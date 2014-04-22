10 февраля 2014 года Учредительное собрание Непала, исполняющее функции парламента, выбрало нового премьер-министра. Им стал Сушил Коирала, глава Непальского конгресса — самой крупной и влиятельной партии. Коирала 16 лет провел в изгнании в Индии, из них три — в тюрьме за участие в угоне самолета, перевозившего деньги Центрального банка Непала. Кроме того, он известен своей непритязательностью в быту: он отказался от наследства отца, а в марте, уже став премьер-министром, вернул $650 командировочных, выданных ему на поездку в Мьянму.
Декларация об имуществе
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ: господин премьер-министр Сушил Коирала
ДОЛЖНОСТЬ: господин премьер-министр
КАНЦЕЛЯРИЯ: канцелярия премьер-министра и кабинета министров
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
а) Дом: нет
б) Земля: нет
ОПИСАНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:
а) Деньги, золото, серебро, бриллианты, драгоценные камни: нет
б) Счета в банках, коммерческих и правительственных организациях: нет
в) Закладные и долговые ценные бумаги: не покупал
г) Данные/взятые/выплаченные долги: нет
д) Транспортные средства (только автомобили): нет
ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО ОТНОШЕНИЕ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: нет
ОПИСАНИЕ ИНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
1. Три мобильных телефона
Приведенное выше описание верно и написано мной в здравом уме и твердой памяти. Ошибок нет.
ИМЯ: Сушил Коирала
ДОЛЖНОСТЬ: господин премьер-министр
ДАТА: месяца пхальгун 2070 года 11-й день (12 марта 2014 года)