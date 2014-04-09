Лагерь беженцев Шуша появился на ливийско-тунисской границе 24 февраля 2011 года, через неделю после начала гражданской войны в Ливии. Через лагерь прошли сотни тысяч человек, хотя единовременно там обычно находились 3−4 тысячи — в основном, бежавшие от войны трудовые мигранты.