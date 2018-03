В качестве иллюстраций использованы фотографии, которые итальянка Мар­тина Бачигалупо нашла в мусорном баке возле старого фотоателье в Се­верной Уганде под названием Gulu Real Art Studio. Местные жители не могут позволить себе стандартные 4 карточки на документы, поэтому фотограф делает один снимок и вырезает только лицо. Courtesy of Martina Bacigalupo and The Walther Collection, Martina Bacigalupo / VU / East News.