Отзывы Адольфа Гитлера о фильмах, просмотренных в 1938—1939 годах в его личном кинотеатре в рейхсканцелярии и Бергхофе. Записано адъютантами, ежедневно фиксировавшими все занятия фюрера.

ТУПОГОЛОВЫЕ (Джон Блистоун, 1938) Был найден очень хорошим, поскольку в нем много прекрасных находок и умных шуток.

КАУЧУК (Эдуард фон Борсоди, 1938) Был встречен без большого восторга, потому что картина по большей части недостаточно реалистична.

ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ (Э.В. Эмо, 1938) Хорошо — конец изменили, как говорил доктор Геббельс.

ЧУДАКИ В СНЕГУ (Ганс Деппе, 1938) Не очень хорошо. Анни Ондра способна на гораздо более сложные роли.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет

Сталин

ЖИТЬ ХОЧУ (Александр Литвинов, 1934)

«Вот как надо показывать страну и уметь сочетать этот материал в общем в скромном, можно даже сказать в слабом, сюжете с интересной трактовкой».

ГАРМОНЬ (Игорь Савченко, 1934)

Ряд резких замечаний насчет фальши, растянутости и отсутствия в картине кинематографического действия, во имя которого народ и ходит в кино.

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА (Григорий Александров, 1934)

«Хорошо. Испытали ощущение — точно после выходного дня».

ЧАПАЕВ (Георгий Васильев и Сергей Васильев, 1934)

Основным качеством картины является простота, задушевность, доходящие до сознания без насилия над зрителем.

ТРИ ПЕСНИ О ЛЕНИНЕ (Дзига Вертов, 1934)

Делается совершенно ошибочное ударение на то, что Ленин — вождь и знамя только Востока.

ПОСЛЕДНИЙ МАСКАРАД (Михаил Чиаурели, 1934)

Фильмой этой т. Берия хорошо достигает только одну цель — показать, насколько г. Тифлис нуждается во вложениях по ремонту и переустройству.

ПОВСТАНЕЦ (Эдвин Нопф, Луис Тренкер, 1933)

На замечание одного из товарищей, что содержание является почти революционным, указал, что оно не революционное, а фашистское, причем тонко сделанное.

КРЕСТЬЯНЕ (Фридрих Эрмлер, 1934)

Сильно, со смыслом, передана речь над трупом. Роль партийного руководства показана ярко и хорошо.

МЫ ИЗ КРОНШТАДТА (Ефим Дзиган, 1936)

«Давайте скажем так: фильм неплохой, а если бы сюжет и некоторые актеры не подкачали, был бы прямо блестящий».

ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР (Евгений Шнейдер, 1935)

Поют неплохо, но много и ни к чему. Вожак показан утрированным злодеем. Инструктор — баран.