не было.

Джефф Стокман спросил, когда будет убрана разбитая машина, которая находится у пожарного депо и которую раньше использовали для тренировок. Рик Эшер заверил, что займется этим.

БИНДЖЕН, ВАШИНГТОН 15.04.2003 Население: 670 человек Городской совет (слева направо):

Ларри Мерфи, Джанетт Фенти, мэр Брайан Приджел, Терри Трантоу

ВУДСТОК, МЭН 03.08.1999 Население: 1307 человек Городской совет (слева направо):

Репортер Lewiston Sun Дуэйн Хейз, Леон Поланд, Перси Монк, Элтон Коул, сити-менеджер Верн Максфилд

ФЭРПЛЕЙ, КОЛОРАДО 04.06.2001 Население:

576 человек Городской совет (слева направо): Тим Гибсон, Мэри Чизхолм, мэр Нэнси Рид, Рейчел Эдвардс, Тэмми Куинн

Из протокола заседания от 4 июня 2001 года:

Дэйв доложил, что за прошедшие две недели в городе были нападения, драки, пожар и одно мошенничество.

Полицейский департамент выписал 11 штрафов и произвел 6 проверок номеров шасси (VIN).

Стив сегодня должен был присутствовать на другой встрече в Салиде, поэтому Джордж Харт сдал за него план по обслуживанию и ремонту улиц на лето 2001 года.

Джордж немного беспокоится за находящийся в его распоряжении бюджет и за ремонт улицы Кастелло в районе шоссе №285.

Последовало обсуждение состояния улиц, в том числе необходимости поменять покрытие на улице Хэтэуэй.

Выражено беспокойство по поводу безопасности водосборника — возможно, когда-нибудь там надо будет поставить ограждение из сетки.

В Парке Коэн отремонтировали пожарный кран.

На улице Бич нужно поставить новые знаки, потому что старых «больше нет».

Мэри Чизхолм сообщила, что после Дня уборки в городе по‑прежнему остается много мусора.

Последовало обсуждение стоимости очистки территории.

ДАССЕЛ, МИННЕСОТА 15.03.1999 Население:

1134 человека Городской совет (слева направо): Нэнси Николсон, мэр Ава Флэчмейер, Йен Кейси, заместитель секретаря Шерлин Бьорк

Из протокола заседания от 15 марта 1999 года:

Вики Данн, владелец Vicky D’s, обращается к совету по поводу продажи лотерейных билетов в ее лавке.

Пожарный департамент Уинстеда хочет продавать там лотерейные билеты, и она интересуется, какие правила существуют на этот счет.

В результате обсуждения было решено перенести вопрос на следующую встречу, чтобы совет мог получить больше информации о возмещении, лицензировании и проч.

Пенни Хикс, глава центрального района Молодежной торговой палаты Миннесоты, пришла на совет, чтобы поблагодарить его членов за поддержку в организации палаты в Дасселе.

Записались 30 человек, и их первая встреча назначена на 18 марта 1999 года, 19.30, кафе Hojies.

Доклады департаментов были следующими: Полиция. Дефибриллятор поступил.

Коммунальные услуги.

Сепаниак просит объявить тендер на изоляционный слой и модернизацию дорожного покрытия от улицы Атлантик до улицы Марсиа, а также участков Первой улицы, Второй улицы и Третьей улицы.

Кроме того, нужно отремонтировать аллеи в центральной части города, если это возможно.

МАРШФИЛД, ШТАТ МИССУРИ 23.05.2002 Население:

4508 человек Городской совет (слева направо): Джек Уотерс, Джим Даунинг, мэр Си Ар Кларк, Толт Грир, Том Оуэн

Из протокола заседания 23 мая 2002 года:

Мэр Кларк объявил заседание открытым в 19.00.

Управление шерифа округа Уэбстер.

Шериф Рон Уоршам и Джон Стробел пришли на заседание с просьбой внести изменение в постановление №419, которое позволило бы им организовать дневной лагерь в городском парке, где они могли бы использовать пневматические ружья с низкой начальной скоростью.

Член совета Даунинг внес предложение удовлетворить их просьбу.

Член совета Оуэн поддержал предложение. Предложение было принято четырьмя голосами «за» (Уотерс, Даунинг, Грир и Оуэн).

Компания Meco Engineering.

Боб Рид внес предложение превратить скважину №2 в контрольную скважину для грунтовых вод.

Это будет стоить $5000, в то время как на закрытие скважины в бюджете предусмотрено $15 000.

