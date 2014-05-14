Гитлер
ТАРЗАН: ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА (Вудбридж Стронг Ван Дайк, 1932)
Плохо.
БУРЯ (Лью Лэндерс, 1935)
Выключил после первых 100 метров.
КАПРИЧЧИО (Карл Риттер, 1938)
«Полное дерьмо».
АНДАЛУЗСКИЕ НОЧИ (Герберт Майш, 1938)
Империо Аргентина очень хороша; режиссура плохая.
ЧУДАКИ В СНЕГУ (Ганс Деппе, 1938)
Не очень хорошо. Анни Ондра способна на гораздо более сложные роли.
ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ (Э.В. Эмо, 1938)
Хорошо — конец изменили, как говорил доктор Геббельс.
ПРИНЦЕССА ПЕРЕСЕКАЕТ ОКЕАН (Уильям К. Ховард, 1936)
«Очень хорошо».
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ (Ханс Х. Церлетт, 1938)
«Отвратительно».
ТАНЕЦ НА ВУЛКАНЕ (Ганс Штайнхофф, 1938)
Плохо, особенно Густаф Грюндгенс.
КАУЧУК (Эдуард фон Борсоди, 1938)
Был встречен без большого восторга, потому что картина по большей части недостаточно реалистична.
ШВЕЙЦАРСКАЯ МИСС (Джон Блистоун, Хэл Роуч, 1938)
Фюрер аплодировал.
ПУТЬ С ЗАПАДА (Джеймс Хорн, 1937)
Хорошо!
ТУПОГОЛОВЫЕ (Джон Блистоун, 1938)
Был найден очень хорошим, поскольку в нем много прекрасных находок и умных шуток.
КИТАЙСКИЕ МОРЯ (Тэй Гарнетт, 1935), ВЕЛИКИЙ ГАМБИНИ (Чарльз Видор, 1937), ШАНХАЙ (Петер Патцак, 1937), ВОСЬМАЯ ЖЕНА СИНЕЙ БОРОДЫ (Эрнст Любич, 1938), МАРИЯ-АНТУАНЕТТА (Вудбридж Стронг Ван Дайк, 1938), НАВОДЧИЦЫ (Луис Кинг, 1938)
Выключил.
Отзывы Адольфа Гитлера о фильмах, просмотренных в 1938—1939 годах в его личном кинотеатре в рейхсканцелярии и Бергхофе. Записано адъютантами, ежедневно фиксировавшими все занятия фюрера.
Сталин
ЖИТЬ ХОЧУ (Александр Литвинов, 1934)
«Вот как надо показывать страну и уметь сочетать этот материал в общем в скромном, можно даже сказать в слабом, сюжете с интересной трактовкой».
ГАРМОНЬ (Игорь Савченко, 1934)
Ряд резких замечаний насчет фальши, растянутости и отсутствия в картине кинематографического действия, во имя которого народ и ходит в кино.
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА (Григорий Александров, 1934)
«Хорошо. Испытали ощущение — точно после выходного дня».
ЧАПАЕВ (Георгий Васильев и Сергей Васильев, 1934)
Основным качеством картины является простота, задушевность, доходящие до сознания без насилия над зрителем.
ТРИ ПЕСНИ О ЛЕНИНЕ (Дзига Вертов, 1934)
Делается совершенно ошибочное ударение на то, что Ленин — вождь и знамя только Востока.
ПОСЛЕДНИЙ МАСКАРАД (Михаил Чиаурели, 1934)
Фильмой этой т. Берия хорошо достигает только одну цель — показать, насколько г. Тифлис нуждается во вложениях по ремонту и переустройству.
ПОВСТАНЕЦ (Эдвин Нопф, Луис Тренкер, 1933)
На замечание одного из товарищей, что содержание является почти революционным, указал, что оно не революционное, а фашистское, причем тонко сделанное.
КРЕСТЬЯНЕ (Фридрих Эрмлер, 1934)
Сильно, со смыслом, передана речь над трупом. Роль партийного руководства показана ярко и хорошо.
МЫ ИЗ КРОНШТАДТА (Ефим Дзиган, 1936)
«Давайте скажем так: фильм неплохой, а если бы сюжет и некоторые актеры не подкачали, был бы прямо блестящий».
ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР (Евгений Шнейдер, 1935)
Поют неплохо, но много и ни к чему. Вожак показан утрированным злодеем. Инструктор — баран.
Отзывы Иосифа Сталина о фильмах, просмотренных в 1934—1936 годах в кинозале Большого Кремлевского дворца. Записано Борисом Шумяцким, начальником Главного управления кинопромышленности при СНК СССР.