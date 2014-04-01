Ж — жеребец
К — кобыла
1997 — год рождения
Источники: horseracingnation.com,
Свит Даки (Ж, 2008)
Пулпит (Ж, 1994)
Эй Пи Инди (Ж, 1989)
Сиэтл Слу (Ж, 1974)
Болд Ризонинг (Ж, 1968)
Болднижен (Ж, 1963)
Болд Рулер (Ж, 1954)
Болд Лэд (Ж, 1964)
Пуш Э Баттон (К, 1980)
Оффшор Бум (К, 1985)
Рок Оф Джибролтар (Ж, 1999)
бывший тренер «Манчестер Юнайтед»
Михаил Глинка (Ж, 2007)
Галилео (Ж, 1998)
Сэдлерс Уэллс (Ж, 1981)
Норсерн Дансер (Ж, 1961)
Наталма (К, 1957)
Нэйтив Дансер (Ж, 1950)
Рейз Э Нэйтив (Ж, 1961)
Мэджестик Принц (Ж, 1966)
Мэджестик Лайт (Ж, 1973)
Лайт Лайт (К, 1988)
певец
Дакс Сколар (Ж, 2008)
Оазис Дрим (Ж, 2000)
Хоуп (К, 1991)
Дансинг Брэйв (Ж, 1983)
Навахо Принцесс (К, 1974)
Дроун (Ж, 1966)
Сэр Гэйлорд (Ж, 1959)
Гэй Миссайл (К, 1967)
Лэсси Диэр (К, 1974)
Уикенд Сюрпрайз (К, 1980)
Эй Пи Инди (Ж, 1989)
Этсуотаймтокинэбаут (Ж, 2000)
режиссер
Зазу (Ж, 2007)
Шамардал (Ж, 2002)
Хельсинки (К, 1993)
Хелен Стрит (К, 1982)
Уотеруэй (К, 1976)
Бульвар (К, 1968)
Полл Молл (Ж, 1955)
королева Великобритании
Бронз Кэннон (Ж, 2005)
Лемон Дроп Кид (Ж, 1996)
Кингмамбо (Ж, 1990)
Мистер Проспектор (Ж, 1970)
Голд Диггер (К, 1962)
Нэшуа (Ж, 1952)
Назрулла (Ж, 1940)
Грей Соверейн (Ж, 1948)
Лашин (К, 1960)
Мэтчер (К, 1966)
Парк Экспресс (К, 1983)
Нью Эппроэч (Ж, 2005)
Доун Эппроэч (Ж, 2010)
премьер-министр ОАЭ
Мэритаймер (Ж, 2009)
Сторми Атлантик (Ж, 1994)
Сторм Кэт (Ж, 1983)
Сторм Бёрд (Ж, 1978)
Норсерн Дансер (Ж, 1961)
Виктори Страйд (Ж, 1974)
Свит Виктресс (К, 1979)
Темт Ми Нот (К, 1988)
Э Темптинг Чик (К, 2000)
Темптинг Дэш (Ж, 2007)
бывший лидер мексиканского наркокартеля Лос-Сетас
Гитано Эрнандо (Ж, 2006)
Джинос Спиритс (К, 1996)
Райзинг Спиритс (К, 1985)
Кьюар Тзе Блюз (Ж, 1978)
Стоп Тзе Мьюзик (Ж, 1970)
Хэйл Ту Ризон (Ж, 1958)
Хэйло (Ж, 1969)
Кантри Роумэнс (К, 1976)
Харлэн (Ж, 1989)
Харлэнз Холидэй (Ж, 1999)
Веселый (Ж, 2010)
председатель правления «Газпрома»
Бэнкэбл (Ж, 2004)
Медишен (Ж, 1997)
Макиавеллиан (Ж, 1987)
Мистер Проспектор (Ж, 1970)
Рэйз Э Нэйтив (Ж, 1961)
Нэйтив Дансер (Ж, 1950)
Рэттл Дансер (Ж, 1959)
сестра
Харри Бай (К, 1952)
Капот (Ж, 1946)
Пикет (К, 1937)
Пэрри (К, 1929)
Фэйр Феинт (К, 1921)
брат
Спортинг Блад (Ж, 1918)
предприниматель, один из боссов еврейской мафии Нью-Йорка