Член совета Уотерс предложил передать предложение городскому управляющему Макмиллану и юристу Репоглу, с тем чтобы они проверили юридическую правомерность предложения.

Член совета Даунинг поддержал предложение. Предложение было принято четырьмя голосами «за» (Уотерс, Даунинг, Грир и Оуэн).

Закрытие заседания. Поскольку список вопросов, стоящих перед советом, был исчерпан, член совета Грир внес предложение закрыть заседание в 20.35.

Член совета Даунинг поддержал предложение.

Предложение было принято четырьмя голосами «за» (Уотерс, Даунинг, Грир и Оуэн).

УАЙТ-РИВЕР, ЮЖНАЯ ДАКОТА 07.07.2003 Население: 598 человек Городской совет (слева направо):

бухгалтер Донна Брэндис, Дженнифер Меткаф, мэр Роланд Айван, Девота Хатчинсон, Джим Калхун

ВАН БЮРЕН, ИНДИАНА 21.07.1999 Население:

955 человек Городской совет (слева направо): секретарь и кассир Мишель Секстон, президент Тони Мэнри, Марвин Сербер, Дин Бейкер

Из протокола заседания от 21 июля 1999 года:

Несколько обеспокоенных граждан из северной части города пожаловались на дома, которые привезли и оставили стоять заброшенными.

Они обросли сорняками со всех сторон и нуждаются в ремонте.

Граждане высказывают беспокойство, что дома портят район, и настаивают, чтобы владелец Майк Хелмс отремонтировал их или вывез за пределы города.

Мистер Хелмс, который присутствовал на заседании, сказал, что если бы он там жил, он бы так и поступил.

Он также сообщил, что когда он привез дома, туда должны были в течение двух недель провести коммуникации — но это до сих пор не сделано.

Управляющий Джим Уебб заметил, что пока эти дома выглядят так, как выглядят, коммуникаций там не будет.

Ему кажется, что город из кожи вон лезет, чтобы помочь мистеру Хелмсу, в то время как тот городу никак не помогает.

Джим сказал, что если совет хочет, он может выдавать мистеру Хелмсу лицензии, но он больше никаких бумаг, связанных с мистером Хелмсом, не подпишет.

Мистер Хелмс действительно подходил к Дину Бейкеру с просьбой подписать очередное разрешение на предоставление коммунальных услуг.

Он сказал, что с коммуналкой у него проблем нет, но сорняки — это и правда проблема.

Дин заявил, что совет не будет выдавать никаких разрешений, пока собственность не будет расчищена и починена.

Он также сказал, что совет хочет работать с мистером Хелмсом, но мистер Хелмс делает все, чтобы это было невозможно.

Обсуждались находящиеся в городе разбитые и брошенные машины.

Линда Лонг сообщила, что их грузовичок и выросшие вокруг него сорняки убраны, и извинилась, что это заняло так много времени.

Ванета Линтон заявила, что флаги у антикварного магазина пора ремонтировать.

Джим решил, что о флагах позаботится мистер Карл Харт.

ОКРУГ УЭЙН, ЮТА 05.04.1999 Население:

2114 человек Городской совет (слева направо): Скотт Дарфи, председатель Кленн Окерлунд, Стэн Аллен

Из протокола заседания от 5 апреля 1999 года:

Леон Богедал из Отдела ресурсов дикой природы штата сообщил, что отдел хотел бы посадить в Долине Бикнелл лох узколистный (вид кустарника, распространенный в Центральной Азии и Южной Европе, известен в США как «русская олива». — Esquire).

Лох узколистный — проблемное растение, поэтому члены коллегии хотели бы согласовать это с комиссией по сорнякам, прежде чем давать разрешение на посадки.

У отдела ресурсов успешно идет разведение диких индеек.

Их поселили в районе Кейнвилля, и они отлично себя чувствуют.

Индеек там около 200 штук. Отдел хотел бы также поселить их в бассейне ручьев Гавермент-Крик, Пайн-Крик и Сэнд-Крик.

Уполномоченный Аллен внес предложение поддержать Отдел ресурсов дикой природы в расселении индеек на вышеназванных территориях.

Уполномоченный Дарфи поддержал предложение, и оно было принято единогласно.

Мировым судьям Рою Брауну и Динну Шогаарду нужен новый компьютер, которого не коснется «проблема 2000 года».

Уполномоченный Аллен внес предложение позволить мировому суду купить новый компьютер и попытаться откорректировать бюджет на 1999 год, чтобы предусмотреть в нем дополнительные расходы.

Уполномоченный Дарфи поддержал предложение, и оно было принято единогласно.