МУЗЕЙ

21 мая на месте башен-близнецов в Нью-Йорке открылся музей, который входит в комплекс Национального мемориала 11 сентября. Музей занимает 10 000 кв. метров. В нем собраны 23 тыс. изображений, 10,3 тыс. артефактов, 2 тыс. записанных на аудио историй о погибших, которые были рассказаны их родственниками, а также 500 часов видеосъемок. Некоторую критику вызвало решение руководства перевезти в депозитарий музея 8000 так и не опознанных с 2001 года частей тел погибших. Но еще большее возмущение вызвало появление на его территории сувенирной лавки. Руководство, впрочем, ничего предосудительного в этом не видит и объясняет, что доходы магазина покрывают часть расходов на музей ($63 млн ежегодно). Доходов от билетов (цена одного — $24), по их расчетам, недостаточно. Впрочем, после волны возмущения, которая поднялась после открытия лавки, руководство музея заявило, что будет консультироваться по каждому конкретному товару с родственниками погибших, которые входят в попечительский совет. Саму лавку собираются по возможности максимально отделить от экспозиции.

МЕМОРИАЛ

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Мемориальный комплекс начали строить еще в 2006 году. Два фонтана на месте рухнувших башен-близнецов открылись в десятую годовщину трагедии — 11 сентября 2011 года. Ко многим деталям авторы проекта отнеслись предельно внимательно. Так, для того чтобы расположить по периметру фонтанов списки 2983 погибших, был разработан специальный алгоритм — порядок имен определялся не по алфавиту, а в соответствии с сотнями пожеланий родственников и другими, более общими факторами — родственными и дружественными связями, местами, где работали или погибли люди 11 сентября.

АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА

Плюшевая поисковая собака. На выбор есть черный лабрадор, желтый лабрадор и немецкая овчарка. Каждая собака одета в ярко-оранжевую спасательную жилетку. Цена: $19,95 Зонтик с изображением «спасшегося дерева». Цена: $35 Золотой кулон в виде опавшего листочка со «спасшегося дерева» — груши, которая росла неподалеку от Всемирного торгового центра и пережила 11 сентября. Цена: $40

Сережки-гвоздики в виде почек «спасшегося дерева» (бронза, серебро, эмаль). Цена: $52 Кофта с капюшоном с изображением башен-близнецов. Есть только в черном цвете. Цена: $39 Шелковый шарф с изображением башен-близнецов. Цена: $95

Пуговица с изображением собак-спасателей. Цена: 4 пуговицы за $8,95 Чехол для iPhone 4 и 4S с изображением мемориальных фонтанов, построенных на месте башен-близнецов. Цена: $11,95 Бутылка для воды с надписью «Мемориал 9/11. Почитай и помни». Цена: $20,95

ОТЗЫВЫ

«Вообще-то это место — братская могила. Меня шокирует, что здесь решили продавать безделушки. Эти продажи нужны, только чтобы покрывать раздутые зарплаты сотрудников музея. И все это через труп моего сына».

ДИАНА ХОРНИНГ,

«Никто из нас — оправились ли мы уже или нет — не должен проходить через толпу из тысяч туристов и музейную лавку на пути к месту, где покоятся наши близкие».

ДЖИМ РИЧЕЗ,

мать Мэтью Хорнинга, специалиста по базам данныхотец пожарного Джимми Ричеза, останки которого так и не были найдены