Уосни де Альмейда Феррейра, Том 13, №1 (2013)
МЕТОД: Для настоящего исследования я использовал метод, известный как «проецирование сознания», то есть менял свое сознание таким образом, что мог напрямую общаться с мертвыми людьми как социальный психолог — обследовать, общаться и задавать вопросы. Еще в детстве я не раз невольно использовал проецирование сознания, но теперь я также применял полную проекционную технику №1 бразильского спиритуалиста Сауло Кальдерона.
Я погрузился в астрал, очень четкий и ясный, и у меня интуитивно возникла потребность посетить человека, который был убит за несколько лет до этого из-за своей причастности к наркоторговле и другим преступлениям. Я не связывал со своим интуитивным чувством никаких особенных ожиданий, я просто решил следовать внутреннему голосу, который говорил мне: «Иди к Джону домой сейчас!»
Когда я подходил к дому Джона, я увидел его отца, сидящего на скамье. Я решил спросить: «Сэр Марк, не подскажете, где Джон?» (имена изменены. — прим. автора) Отец показал жестами: «Джон курит крэк дома, иди туда!» Я подошел к двери и позвал Джона по прозвищу, потому что знал его еще ребенком и был другом семьи. Я надеялся, что Джон будет добр и приветлив со мной, но он вышел ко мне в чудовищном гневе и возбуждении. Его кожа была черной, белки глаз желтыми, он орал: «Пошел прочь отсюда! Пошел вон!» У меня не было особых ожиданий от моих интуитивных ощущений, и я не думал, что Джон находится в таком ужасном состоянии (заметьте, в реальной жизни Джон не был черным, но в астрале он был черен, как уголь).
Я сразу проснулся и, лежа в постели, пытался понять, почему я увидел Джона, притом что в последнее время совсем не думал о нем. У меня еще не было астральных проекций, которые можно было бы сравнить с этим опытом. В течение нескольких дней после этого мне снились сны (возможно, это было проецирование сознания), в которых появлялся Джон. Эти сны продолжали прежние видения, его кожа все еще была черной, а глаза желтыми. Впоследствии Джон вернулся к своему нормальному облику. Позднее я увидел людей, кипящих от злобы, которые преследовали Джона, прятались за угол, выжидая момент, когда они смогут убить его.
Во время еще одного сеанса проецирования сознания я смог понять немного больше о том, как смерть развивает ПТСР (посттравматическое тревожное расстройство. — Esquire). У меня снова возникло интуитивное чувство, что нужно идти к дому Джона. Когда я пришел, Джон кричал на улице. Он не злился, просто был встревожен: «Эй! Скорую! Скорее вызовите скорую! Тут человека застрелили! Скорую!» На углу небольшая толпа стояла вокруг человека, который лежал на земле весь израненный пулями и истекал кровью. Когда я подошел к раненому, я с изумлением узнал в нем Джона. Он уже умер. В этот момент я интуитивно понял, что Джон публично пережил свою смерть, как многие страдающие от ПТСР переживают свой травматический опыт. В астрале многие вещи могут меняться или создаваться силой воображения, потому что мысли, ощущения, эмоции и желания способны разрушить инерцию событий.
ВЫВОДЫ: Умирание может быть очень травматичным, а у убитых оно всегда развивает ПТСР.
Боснийская женщина, проживающая в Швеции и с трудом справляющаяся с потоком необъяснимых образов в сознании, обратилась за рекомендацией к парапсихологу — автору настоящего исследования. Женщина утверждала, что предсказала некоторые крупные мировые события.
МЕТОД: Для определения природы психических переживаний женщины автор проанализировал 55 утверждений, которые она сделала о нем и прислала по электронной почте. 45 (82%) из них были верны. «Эффекта агнцев и козлищ» (эффект, описанный парапсихологом Гертрудой Шмейдлер; «агнцы» — люди, верящие в паранормальное, «козлища» — люди, которые в паранормальное не верят. — Esquire) не обнаружено. Последующие анализы также показали отсутствие предвзятости в ответах.
ВЫВОДЫ: Результаты свидетельствуют о том, что мы имеем дело с некими необъяснимыми (предположительно паранормальными) процессами.
Психометрия описывает тип аномального сознания, который позволяет экстрасенсу применять свой дар с помощью физического объекта. Группа авторитетных экстрасенсов-детективов использовала в работе такие предметы, как фотографии, городская карта и фрагмент одежды. Цель данного исследование состояла в сравнении возможностей обычных людей (неэкстрасенсов) с группой тех, кто называет себя экстрасенсами.
МЕТОД: Испытуемым выдали фотографии и предложили сказать, кто из этих людей жив, а кто умер. В эксперименте участвовали 169 человек (74 экстрасенса, 95 неэкстрасенсов).
ВЫВОДЫ: Значительных различий в результатах группы не показали. Участники, которые утверждали, что обладают экстрасенсорными способностями, не смогли продемонстрировать ни большее количество, ни большее многообразие своих экстрасенсорных действий. Единственная возможная интерпретация результата эксперимента состоит в том, что некоторые участники не смогли верно расшифровать паранормальные сигналы.
Спонтанные прекогнитивные (вещие) сны чаще всего связаны с личными, непредвиденными, грядущими угрозами, и примерно 50% из них коррелируют с событиями, которые должны произойти в течение 12-часового временного окна после пробуждения. Эти наблюдения и задали границы настоящего исследования.
МЕТОД: 50 участников отчитывались о своих снах за период в две ночи до будущего события. Контрольная ночь © была выбрана за неделю до события, а стимулирующая ночь (S) за несколько часов. В качестве стимула участникам выдавалась картинка-загадка (коллаж из кадров фильма «Кабаре» с эротическими и военными сценами). Они получали эту головоломку немедленно после S-ночи. Содержание сна анализировалось по четырем показателям: война, эротика, зрелище и визуальность (действия, связанные с построением картинки-загадки).
ВЫВОДЫ: В ходе S-ночей сны содержали больше позитивных образов, в сравнении с C-ночами, при отсутствии серьезных различий в количестве и продолжительности снов.