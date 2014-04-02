ОЛЕГ, начальник отделения милиции

В принципе, я боюсь нестабильности. Я боюсь не дожить до пенсии. Неуверенность в завтрашнем дне у меня. И молодежь в органы совсем не идет. А если идет, то только чтоб от армии откосить. Страшно. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

АЛЕКСЕЙ, младший лейтенант, охранник круглосуточного продуктового магазина

Я боюсь всех.

ВИТАЛИЙ, замначальника отделения милиции

Я боюсь, что от меня жена уйдет. Меня ж дома не бывает, и подарков я ей не дарю. Так что теща права была, когда ее отговаривала за меня идти.

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, старший лейтенант ДПС

Я ни высоты, ни темноты не боюсь. У меня дочь боится на сырое мясо смотреть — жена если жарит, она с кухни уходит всегда.

ЕЛЕНА, старший лейтенант

Боюсь войны. Почему думаю, что будет война? Женская интуиция.

АНДРЕЙ, полковник МВД

Я боюсь подстав и провокаций со стороны наших внутренних служб. Всяких спецопераций боюсь.

СЕРГЕЙ, студент школы милиции

Будущего в общем-то боюсь. А отец у меня тоже из органов. Вот если его спросить, чего он боится, он точно бы ответил, чего. И я знаю, чего. Но вам не скажу.

АЛЛА, сотрудник паспортного стола

Посмотрите на меня — чего мне бояться? Мне уже ничего не страшно. Хотя в молодости боялась, конечно. Ну что ограбят, там, изнасилуют.

ИГОРЬ, лейтенант, сотрудник охранной службы метрополитена

Под поезд боюсь попасть — у нас это постоянно происходит. Зачем работаю именно в метро? Так это меня так распределили. Местечко, конечно, невеселое, блядь.

ВИКТОР, начальник отделения милиции

Я боюсь СПИДом заболеть. Всяких политических вещей не боюсь — они ж от тебя не зависят. А тут на винт намотаешь — и все.

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой, дежурный в отделении милиции

Маленький был, лягушек боялся — пиздец, страшно вспомнить. А теперь чего я бояться должен? У нас же решетки здесь.

ВЛАДИМИР, полковник МВД в отставке

Я боюсь, что после выборов ничего хорошего не будет.

СЕРГЕЙ, капитан ГИБДД

Я ничего не боюсь.

ЮРИЙ, младший лейтенант, водитель

Боюсь, что меня уволят. Почему боюсь — сам не знаю. Уволят же все равно.

ВИТАЛИЙ, сержант ДПС

Если честно, я боюсь змей. У нас их много было дома. Ползали, блин, повсюду.

МИХАИЛ, подполковник ГУВД г. Москвы

Боюсь прокуратуры. А больше мне вообще ничего не страшно.

ПАВЕЛ, младший лейтенант

Умереть боюсь. А кто не боится? Если кто-то смерти не боится, значит врет, сто процентов.

СЕРГЕЙ, сержант ГАИ

Старости боюсь. Пенсии у нас маленькие, и чего там делать — непонятно.

ОЛЕГ, сержант ДПС

Я боюсь сойти с ума и в психушке оказаться! А при моей работе это легко.

ОЛЬГА, сотрудник визового отдела паспортного стола

Я боюсь одиночества, как все женщины наверное. А что вам еще отвечали? Нестабильности? Смерти? А-а, ясно. Не, ну этого я не боюсь.

ЛАРИСА, сотрудник визового отдела паспортного стола

Почему это все женщины боятся одиночества, Оль? Я вот ни фига не боюсь одна остаться. Иногда такие мужики попадаются, что лучше уж одной. Я вот их больше боюсь. И крыс боюсь.

ИВАН, студент колледжа МВД