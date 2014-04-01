РАМЗАН КАДЫРОВ, президент Чечни

Свит Даки (Ж, 2008)

Пулпит (Ж, 1994)

Эй Пи Инди (Ж, 1989)

Сиэтл Слу (Ж, 1974)

Болд Ризонинг (Ж, 1968)

Болднижен (Ж, 1963)

Болд Рулер (Ж, 1954)

Болд Лэд (Ж, 1964)

Пуш Э Баттон (К, 1980)

Оффшор Бум (К, 1985)

Рок Оф Джибролтар (Ж, 1999)

СЭР АЛЕКС ФЕРГЮСОН
бывший тренер «Манчестер Юнайтед»
РАМЗАН КАДЫРОВ

Михаил Глинка (Ж, 2007)

Галилео (Ж, 1998)

Сэдлерс Уэллс (Ж, 1981)

Норсерн Дансер (Ж, 1961)

Наталма (К, 1957)

Нэйтив Дансер (Ж, 1950)

Рейз Э Нэйтив (Ж, 1961)

Мэджестик Принц (Ж, 1966)

Мэджестик Лайт (Ж, 1973)

Лайт Лайт (К, 1988)

ЭМ СИ ХАММЕР
певец
РАМЗАН КАДЫРОВ

Дакс Сколар (Ж, 2008)

Оазис Дрим (Ж, 2000)

Хоуп (К, 1991)

Дансинг Брэйв (Ж, 1983)

Навахо Принцесс (К, 1974)

Дроун (Ж, 1966)

Сэр Гэйлорд (Ж, 1959)

Гэй Миссайл (К, 1967)

Лэсси Диэр (К, 1974)

Уикенд Сюрпрайз (К, 1980)

Эй Пи Инди (Ж, 1989)

Этсуотаймтокинэбаут (Ж, 2000)

СТИВЕН СПИЛБЕРГ
режиссер
РАМЗАН КАДЫРОВ

Зазу (Ж, 2007)

Шамардал (Ж, 2002)

Хельсинки (К, 1993)

Хелен Стрит (К, 1982)

Уотеруэй (К, 1976)

Бульвар (К, 1968)

Полл Молл (Ж, 1955)

ЕЛИЗАВЕТА II
королева Великобритании
РАМЗАН КАДЫРОВ

Бронз Кэннон (Ж, 2005)

Лемон Дроп Кид (Ж, 1996)

Кингмамбо (Ж, 1990)

Мистер Проспектор (Ж, 1970)

Голд Диггер (К, 1962)

Нэшуа (Ж, 1952)

Назрулла (Ж, 1940)

Грей Соверейн (Ж, 1948)

Лашин (К, 1960)

Мэтчер (К, 1966)

Парк Экспресс (К, 1983)

Нью Эппроэч (Ж, 2005)

Доун Эппроэч (Ж, 2010)

ШЕЙХ МОХАММЕД РАШИД АЛЬ-МАКТУМ
премьер-министр ОАЭ
РАМЗАН КАДЫРОВ

Мэритаймер (Ж, 2009)

Сторми Атлантик (Ж, 1994)

Сторм Кэт (Ж, 1983)

Сторм Бёрд (Ж, 1978)

Норсерн Дансер (Ж, 1961)

Виктори Страйд (Ж, 1974)

Свит Виктресс (К, 1979)

Темт Ми Нот (К, 1988)

Э Темптинг Чик (К, 2000)

Темптинг Дэш (Ж, 2007)

МИГЕЛЬ ТРЕВИНЬО МОРАЛЕС
бывший лидер мексиканского наркокартеля Лос-Сетас
РАМЗАН КАДЫРОВ

Гитано Эрнандо (Ж, 2006)

Джинос Спиритс (К, 1996)

Райзинг Спиритс (К, 1985)

Кьюар Тзе Блюз (Ж, 1978)

Стоп Тзе Мьюзик (Ж, 1970)

Хэйл Ту Ризон (Ж, 1958)

Хэйло (Ж, 1969)

Кантри Роумэнс (К, 1976)

Харлэн (Ж, 1989)

Харлэнз Холидэй (Ж, 1999)

Веселый (Ж, 2010)

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
председатель правления «Газпрома»
РАМЗАН КАДЫРОВ

Бэнкэбл (Ж, 2004)

Медишен (Ж, 1997)

Макиавеллиан (Ж, 1987)

Мистер Проспектор (Ж, 1970)

Рэйз Э Нэйтив (Ж, 1961)

Нэйтив Дансер (Ж, 1950)

Рэттл Дансер (Ж, 1959)

сестра
Харри Бай (К, 1952)

Капот (Ж, 1946)

Пикет (К, 1937)

Пэрри (К, 1929)

Фэйр Феинт (К, 1921)

брат
Спортинг Блад (Ж, 1918)

АРНОЛЬД РОТШТЕЙН
предприниматель, один из боссов еврейской мафии Нью-Йорка