Покидая «Межигорье», охрана Виктора Януковича не успела уничтожить все документы, хранившиеся в президентской резиденции. Часть бумаг в спешке побросали с пирса в воду Киевского водохранилища. Оттуда их вытащили 22 февраля активисты самообороны Майдана. Оригиналы документов переданы в генеральную прокуратуру, а копии изучают в поисках сюжетов и расследований украинские журналисты. Электронные копии документов выкладываются на сайт Yanukovych Leaks .

Влад Лавров,

Kyiv Post

От нашего стола

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Каждый, кто хоть раз сталкивался с банковскими операциями, знает, как буквально одно неправильное слово в назначении платежа может привести к тому, что он будет отклонен банком. Однако в компании «Танталит», заказчике строительства резиденции «Межигорье», к этому вопросу подходили с обескураживающей простотой. Отсюда два десятка документов по движению наличности, где вместо имен людей, сдававших или получавших солидные суммы, просто стоят прочерки. Один из них запомнился особенно. Теплым октябрьским днем кто-то принес в кассу компании 561 тысячу 760 долларов наличными. Кассир озаглавила этот платеж очень душевно: «Андрей от Павла Владимировича». И прочерк в назначении.

Записки Кобзаря

Речь о Константине Кобзаре, начальнике личной охраны Януковича, и одной из нескольких записных книжек, найденных в его жилище на территории «Межигорья». Их чтение оказалось не менее занятным, чем изучение документов о финансовой деятельности окружения Януковича. Особенно запомнилась одна страница, предположительно датированная ноябрем 2009 года. День, как говорится, не задался с самого утра, о чем свидетельствует запись «Дали по мозгам прокуратуре». Дальше — «На связи никого нет. 13:05». И пометка — «Хоменко». Потом все вообще пошло наперекосяк: сначала обнаружилось повреждение иконы, а незадачливый Хоменко вышел на связь, но забыл про (вероятно, очень важный) мониторинг. Затем машины (очевидно, с Януковичем) неправильно подали, а все тот же Хоменко не там встал в цеху и, по словам Кобзаря, «выйти не смог при необходимости». Все заканчивается, как в телеграмме: «Больница больной гриппом».

Голос!

Именно этой команде посвящена объяснительная записка начальника кинологической службы Януковича. Записку не пытались утопить. Мы нашли ее в последние дни нашего пребывания в «Межигорье» в одном из кабинетов административного корпуса резиденции. Суть в том, что Янукович внезапно посетил псарню и задал ее директору несколько вопросов. Не знаю, по какой причине, но ответы на вопросы тот дал в письменном виде. Вопросы были такие: почему две собаки (допустим, Шарик и Бобик) в вольере, а не на выставке; почему все собаки плохо расчесаны; почему один из псов (например, Полкан) не откликается на президентскую команду «Голос!». Ответы главного кинолога все проясняют. У Шарика с Бобиком дефект, и выставлять их бессмысленно. Время визита президента в псарню совпало с периодом линьки, когда собак вообще нельзя расчесывать, — отсюда и их неряшливый вид. Ну а что касается молчания Полкана, то кинолог напомнил Януковичу, что еще три года назад от него поступила жалоба, что Полкан очень громко лаял. «Проблема, — пишет кинолог, — была решена».

Мария Землянская, бюро журналистских расследований «Свідомо»

Голова оленя

У зодчих и декораторов «Межигорья» было хорошее чувство юмора. За миллионы гривен эти люди заказывали чучела животных и даже их макеты. Одним из самых дорогих оказался «макет головы оленя». Сразу вспоминается Киевский зоопарк, да и не только он. Кажется, все живые олени страны столько не стоят. Анонимный миллион Акт приема-передачи на сумму в миллион гривен — один из документов, наглядно демонстрирующих, как относились к деньгам и работали с ними у Януковича. Чтобы списать миллион, не понадобились ни фамилии, ни даты, ни цели и назначения платежа или перевода. Достаточно суммы и подписи. И еще — быть членом «семьи» президента.

Наталья Седлецкая, «Радио Свобода»

Охрана

Согласно документу о размещении правоохранителей вокруг «Межигорья», 639 человек одновременно обеспечивали безопасность Виктора Януковича только на подъезде к селу Новые Петровцы. Состав суточного наряда мы нашли в «Межигорье» в скромном домике, в котором жил начальник службы охраны президента. 4 февраля 2014 года дороги вокруг резиденции контролировали более шести сотен правоохранителей из состава «Беркута», «Альфы», «Омеги», ГАИ, РОВД, ВВ, а также 17 единиц тяжелой техники.

Подарки

Кабинет «завхоза Межигорья» Александра Файницкого находился в административном здании на отшибе резиденции. На его рабочем столе мы нашли документ, датированный 2010 годом, под названием «Содержание подарков». 45 страниц учета подаренных ценностей. Виктор Пшонка дарил старинные иконы, Ющенко — глиняный кувшин, Яценюк — серебряную шкатулку позапрошлого века, Кивалов — миниатюрную модель Храма Святой Татьяны (золото, серебро, бриллианты). Много старинных книг — например, Евангелие 1600 года от Бориса Кауфмана. Музейные работники были бы в легком шоке, узнав, как небрежно велся учет и хранение исторических ценностей.

