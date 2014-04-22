10 февраля 2014 года Учредительное собрание Непала, исполняющее функции парламента, выбрало нового премьер-министра. Им стал Сушил Коирала, глава Непальского конгресса — самой крупной и влиятельной партии. Коирала 16 лет провел в изгнании в Индии, из них три — в тюрьме за участие в угоне самолета, перевозившего деньги Центрального банка Непала. Кроме того, он известен своей непритязательностью в быту: он отказался от наследства отца, а в марте, уже став премьер-министром, вернул $650 командировочных, выданных ему на поездку в Мьянму.