Психологические особенности мертвых: посттравматическое тревожное расстройство у убитых людей и влияние на здравоохранение





Уосни де Альмейда Феррейра, Том 13, №1 (2013)

МЕТОД: Для настоящего исследования я использовал метод, известный как «проецирование сознания», то есть менял свое сознание таким образом, что мог напрямую общаться с мертвыми людьми как социальный психолог — обследовать, общаться и задавать вопросы. Еще в детстве я не раз невольно использовал проецирование сознания, но теперь я также применял полную проекционную технику №1 бразильского спиритуалиста Сауло Кальдерона.

Я погрузился в астрал, очень четкий и ясный, и у меня интуитивно возникла потребность посетить человека, который был убит за несколько лет до этого из-за своей причастности к наркоторговле и другим преступлениям. Я не связывал со своим интуитивным чувством никаких особенных ожиданий, я просто решил следовать внутреннему голосу, который говорил мне: «Иди к Джону домой сейчас!»

Когда я подходил к дому Джона, я увидел его отца, сидящего на скамье. Я решил спросить: «Сэр Марк, не подскажете, где Джон?» (имена изменены. — прим. автора) Отец показал жестами: «Джон курит крэк дома, иди туда!» Я подошел к двери и позвал Джона по прозвищу, потому что знал его еще ребенком и был другом семьи. Я надеялся, что Джон будет добр и приветлив со мной, но он вышел ко мне в чудовищном гневе и возбуждении. Его кожа была черной, белки глаз желтыми, он орал: «Пошел прочь отсюда! Пошел вон!» У меня не было особых ожиданий от моих интуитивных ощущений, и я не думал, что Джон находится в таком ужасном состоянии (заметьте, в реальной жизни Джон не был черным, но в астрале он был черен, как уголь).

Я сразу проснулся и, лежа в постели, пытался понять, почему я увидел Джона, притом что в последнее время совсем не думал о нем. У меня еще не было астральных проекций, которые можно было бы сравнить с этим опытом. В течение нескольких дней после этого мне снились сны (возможно, это было проецирование сознания), в которых появлялся Джон. Эти сны продолжали прежние видения, его кожа все еще была черной, а глаза желтыми. Впоследствии Джон вернулся к своему нормальному облику. Позднее я увидел людей, кипящих от злобы, которые преследовали Джона, прятались за угол, выжидая момент, когда они смогут убить его.

Во время еще одного сеанса проецирования сознания я смог понять немного больше о том, как смерть развивает ПТСР (посттравматическое тревожное расстройство. — Esquire). У меня снова возникло интуитивное чувство, что нужно идти к дому Джона. Когда я пришел, Джон кричал на улице. Он не злился, просто был встревожен: «Эй! Скорую! Скорее вызовите скорую! Тут человека застрелили! Скорую!» На углу небольшая толпа стояла вокруг человека, который лежал на земле весь израненный пулями и истекал кровью. Когда я подошел к раненому, я с изумлением узнал в нем Джона. Он уже умер. В этот момент я интуитивно понял, что Джон публично пережил свою смерть, как многие страдающие от ПТСР переживают свой травматический опыт. В астрале многие вещи могут меняться или создаваться силой воображения, потому что мысли, ощущения, эмоции и желания способны разрушить инерцию событий.

ВЫВОДЫ: Умирание может быть очень травматичным, а у убитых оно всегда развивает ПТСР.