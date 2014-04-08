Эйлин жила в 100 метрах от мобильной вышки в Уишоу. У нее были многие из симптомов, характерных для электрочувствительности, но она не понимала, что с ней. Когда ей было 38 лет и ей диагностировали рак груди, она обнаружила, что у многих из ее соседей были схожие симптомы и рак. Тогда она приняла участие в кампании за то, чтобы вышку убрали. Эйлин — директор Благотворительного фонда по исследованию радиации. «Страшно видеть людей, которых не поддерживают их семьи, — говорит она. — Это ужасно, двойное оскорбление — ты не только страдаешь от этих сильных болей, но тебя еще и окружают люди, которые думают, что ты просто сумасшедший».