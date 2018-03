Майдан нам в ощущениях

Власть Майдана Esquire исследовал, куда делась власть в современном Киеве.

Для Ланы эти дни были временем большого душевного подъема. Мирная жизнь на площади вызывала у нее чуть ли не больший энтузиазм, чем революционные надежды. Вся организационная часть Майдана — уборка, IT, питание для десятков и сотен тысяч человек — была построена на благотворительности, доверии, без малейшей бюрократии. То есть была лишена всех пороков украинского государства.

Мы с моим другом, художником Сашей Ройтбурдом, сидели в кафе и праздновали победу революции. Вдруг нам звонят из какой-то инициативной группы и говорят, что Самооборона захватила Межигорье, и они хотят пригласить экспертов оценивать богатства. Мы, конечно, очень возбудились — думали, сейчас нам будут показывать золотой унитаз, — взяли еще парочку художников и поехали.

Добрались к ночи. На входе — пробка из народа: туда ломанулись одновременно тысячи человек, но вечером их перестали пускать. Внутри — огромная территория, около 140 гектаров. Целое мини-государство, в котором появилась новая власть, и эта власть сама не понимает, что происходит. Разные группы почему-то по очереди захватывали разные помещения, и в результате получилось, что каждой кочкой овладела своя сотня. Нас посадили в машину, причем художников, которые со мной приехали, засунули в багажник, и начали возить по Межигорью.

Периодически нас путали с водолазами. Дело в том, что у них параллельно происходило три процесса. Во‑первых, привезли нас, музейщиков. Во‑вторых, там обнаружились какие-то страшно дорогие собаки, и мужики страшно переживали, что их нужно спасать. И в-третьих, ждали водолазов, которые должны были вылавливать документы Януковича, которые после его бегства охрана Межигорья выбросила в озеро. И вот нас 40 минут возили темными лесами и аллеями, и время от времени кто-нибудь нам кричал: «Вы водолазы? Вы стробать в воду будете?»

В конце концов нас подвезли к какому-то гаражу и там высадили. В гараже — полный хаос: там были 3-я, 14-я и 16-я сотни, а потом подтянулся «Правый сектор» и оттуда всех выгнал с оружием. Параллельно они пытались передать нам два грузовика ценностей. Но официально все это еще было в частной собственности Януковича, и мы не могли там ничего трогать. А они на таком патриотическом подъеме всячески пытались прямо сразу, ночью, нам все отдать, чтобы мы с этим богатством что-нибудь сделали. В конце концов мы уехали — все-таки было небезопасно: ночь, вооруженные люди… Через пару дней мы вернулись вместе c представителями ICOM (International Council of Museums, Международный совет музеев. — Esquire) — это ассоциация, направленная, в том числе, на сохранение культурных ценностей в критические для страны моменты. И на две недели мы погрузились в межигорскую жизнь. Нашей задачей было вывезти оттуда все, что может представлять культурную ценность, просто чтобы не искушать людей. Весь объект оценивался чуть ли не в миллиард долларов. Была постоянная угроза мародерства, между сотнями шли разборки за контроль над каждым объектом. Например, мы неделю работали в гараже, который контролировал «Правый сектор». На нем висел страшный плакат c автоматом Калашникова, вокруг ходили какие-то люди со сломанными ушами и напряженными мыслями: «Нам нужны деньги на революцию, а вы, значит, это все забираете. Ну так забирайте уже!» Мы всю эту неделю их побаивались — все-таки ужасный и могучий «Правый сектор». А потом выяснилось, что второй этаж этого же гаража контролирует некая 14-я сотня. Вывезти нам в результате дали не все, но Самооборона вела себя очень достойно. Они изо всех сил старались сохранить все, что возможно, и в результате ничего серьезного утрачено не было. Хотя, конечно, когда проходит такой огромный поток людей, какие-то мелочи наверняка исчезают: я, например, точно знаю, что из гардероба вынесли один ботинок на память — а второй оставили. В Межигорье мы в основном нашли очень безвкусные, китчевые и при этом дорогие вещи — скажем, поющие иконы огромного формата с воротами, похожие на какие-то устройства для бани. Но были и старые книги, в том числе рукописные, и работа Поленова — версия картины «Христос и грешница», которая была продана с аукциона за несколько миллионов фунтов. Сейчас все, что нам удалось забрать, находится на временном хранении в Национальном художественном музее. Но в целом, конечно, все это производило удручающее впечатление. Смесь жлобства, провинциализма, цыганщины, совка и еще чего-то, чего я не знаю и не хочу знать. У этого стиля даже появилось название — «донецкое быкоко».

Я всегда думала, как бы снять «Конармию» Бабеля. И тут она вдруг реализовалась в моей собственной жизни. Теперь уже даже снимать не хочется, все вроде прожито. А в Межигорье я снимала документальный фильм, и в нем есть главный герой — Петя Привид, то есть Петя-привидение. Это такой маленький человек, который приехал на Майдан еще 24 ноября, оставив во Львове свой киоск. Сзади у него развевается, как римский плащ, бандеровский флаг. Как только где-то происходили важные события, Петя Привид там тут же оказывался. Я сейчас готовлю выставку о Майдане, которую мы повезем в Вену, и нахожу Петю на всех фотографиях. Его везде можно по флагу узнать. Как только захватили Межигорье, он тут же там оказался и в первый же день завладел ключами от спа-салона и кабинета Януковича. А надо сказать, что в Межигорье спа-салон по размеру — как наш «Мистецький арсенал». Петя там все изучил и после этого все время появлялся в самой неожиданной точке в этом своем развевающемся флаге — поэтому и получил прозвище Привид. При этом очень простой и очень честный человек, параноидальный блюститель порядка. В первый же день припрятал вещи, которые считал ценными, чтобы потом передать их музейщикам. И это на самом деле было важно, потому что он действительно спрятал мелочи, которые в первую очередь могли быть разграблены — всякие награды, подарки.

У меня среди видеоматериалов есть прекрасная сцена, как он решил повесить бандеровский флаг на резиденцию президента. Если показать это в России, все будут говорить: «Вот, сволочь, бандеровец, лезет на резиденцию президента вешать свой этот типа политический флаг». На самом деле я его спрашивала: «Петя, а почему у тебя такой флаг?» — «Ну, це ж повстанський прапор. А мы ж повстали». Это такой пример абсолютно бесхитростного, искреннего отношения ко всему происходящему. Потом, когда Межигорье снова открыли, на входе сразу появилась шаурма, шашлыки какие-то, беляши. Почему-то народ решил, что там должны быть какие-то страусы — я их там, честно говоря, не видела. Но самым распространенным стал вопрос: «Хлопцi, а страуси де?».