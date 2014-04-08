Тим — выпускник Кембриджа со степенью по естественным наукам и истории искусств. Чтобы изолировать свою спальню от электромагнитных полей, он наклеил фольгу на стены, потолок и под пол. Спит он в самодельном спальном мешке, прошитом серебром. Из-за болезни Тим не может работать в офисе, и сейчас он устроился курьером в службу доставки продуктов.
Эрика Мэллори-Блит из Линкольншира. Работала на скорой помощи 12 лет. В 2008 году стала исследовать радиацию, и теперь она — врач-консультант в британской благотворительной организации «Электрочувствительность». Она помогает больным советами и в тяжелых случаях предоставляет им убежище, приглашая пожить у себя в загородном доме.
Крису Маккензи 25 лет. В 2008 году он переехал в собственную квартиру и вскоре начал страдать от головных болей, ломоты и бессонницы. Он решил, что недуг связан с Wi-Fi, которого не было в его прошлом жилище. Крис стал носить шапочку из фольги и забросил работу каменщика. Мать отправила его к психологу, ему прописали сильнодействующие препараты, а потом отправили в психиатрическую клинику против его воли.
Брайану Стайну 63 года. 10 лет он был гендиректором пищевой компании Samworth Brothers, и за это время ее оборот вырос с 90 млн до 900 млн фунтов. После 13 лет использования мобильного телефона у него начались острые боли в ушах. В 2000 году, когда боли стали невыносимыми, он перестал пользоваться мобильником. Сейчас он также страдает от излучения Wi-Fi, так что ему пришлось изолировать свой дом.
Рафаэль работал в телекоммуникационной компании. В 2004 году он стал замечать боли в руках, когда работал на ноутбуке. Самочувствие ухудшалось: у него появлялись головные боли, сердцебиение учащалось от нескольких минут разговора по мобильному телефону. Потом боли стали появляться, как только он подносил телефон к голове. Рафаэль перестал пользоваться мобильником, уволился и теперь работает учителем в Лондоне.
Ханна начала страдать от мигреней, когда ей было под тридцать и она работала в офисе с лампами дневного света. Ей всегда было некомфортно пользоваться мобильным телефоном, а в какой-то момент она обнаружила, что сверхчувствительна к Wi-Fi. В 2010 году она бросила работу в адвокатском бюро и вместе с мужем и двумя детьми переселилась на ферму в Кенте.
Клэр Вудвард из Девона. Работала программистом девять лет, после чего переучилась на терапевта. Когда ее семья въехала в новый дом в Девоне, Клэр стала мучить бессонница и учащенное сердцебиение. Она поняла, что недуг связан с мобильником и радиовышками, которые расположены неподалеку. Семье пришлось изолировать дом от радиоволн при помощи специальной краски и окон.
Дэмиан Мэй — мебельщик, и у него есть фирма, которая занимается ремонтом домов. Он обнаружил, что страдает электрочувствительностью, после того, как купил своей семье приставку Nintendo Wii на рождество. Приставка вызывала у него сильные головные боли и ломоту в теле. Электрочувствительность стала мешать ему вести дело, поскольку ему было больно находится рядом с Wi-Fi или мобильниками. Он отключил все беспроводные устройства в доме, изолировал офис и ведет кампанию против Wi-Fi в школе сына.
Эйлин жила в 100 метрах от мобильной вышки в Уишоу. У нее были многие из симптомов, характерных для электрочувствительности, но она не понимала, что с ней. Когда ей было 38 лет и ей диагностировали рак груди, она обнаружила, что у многих из ее соседей были схожие симптомы и рак. Тогда она приняла участие в кампании за то, чтобы вышку убрали. Эйлин — директор Благотворительного фонда по исследованию радиации. «Страшно видеть людей, которых не поддерживают их семьи, — говорит она. — Это ужасно, двойное оскорбление — ты не только страдаешь от этих сильных болей, но тебя еще и окружают люди, которые думают, что ты просто сумасшедший».
Майкл Бевингтон преподает античную филологию 34 года. В 2006 году в его кабинете установили Wi-Fi, и у него сразу же появились сильные головные боли, сердцебиение участилось. Поскольку до этого он много лет работал в этом кабинете и ничего подобного не чувствовал, то сразу понял, в чем проблема. Он попросил убрать Wi-Fi из кабинета и вернуть проводное подключение. После этого боли ушли.