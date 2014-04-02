В принципе, я боюсь нестабильности. Я боюсь не дожить до пенсии. Неуверенность в завтрашнем дне у меня. И молодежь в органы совсем не идет. А если идет, то только чтоб от армии откосить. Страшно.

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Я боюсь всех.

Я боюсь, что от меня жена уйдет. Меня ж дома не бывает, и подарков я ей не дарю. Так что теща права была, когда ее отговаривала за меня идти.

Я ни высоты, ни темноты не боюсь. У меня дочь боится на сырое мясо смотреть — жена если жарит, она с кухни уходит всегда.

Боюсь войны. Почему думаю, что будет война? Женская интуиция.

Я боюсь подстав и провокаций со стороны наших внутренних служб. Всяких спецопераций боюсь.

Будущего в общем-то боюсь. А отец у меня тоже из органов. Вот если его спросить, чего он боится, он точно бы ответил, чего. И я знаю, чего. Но вам не скажу.

Посмотрите на меня — чего мне бояться? Мне уже ничего не страшно. Хотя в молодости боялась, конечно. Ну что ограбят, там, изнасилуют.

Под поезд боюсь попасть — у нас это постоянно происходит. Зачем работаю именно в метро? Так это меня так распределили. Местечко, конечно, невеселое, блядь.

Я боюсь СПИДом заболеть. Всяких политических вещей не боюсь — они ж от тебя не зависят. А тут на винт намотаешь — и все.

Маленький был, лягушек боялся — пиздец, страшно вспомнить. А теперь чего я бояться должен? У нас же решетки здесь.

Я боюсь, что после выборов ничего хорошего не будет.

Я ничего не боюсь.

Боюсь, что меня уволят. Почему боюсь — сам не знаю. Уволят же все равно.

Если честно, я боюсь змей. У нас их много было дома. Ползали, блин, повсюду.

Боюсь прокуратуры. А больше мне вообще ничего не страшно.

Умереть боюсь. А кто не боится? Если кто-то смерти не боится, значит врет, сто процентов.

Старости боюсь. Пенсии у нас маленькие, и чего там делать — непонятно.

Я боюсь сойти с ума и в психушке оказаться! А при моей работе это легко.

Я боюсь одиночества, как все женщины наверное. А что вам еще отвечали? Нестабильности? Смерти? А-а, ясно. Не, ну этого я не боюсь.

Почему это все женщины боятся одиночества, Оль? Я вот ни фига не боюсь одна остаться. Иногда такие мужики попадаются, что лучше уж одной. Я вот их больше боюсь. И крыс боюсь.

Я боюсь в профессии не реализоваться.