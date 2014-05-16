Патогенные зомби (ПЗ)

ПЗ — форма жизни зомби, возникающая в результате заражения организма вирусом, бактерией или иным переносчиком инфекции.

Радиационные зомби (РЗ)

РЗ — форма жизни зомби, возникающая, когда организм подвергается электромагнитному и/или корпускулярному излучению в больших дозах.

Чернокнижные зомби (ЧКЗ)

ЧКЗ — форма жизни зомби, возникающая в результате оккультных экспериментов, которые также иногда называют «черной магией».

Космические зомби (КЗ)

1. КЗ — форма жизни зомби, прибывшая из космоса или возникшая в результате заражения земной среды токсичным веществом или радиацией внеземного происхождения. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards 2. В качестве КЗ могут также быть классифицированы искусственные спутники-«зомби», несмотря на то, что они не предоставляют опасности для людей (до тех пор, пока не совершают незапланированного ухода с орбиты). В штатных ситуациях они угрожают только работе спутников связи, таких, как DirecTV, — как было в случае с Galaxy 15 в мае 2010 года (весной 2010 года спутник Galaxy 15 потерял управление и получил прозвище «зомби-спутник». — Esquire).

Боевые зомби (БЗ)

БЗ — форма жизни зомби, созданная преднамеренно с помощью биологической или биомеханической инженерии для использования в качестве оружия. В фильме «Сумасшедшие» (фильм ужасов Джорджа Ромеро 1973 года, а также одноименный ремейк Брека Айснера 2010 года. — Esquire) представлен самый распространенный тип БЗ (люди превращаются в зомби, подвергшись воздействию ядовитых химикатов или газов).

Зомби, подвергнутые симбиотическому воздействию (ЗСВ)

ЗСВ — форма жизни зомби, возникшая в результате внедрения симбиотической формы жизни в здоровый организм. Несмотря на то что симптомы, проявляющиеся у симбиотических зомби, во многих отношениях схожи с симптомами патогенных зомби, симбионт либо не сразу убивает организм хозяина, либо вообще его не убивает. Тем не менее не известно ни одного способа спасти организм, подвергшийся такому симбиозу, даже после устранения симбионта.

Вегетарианские зомби (ВЗ)

ВЗ — форма жизни зомби, возникающая в результате разных обстоятельств, но не представляющая опасности для человека, поскольку ее представители питаются только растительной пищей. Несмотря на то что ВЗ не нападают на людей и других животных, они истребляют всю растительность, которая попадает в их поле зрения. Таким образом, они могут стать причиной глобального уничтожения лесов и необходимых для выживания человечества пищевых культур (риса, кукурузы, соевых бобов). Следует отметить, что если плотоядный зомби обычно неразборчиво бормочет слово «мозги», то ВЗ можно идентифицировать благодаря их отвращению к людям, тяге к растениям, а также склонности неразборчиво бормотать слово «зерно».

Зомби-куры (ЗК)

Как бы нелепо это ни звучало, но это единственный класс зомби, чье существование доказано. ЗК были впервые описаны в статье Джонатана М. Форрестера «Зомби-куры захватывают Калифорнию» от 4 декабря 2006 года, опубликованной в интернете. ЗК появляются, когда птицеводы подвергают эвтаназии старых куриц, которые не могут больше нести яйца, ошибочно используя для этого угарный газ. Птиц сваливают в большие кучи. Некоторые курицы, которые во время этого захоронения кажутся мертвыми, неожиданно возвращаются к жизни и выбираются из груды мертвых тушек на поверхность. После этого они некоторое время слоняются, пошатываясь, и в конце концов умирают от полиорганной недостаточности. ЗК представляют собой ужасающее зрелище, но могут разве что подтолкнуть людей к вегетарианству в знак протеста против жестокого обращения с животными. По‑видимому, непосредственной угрозы человеку они не несут. Они отличаются от БЗ тем, что возникают в результате действий, направленных на убийство живого организма, а не на сознательное оживление умершего организма или сведение жизненных функций к минимуму.

Общая характеристика сил противника

Настоящий план касается восьми классов зомби. Но поскольку зомби-куры не представляют опасности для человека, противодействие ЗК находится в ведении Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности, Министерства сельского хозяйства и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Из восьми классов зомби четыре возникают в силу природных явлений, которые можно отследить и предсказать с достаточно высокой точностью. К таковым относятся: ПЗ, РЗ, КЗ и ЗСВ. Также РЗ могут появиться в результате явлений, вызванных деятельностью человека. Из восьми классов зомби два возникают вследствие рукотворных или смоделированных явлений, которые можно отследить и предсказать с достаточно высокой точностью. К таковым относятся: РЗ и БЗ. Также РЗ могут появиться как следствие природных явлений. Из восьми классов зомби один возникает в результате «оккультных» явлений, которые нельзя достоверно отследить, предсказать и даже доказать их существование. К таковым относятся: ЧКЗ. Они хуже прочих классов зомби поддаются прямому уничтожению в ходе атаки. Но, по данным большинства научно-популярных источников, их легко устранить, уничтожив источник черной магии. Существуют свидетельства, позволяющие предположить, что в сопротивлении этой опасности ключевую роль могут сыграть такие боевые подразделения, как корпус капелланов. Из восьми классов зомби один появляется вследствие неопределенных явлений. К таковым относятся: ВЗ. Этот класс зомби описан в популярной компьютерной игре Plants Vs Zombies и в фильме «Знаки» с Мелом Гибсоном. В настоящее время не существует представителей этого класса зомби, которых ученым удалось бы поймать и исследовать. Основными свойствами высокоопасных зомби являются: — умение патогена незаметно проникать в организм хозяина — человека, животного или растения (способность избегать укусов или других заметных повреждений кожных покровов);

— умение успешно воспроизводиться внутри организма хозяина (которым может быть человек, животное или растение);

— умение эксплуатировать разнообразные организмы хозяев и переносчиков, в избытке имеющиеся в природной среде (то есть, не ограничиваясь людьми, распространяться среди животных и даже растений);

— потенциальная способность к быстрой мутации (что ограничивает возможности людей в разработке вакцины или лекарства);

— высокая контагиозность, приводящая к заражению или исчезновению большого числа людей (либо же инфицированию или уничтожению целых стад, стай и посевов). Основные проблемы безопасности, имеющие операционное значение: — оппортунистическая агрессия;

— опасность захвата оружия массового поражения (ОМП) жестокими экстремистами (из-за уменьшения мощностей систем безопасности);

— нестабильность, в основе которой лежит гуманитарная катастрофа;

— снижение объемов производства и распределения товаров первой необходимости. Продолжительность эпидемии, вкупе с политической, социальной и экономической нестабильностью, может привести к снижению возможностей системы безопасности, которая, в свою очередь, может вызвать международный военный конфликт, повышение террористической активности, внутренние беспокойства, политический и экономический коллапс, гуманитарный кризис и серьезные гражданские волнения.

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