Лагерь беженцев Шуша появился на ливийско-тунисской границе 24 февраля 2011 года, через неделю после начала гражданской войны в Ливии. Через лагерь прошли сотни тысяч человек, хотя единовременно там обычно находились 3−4 тысячи — в основном, бежавшие от войны трудовые мигранты.

Те, кто мог вернуться домой, проводили в лагере несколько дней до репатриации. Остальные месяцами ждали, пока Управление ООН по делам беженцев даст им убежище и отправит в Европу, Америку или Австралию.

Постепенно люди начали обустраивать быт: в лагере появились телевизоры и интернет; в палатках открылись церкви, магазины и парикмахерские; сформировались национальные футбольные команды.

Украшая место своего обитания, беженцы выкладывали пространство перед палатками бутылками из-под воды. Другие высаживали огороды, на которых в основном росла пшеница. Удобрением служил козий помет.

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В 2012 году в лагере начались волнения — беженцы требовали ускорить рассмотрение дел. Еще через год лагерь закрыли. Сотням оставшихся там людей предложили переехать в тунисские города.

СТРАНЫ, ИЗ КОТОРЫХ НИКТО НЕ УЕЗЖАЕТ: Аруба, Багамские Острова, Бахрейн, Бурунди, Вануату, Западная Сахара, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Новая Каледония, Норвегия, ОАЭ, Республика Конго, Сингапур, Словакия, Соломоновы Острова, Финляндия, Чехия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.

СТРАНЫ, В КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ПРИЕЗЖАЕТ: Вануату, Виргинские Острова, Восточный Тимор, Гренада, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Камбоджа, Киргизия, Коморские Острова, Куба, Лаос, Латвия, Литва, Мальдивские Острова, Микронезия, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Палестинская автономия, Перу, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы Острова, Сомали, Таджикистан, Тонга, Французская Полинезия, Эфиопия.

С 2005 по 2010 год из этих стран уехали или в них приехали менее 500 мигрантов.

Данные: Wittgenstein Centre for Demography & Global Human Capital.