Посуда

Сложно чему-то удивляться после того, как мы узнали, сколько стоила люстра в Хонке (8 миллионов евро). Но все же дьявол в деталях. Янукович ел из тарелок за 30 тысяч гривен штука (около $3,7 тыс. — Esquire), пил кофе из чашек за 6 тысяч гривен. Набор для специй стоил 60 тысяч гривен. Щипцы для лобстера — 4 тысячи. Сахарница — 10 тысяч. Итого набор посуды в доме Януковича обошелся в два миллиона гривен, счет-фактуру даже не утопили.

Кодовые имена

Мы долго смеялись, когда читали кодовые имена, которыми спецслужбы обозначали людей из окружения Президента. Сергей Арбузов — «Рыбка». Виктор Пшонка — «Екимов». Виталий Захарченко — «Знахарь». Виктор Медведчук — «сосед старый», а Арсений Яценюк — «сосед молодой» (его дом находится рядом с «Межигорьем»). Александр Лавринович — «Крот». Елена Лукаш — «Десна». Сергей Кивалов почему-то «Радиоглаз». Охрана Януковича и спецслужбы активно этими кличками пользовались.

Дмитрий Гнап, Hromadske.tv

Клубный дом

Отчет об инвентаризации клубного дома в Хонке я лично нашел на одном из бухгалтерских компьютеров, из которого не успели достать винчестер. К имуществу там относились бережно, последний раз все посчитали и описали 29 августа. Общая стоимость мебели и элементов дизайна в клубном доме — 2 миллиарда 18 миллионов гривен.

Мара патагонская

Информация по перечню зверей и персонала, необходимого для ухода за животными, — очень занимательная таблица. Пчел — одиннадцать семей, два кота, несметное количество фазанов, пятнадцать пятнистых оленей и несколько ланей, страусы эму и ламы двух видов, очень много голубей, белые, черные и черношеие лебеди. За всеми ними ухаживали люди, перечисленные тут же в таблицах поименно. Лишний голубь бы не проскочил. А еще, конечно, кони и их тренеры, кенгуру — все про них слышали. В таблице также значатся: собака мастифф — одна штука, курочка болотная — одна штука, патагонская мара — одна штука. Не знаю, кто это, но ей, наверное, было одиноко.

Мониторинг

Простотой и изяществом отличались схемы обналичивания. Сами себе компании, обслуживающие «Межигорье», заказывали такие важные работы, как мониторинг цен на недвижимость в 2010 году. Допсоглашение уверяет, что результаты предоставлялись в виде дайджеста. Стоимость мониторинга (с дайджестом на выходе) — 56 миллионов гривен. Таких допсоглашений мы нашли около сотни. Так обналичивались деньги на разные нужды, в том числе на оплату людям, обслуживающим мару патагонскую.

Сергей Лещенко, «Украинская правда»

Ю и Я

Это документ о широкой коалиции между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем. Если кто-то забыл, то перед выборами президента 2010 года эти двое хотели договориться, чтобы разделить власть. Янукович отказался от союза с Тимошенко лишь за полгода до выборов. О том, что они успели согласовать, мы знали лишь в общих чертах. И никогда бы не узнали, если бы не дурная привычка Януковича документировать свои же преступления — уголовные, финансовые или политические. Представляете, он все эти годы хранил документы, которые должны были стать базой для беспрерывного правления союза Януковича и Тимошенко. Возможно, пересматривал бумаги в минуты отчаяния, чтобы понять, из какой западни выскочил, когда распрощался с Тимошенко. А масштаб договоренностей поражает даже избалованных журналистов. Янукович и Тимошенко согласовывали свой союз на двадцать лет вперед. По договоренности сперва два срока президентом должен был быть он, а затем два срока — она. На выборы в парламент Янукович и Тимошенко шли бы единым списком. Все должности в стране делились на две силы. Причем, как видно из документов, они торговались за каждый портфель. «Глава Национального банка, министр финансов, Департамент продовольствия, Комитет исполнения наказаний…» Бумаги пестрят маркерами, должности меняли одну на другую. Но больше всего меня поразил пункт из проекта, где Янукович и Тимошенко делили власть в областях. За основу бралось не количество заводов на территории, не доходы бюджета, а население. А в конце писали: под Януковича идет 23 миллиона душ, под Тимошенко — 22 миллиона. Все это выглядит как распределение крепостных между «панами». К счастью, эта договоренность провалилась, а то пришлось бы ждать еще пятнадцать лет, пока эти двое досидят у власти договоренные сроки.

Наслаждения

Охранник Януковича был настоящим занудой: он хранил записные книжки даже трех- и четырехлетней давности. Поэтому для истории сохранилось, например, расписание дня шефа. Типичное 4 мая такого-то года: «11:15 утра — массаж шведский, 1 час. 18:00 — процедура на лице «Мертвое море для мужчин», 1 час в спа». 5 мая: «11:30 — лимфомассаж, 1,5 часа». 9 мая «12:30 — тайский массаж, 1,5 часа». И так каждый день.